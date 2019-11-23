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السيسي: نقدر التعاون مع البنك الأوروبي للتنمية

٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٢ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، تقدير مصر للتعاون المشترك القائم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من خلال مساهمته في تمويل العديد من المشروعات التنموية، معربا عن الترحيب بمشاركة البنك في أعمال مؤتمر إفريقيا 2019، والتي تأتي في إطار جهوده لدعم القطاعات التنموية المختلفة بالقارة الإفريقية، جاء ذلك خلال استقباله سوما تشاكرابارتي رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على هامش مؤتمر إفريقيا للاستثمار 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
وأعرب السيسي عن تطلع مصر لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في ضوء عملية التنمية الشاملة والمستدامة الجاري تنفيذها في مصر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في مجالات تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات معالجة وتحلية
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السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي: اقتراب سكان إفريقيا من 1.2 مليار نسمة فرصة للاستثمار

اعتبر الرئيس عبد الفتاح السيسي أن قضية التنمية حق من حقوق الإنسان؛ كونها تغير حياة الناس إلى الأفضل وتعطي آمالا وفرصا حقيقة للحياة، مشيرًا إلى أن حضور الدول الإفريقية والمستثمرين العالميين والدوليين والإقليميين والمحليين والبنوك ومؤسسات التمويل في المنتدى الرابع لإفريقيا 2019، يعكس إرادة حقيقية للعمل في إفريقيا. وطالب الرئيس السيسي خلال منتدى الاستثمار في إفريقيا 2019، بضخ استثمارات ليس فقط في مصر، وإنما في إفريقيا أيضا، متسائلا: إفريقيا قارة شابة.. هل يوجد بها فرص حقيقية؟، وقال "إن عدد سكان القارة يقترب من 1.2 مليار نسمة، وهو يعد سوقا أو استثمارا أو فرصة حقيقية".
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نائب يطالب باستغلال المناطق اللوجستية في تشوين السلع

طالب حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاهتمام بالمناطق اللوجستية في مختلف المحافظات خاصة في الدلتا والصعيد، إذ أنها تستطيع أن تغطي مخزون كبير من السلع الاستراتيجية خلال فترات طويلة، مشيرا إلى أننا من الممكن أن نستغل هذه المناطق اللوجستية في تشوين كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية، تغطي احتياجات المواطنين في حالة ارتفاع أسعار هذه السلع عالميا، موضحا أن قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بإجراء صيانة للصوامع الحديثة أمر جيد، لكن كان يجب أن تنفذه وزارة التموين لأنه دورها الأساسي.
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برلماني يوجه بيانا عاجلا لوزير التنمية بسبب الفساد

وجه المهندس علاء والي عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم السبت، بيانا عاجلا لمناقشته في أقرب جلسة عامة في حضور وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة، بشأن فساد المحليات وآثاره السلبية في عرقلة عجلة التنمية والاستثمار، وتغلغله داخل أروقة الحكم المحلى منذ سنوات طويلة وهذا الفساد لا خلاف عليه، إذ أن كلمة "المحليات" أصبحت الآن مرتبطة بكلمة فساد، فعندما يرد ذكرها في أي اجتماع أو مناقشة أو جلسة عامة أو ملتقى لا بد أن تذكر معها كلمة فساد فكلاهما وجهان لعملة واحدة.
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الآثار: تطوير منطقة الأهرامات قبل افتتاح المتحف الكبير

قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، في تصريحات له، اليوم السبت، على هامش الإعلان عن الكشف الأثري بسقارة، إنه قبل افتتاح المتحف المصري الكبير في الربع الأخير من عام 2020 سيتم الانتهاء من مشروع تطوير منطقة الأهرامات، وأن المنطقة ستستقبل 30 أتوبيسا كهربائيا لخدمة الزائرين، مضيفا إنه يجري حاليا تعديل مادتين بقانون الآثار وافق عليهما مجلس الوزراء وسيتم إرسالهما للبرلمان، الأولى خاصة بمنع تسلق الأهرامات أو دخول المنطقة الأثرية بدون تصريح، والثانية خاصة بتجريم من يبيع الآثار دون وجود سندات رسمية في مصر.
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الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان

ترحيب وأحاديث ودية.. محمد بن زايد يستقبل السيسي في الإمارات

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم الأربعاء، في زيارة دولة تستغرق يومين، وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، كان في مقدمة مستقبلي الرئيس السيسي من كبار المسئولين الإماراتيين لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار الرئاسة في أبوظبي، وأشارت الوكالة أن طائرات حربية إماراتية رافقت الطائرة التي تقل الرئيس المصري لدى دخولها أجواء الإمارات ترحيبا به.
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اليوم.. السيسي يبدأ زيارة رسمية للإمارات

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية تستغرق يومين. وصرح السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس للإمارات تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية، وما يربط الدولتين من علاقات تعاون استراتيجية متشعبة على كافة الأصعدة، وحرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.
مصطفى-مدبولي

«الوزراء» عن توقف التأمين الصحي الشامل: شائعة مضللة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن عدم استكمال باقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل لعدم توافر المخصصات المالية. وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع هيئة التأمين الصحي الشامل التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً استمرار استكمال باقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل دون أي توقف. وأضافت أن التشغيل الفعلي للمنظومة بدأ بمحافظة بورسعيد، ويجري حاليا تفعيل المنظومة في باقي محافظات المرحلة الأولى وهي "الأقصر وأسوان والسويس وجنوب سيناء والإسماعيلية"، على أن يتم تفعيل المنظومة بكافة محافظات الجمهورية تباعا.
سحر-نصر

وزارة الاستثمار تفوز بأفضل مؤسسة حكومية تُقدم خدمات ذكية

حصلت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، على المركز الأول كأفضل مؤسسة حكومية تُقدم خدمات ذكية، عن موقع خريطة مصر الاستثمارية، وقام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بتسليم جائزة "المؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الذكية" إلى مالك فواز، مستشار وزيرة الاستثمار لشئون ترويج الاستثمار، في حفل توزيع جوائز مصر للتميز الحكومي، الذي عقد اليوم الخميس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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