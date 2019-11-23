السيسي: نقدر التعاون مع البنك الأوروبي للتنمية

٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٢ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، تقدير مصر للتعاون المشترك القائم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من خلال مساهمته في تمويل العديد من المشروعات التنموية، معربا عن الترحيب بمشاركة البنك في أعمال مؤتمر إفريقيا 2019، والتي تأتي في إطار جهوده لدعم القطاعات التنموية المختلفة بالقارة الإفريقية، جاء ذلك خلال استقباله سوما تشاكرابارتي رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على هامش مؤتمر إفريقيا للاستثمار 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

وأعرب السيسي عن تطلع مصر لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في ضوء عملية التنمية الشاملة والمستدامة الجاري تنفيذها في مصر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في مجالات تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات معالجة وتحلية