السيسي: نقدر التعاون مع البنك الأوروبي للتنمية
٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٢ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، تقدير مصر للتعاون المشترك القائم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من خلال مساهمته في تمويل العديد من المشروعات التنموية، معربا عن الترحيب بمشاركة البنك في أعمال مؤتمر إفريقيا 2019، والتي تأتي في إطار جهوده لدعم القطاعات التنموية المختلفة بالقارة الإفريقية، جاء ذلك خلال استقباله سوما تشاكرابارتي رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على هامش مؤتمر إفريقيا للاستثمار 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
وأعرب السيسي عن تطلع مصر لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في ضوء عملية التنمية الشاملة والمستدامة الجاري تنفيذها في مصر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في مجالات تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات معالجة وتحلية
وأعرب السيسي عن تطلع مصر لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في ضوء عملية التنمية الشاملة والمستدامة الجاري تنفيذها في مصر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في مجالات تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات معالجة وتحلية المياه، مثمنا ثقة البنك الأوروبي في تمويل برامج ومشروعات تدعم هذا الاتجاه في مصر وتعمل على تعظيم دور القطاعين العام والخاص في هذا الإطار، خاصة عقب حصول مصر على وضعية دولة عمليات للبنك منذ عام 2015.
من جهته، أعرب تشاكرابارتي عن اعتزاز البنك بعلاقات التعاون الوطيدة مع مصر ومؤسساتها المالية المختلفة، مشيدا بنجاح مصر في تنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي والذي أسهم في التعافي للاقتصاد المصري وارتفاع معدلات النمو وتعظيم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الأمر الذي يعتبر نموذجا يحتذى به لباقي الدول الأفريقية للاستفادة من التجربة والخبرة المصرية في هذا الصدد.
وأكد حرص البنك الأوروبي على تعزيز التعاون مع مصر وتمويل مزيد من المشروعات، بما يساهم في دفع عملية التنمية في مصر، أخذا في الاعتبار ما تمثله من ركيزة أساسية لأمن واستقرار منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الإفريقية.
وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تطرق كذلك إلى مناقشة تعزيز التعاون مع البنك الأوروبي في إفريقيا، وذلك في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي وجهود تدعيم مجالات التعاون الاقتصادي والسياسي والتنموي على مستوى القارة، خاصة من خلال دعم مبادرات التكامل الإقليمي بين الدول الإفريقية في مجالات تحقيق التنمية المستدامة.