الآثار: تطوير منطقة الأهرامات قبل افتتاح المتحف الكبير

٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٧ م

وزير الآثار خالد العناني - صورة أرشيفية

قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، في تصريحات له، اليوم السبت، على هامش الإعلان عن الكشف الأثري بسقارة، إنه قبل افتتاح المتحف المصري الكبير في الربع الأخير من عام 2020 سيتم الانتهاء من مشروع تطوير منطقة الأهرامات، وأن المنطقة ستستقبل 30 أتوبيسا كهربائيا لخدمة الزائرين، مضيفا إنه يجري حاليا تعديل مادتين بقانون الآثار وافق عليهما مجلس الوزراء وسيتم إرسالهما للبرلمان، الأولى خاصة بمنع تسلق الأهرامات أو دخول المنطقة الأثرية بدون تصريح، والثانية خاصة بتجريم من يبيع الآثار دون وجود سندات رسمية في مصر.

وأوضح العناني أنه سيتم توقيع اتفاق مع صندوق مصر السيادي لإنشاء صندوق فرعي للاستثمار في الخدمات الأماكن الأثرية تحت إشراف وزارة الآثار، مشيرا إلى أنه سيشارك يوم الأربعاء المقبل في فعاليات المؤتمر الوزاري لحضارات العالم القديم بالصين لبحث مشكلة سرقات الآثار وبيعها.من ناحية أخرى، ذكر اللواء عاطف مفتاح