جريمة

حلم الثراء يزج بمزارع خلف القضبان بـ28 قطعة أثرية

٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٨ م
قطع أثرية
قطع أثرية
مزارع بسيط لم يرضَ بما قسمه الله له من رزق حلال من مهنة آبائه وأجداده "الفِلاحة" وظل يراوده حلم الثراء الفاحش السريع دون تكبد عناء ومشقة العمل، فعمد إلى التنقيب عن الآثار، وامتلك بعد فترة وجيزة قطعا أثرية بقطعة أرض زراعية ملكه بمركز بني مزار في محافظة المنيا، وبات على بعد خطوة من بلوغ الحلم المنشود، إلا أن رجال الشرطة كتبوا الفصل الأخير غير السعيد لتلك القصة المشبوهة استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المتعلقة بالآثار وضبط العابثين بالأراضى بالحفر خلسةً.
أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار قيام أحد الأشخاص (مزارع، مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا) بحيازة بعض القطع الأثرية بمزرعة ملكه بقصد الاتجار والتربح منها. باستهداف المزرعة بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالإدارة، تنسيقا مع
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دعارة-قاصرات

تحت ستار «نادي صحي».. دعارة واتجار بالبشر في هضبة الهرم

لافتة ضوئية تجذب الأنظار في عقار سكني بمكان يتسم بالهدوء في منطقة هضبة الأهرام المطلة على تاريخ الفراعنة "أهرامات الجيزة"، اتخذتها ربة منزل مقرا لنادٍ صحي أضحى مقصد راغبي متعة الحرام من الرجال وليس طالبي الراحة والاستشفاء، خطة شيطانية لجأت إليها تلك السيدة، وقع اختيارها على فتيات قاصرات لا تتجاوز أعمارهن الـ18 سنة، تأتي بهن بدعوى إلحاقهن بالعمل طرفها وتوفير فرصة عمل بسعر جيد لفتاة في مقتبل العمر، لكن سرعان ما تتكشف الحقيقة المُرة وأن النادي ستار لأعمال منافية للآداب.
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حبس 7 متهمين 15 يوما في سرقة خط بترول بالبحيرة

أمر المستشار أسامة فودة، رئيس نيابة إيتاى البارود، اليوم السبت، بحبس 7 متهمين تسببوا في حريق إيتاى البارود، الناتج عن تسريب مواد بترولية من خط أنابيب مار من عزبة المواسير، 15 يومًا على ذمة التحقيقات. تفاصيل الواقعة تعود إلى بلاغ تلقاه مأمور مركز شرطة إيتاى البارود بمديرية أمن البحيرة من فرد أمن إدارى بشركة أنابيب البترول، بأنه حال مروره على خط أنابيب بترول (دمنهور- طنطا) اكتشف وجود تسريب للمواد البترولية من الخط المشار إليه من ماسورة مارة بقطعة أرض زراعية كائنة فى زمام قرية المواسير، ملك مُزارع.
ترامادول

الشرطة تداهم مصنع ترامادول في الغربية

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية، الذى تخصص فى تصنيع العقاقير المخدرة والاتجار فيها، مستخدما فى ذلك ماكينة خاصة للتصنيع والإعداد، متخذا من محافظتي (الغربية والمنوفية) مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي؛ لترويج تلك العقاقير على متعاطيها، وأمكن رصده والوقوف على مظاهر نشاطه الإجرامي، وكشفت التحريات عن أنه عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية، وسبق اتهامه في 4 قضايا آخرها قضية خيانة أمانة، ومحكوم عليه غيابيا في قضية (إيصال أمانة).
شبكة-دعارة

دهاء راقصة وشهوة محرمة.. ماذا حدث داخل شقة الهرم؟

علاقة عاطفية نشأت بين الراقصة "نجلاء" وعامل يكبرها بنحو 8 سنوات، سرعان ما توطدت أواصرها واستقر الاثنان على المضي قدما كثنائي يجمعهما الحب والوئام، فتزوجا عرفيا، واستقرت بهما الحال في شقة بسيطة بمنطقة الهرم غرب محافظة الجيزة، لكن الشيطان كان ثالثهما، إذ وسوس لهما بطرق عالم الجريمة عبر بوابة النصب، فاستخدمت الحسناء جمالها في استقطاب راغبي المتعة الحرام، وشمل الاتفاق حضورهم إلى شقتها لقضاء سهرة حمراء تتسللها ممارسة الرذيلة، لكن عند قدوم الضحية يكتشف سقوطه في فخ نصبته "الراقصة".
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برعاية الشرطة.. الصلح بين أطراف عائلة في أسيوط

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهدا في حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، فدائما هناك حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات البؤر الإجرامية، حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام، والعناصر الخطرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطنين بالأمن والأمان. إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل تهدف سياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق، إلى إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بشكل مستمر.
قطع-أثرية

ضبط مزارع بحوزته 28 قطعة أثرية بالمنيا

ألقت إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، بالتعاون مع قوات مديرية أمن المنيا القبض على مزارع يتاجر فى الآثار، إذ تمت مداهمة مخزن ملحق بمزرعة ملكه بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا، وبحوزته 28 قطعة أثرية، تهود لعصور مختلفة فرعونية ويونانية ورومانية، وتم تشكيل لجنة من الهيئة العامة للآثار لفحص القطع المضبوطة، وجدولتها ضمن القوائم الأثرية وحفظها فى مكان آمن تمهيدًا لإدراجها ضمن المعروضات الأثرية فى المتاحف، فيما حررت القوات محضرًا بالواقعة وأحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.
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التحفظ على 12 حالة اشتباه ضبطوا في المنطقة الأثرية

تبذل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قصارى جهدها تنسيقا مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام في الجيزة، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
كمين-أمني

الداخلية في 24 ساعة.. 1293 مخالفة مرورية وتنفيذ 344 حكما

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 8 قضايا تهريب، من بينها 4 قضايا محاولة تهريب مواد مخدرة، و4 قضايا هجرة غير شرعية، وتزوير مستندات، وتنفيذ 344 حكما قضائيا متنوعا، جاء ذلك خلال الحملة التي شنها قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، كما تمكنت فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، من ضبط 5 قضايا تهريب "ملابس أجنبية الصنع – لدائن بلاستيك – معسل"، بالإضافة إلى ضبط 4 قضايا تهريب مواد مخدرة، ضمن جهود مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة.
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