حلم الثراء يزج بمزارع خلف القضبان بـ28 قطعة أثرية

٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٨ م

قطع أثرية

مزارع بسيط لم يرضَ بما قسمه الله له من رزق حلال من مهنة آبائه وأجداده "الفِلاحة" وظل يراوده حلم الثراء الفاحش السريع دون تكبد عناء ومشقة العمل، فعمد إلى التنقيب عن الآثار، وامتلك بعد فترة وجيزة قطعا أثرية بقطعة أرض زراعية ملكه بمركز بني مزار في محافظة المنيا، وبات على بعد خطوة من بلوغ الحلم المنشود، إلا أن رجال الشرطة كتبوا الفصل الأخير غير السعيد لتلك القصة المشبوهة استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المتعلقة بالآثار وضبط العابثين بالأراضى بالحفر خلسةً.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار قيام أحد الأشخاص (مزارع، مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا) بحيازة بعض القطع الأثرية بمزرعة ملكه بقصد الاتجار والتربح منها. باستهداف المزرعة بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالإدارة، تنسيقا مع

أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار قيام أحد الأشخاص (مزارع، مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا) بحيازة بعض القطع الأثرية بمزرعة ملكه بقصد الاتجار والتربح منها.



باستهداف المزرعة بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالإدارة، تنسيقا مع مديرية أمن المنيا، تم ضبطه، وبحوزته 28 قطعة أثرية، وذلك على النحو التالى: (تمثال من البازلت الأسود لسيدة على قاعدة بطول 50 سم مدون عليه كتابات فرعونية بالقاعدة والظهر يرجع للعصر الفرعونى - تمثال من الحجر الجيرى لآدمى على قاعدة بطول 35 سم يرجع للعصر اليونانى الرومانى - تمثال من البازلت الأخضر لآدمى على قاعدة بطول 10 سم مدون عليه كتابات فرعونية بالقاعدة والظهر، يرجع إلى العصر الفرعونى - 25 عملة معدنية مختلفة الأحجام ترجع إلى العصر الروماني).







