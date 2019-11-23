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برلماني يوجه بيانا عاجلا لوزير التنمية بسبب الفساد

تحرير:محمد محمود ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٢ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
وجه المهندس علاء والي عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم السبت، بيانا عاجلا لمناقشته في أقرب جلسة عامة في حضور وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة، بشأن فساد المحليات وآثاره السلبية في عرقلة عجلة التنمية والاستثمار، وتغلغله داخل أروقة الحكم المحلى منذ سنوات طويلة وهذا الفساد لا خلاف عليه، إذ أن كلمة "المحليات" أصبحت الآن مرتبطة بكلمة فساد، فعندما يرد ذكرها في أي اجتماع أو مناقشة أو جلسة عامة أو ملتقى لا بد أن تذكر معها كلمة فساد فكلاهما وجهان لعملة واحدة.
وقال والي، في بيان له: "لا شك أن هناك جهود مضنية يبذلها وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة في تحقيق نهضة على أرض الواقع ومحاربة الفساد والقضاء عليه، إلا أننا نجد منظومة المحليات تعرقل مسيرة التنمية والاستثمار من خلال الميول الإخوانية والخلايا النائمة التي تسعى لتعطيل عجلة الاستثمار والتنمية، والتشويه
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السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي: اقتراب سكان إفريقيا من 1.2 مليار نسمة فرصة للاستثمار

اعتبر الرئيس عبد الفتاح السيسي أن قضية التنمية حق من حقوق الإنسان؛ كونها تغير حياة الناس إلى الأفضل وتعطي آمالا وفرصا حقيقة للحياة، مشيرًا إلى أن حضور الدول الإفريقية والمستثمرين العالميين والدوليين والإقليميين والمحليين والبنوك ومؤسسات التمويل في المنتدى الرابع لإفريقيا 2019، يعكس إرادة حقيقية للعمل في إفريقيا. وطالب الرئيس السيسي خلال منتدى الاستثمار في إفريقيا 2019، بضخ استثمارات ليس فقط في مصر، وإنما في إفريقيا أيضا، متسائلا: إفريقيا قارة شابة.. هل يوجد بها فرص حقيقية؟، وقال "إن عدد سكان القارة يقترب من 1.2 مليار نسمة، وهو يعد سوقا أو استثمارا أو فرصة حقيقية".
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نائب يطالب باستغلال المناطق اللوجستية في تشوين السلع

طالب حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاهتمام بالمناطق اللوجستية في مختلف المحافظات خاصة في الدلتا والصعيد، إذ أنها تستطيع أن تغطي مخزون كبير من السلع الاستراتيجية خلال فترات طويلة، مشيرا إلى أننا من الممكن أن نستغل هذه المناطق اللوجستية في تشوين كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية، تغطي احتياجات المواطنين في حالة ارتفاع أسعار هذه السلع عالميا، موضحا أن قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بإجراء صيانة للصوامع الحديثة أمر جيد، لكن كان يجب أن تنفذه وزارة التموين لأنه دورها الأساسي.
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الآثار: تطوير منطقة الأهرامات قبل افتتاح المتحف الكبير

قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، في تصريحات له، اليوم السبت، على هامش الإعلان عن الكشف الأثري بسقارة، إنه قبل افتتاح المتحف المصري الكبير في الربع الأخير من عام 2020 سيتم الانتهاء من مشروع تطوير منطقة الأهرامات، وأن المنطقة ستستقبل 30 أتوبيسا كهربائيا لخدمة الزائرين، مضيفا إنه يجري حاليا تعديل مادتين بقانون الآثار وافق عليهما مجلس الوزراء وسيتم إرسالهما للبرلمان، الأولى خاصة بمنع تسلق الأهرامات أو دخول المنطقة الأثرية بدون تصريح، والثانية خاصة بتجريم من يبيع الآثار دون وجود سندات رسمية في مصر.
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السيسي: نقدر التعاون مع البنك الأوروبي للتنمية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، تقدير مصر للتعاون المشترك القائم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من خلال مساهمته في تمويل العديد من المشروعات التنموية، معربا عن الترحيب بمشاركة البنك في أعمال مؤتمر إفريقيا 2019، والتي تأتي في إطار جهوده لدعم القطاعات التنموية المختلفة بالقارة الإفريقية، جاء ذلك خلال استقباله سوما تشاكرابارتي رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على هامش مؤتمر إفريقيا للاستثمار 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
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طلب مناقشة عامة بشأن إهدار المال العام بالشرقية

تقدمت فايقة فهيم عضو مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بطلب مناقشة عامة لوزير التنمية المحلية محمود شعراوي، بشأن التخبط في إدارة محافظة الشرقية، وتسبب ذلك في إهدار ملايين الجنيهات من المال العام، موضحة أن محافظة الشرقية تعاني من عشوائية إدارة موازنتها، وهناك أدلة حقيقية على إهدار للمال العام بها من خلال الصرف على مشروعات غير ضرورية، أو بناء مشروعات وإعادة هدمها خلال فترة قليلة رغم صرف مئات الملايين عليها، فهناك العديد من الوقائع التي تؤكد إهدار مال عام في مشروعات بالمحافظة.
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البرلمان يقر المتحف المصري الكبير «هيئة اقتصادية»

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، على اعتبار المتحف المصري الكبير هيئة اقتصادية، كمجمع حضاري يهدف للتعرف على الحضارة المصرية، وتوفير الخدمات والأنشطة الثقافية اللازمة. جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، إذ دارت مناقشات واسعة حول الفقرة الأولى من المادة الثانية بشأن ما تضمنته من قيام هيئة المتحف بتقديم الأنشطة الترفيهية للزائرين، وتم حذفها والاقتصار على الأنشطة الثقافية اللازمة، وعقب رئيس المجلس علي عبد العال قائلًا: «إحنا مش بنعمل إعلان في التليفزيون».
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مناقشات حول صلاحيات إدارة هيئة الرقابة الإدارية بالبرلمان

شهد اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة وكيل اللجنة أشرف العربي، مناقشات موسعة حول صلاحيات مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية في تحديد هيكل ملكية شركات الإيداع والقيد المركزي، بعد أن كان ينظمها القانون الحالي بقواعد مجردة في بنود قانونية تنطبق على جميع الشركات دون الحاجة إلى تدخل مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية. جاء ذلك فى إطار مواصلة أعضاء اللجنة مناقشة تعديلات قانون الإيداع والقيد المركزي.
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اللجنة العامة بالبرلمان: إعلان حالة الطوارئ إجراء ضروري

أكدت اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أن إعلان حالة الطوارئ إجراء ضروري في ضوء الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة داخليا وإقليميا، ولاستمرار جهود الدولة لاقتلاع جذور الإرهاب، إذ ثمنت اللجنة ما ورد في بيان رئيس مجلس الوزراء بالتزام الحكومة بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي. وانتهت اللجنة إلى الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق27من أكتوبر 2019، وأعدت بشأنه تقريرا لعرضه على المجلس الموقر.
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