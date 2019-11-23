برلماني يوجه بيانا عاجلا لوزير التنمية بسبب الفساد

تحرير:محمد محمود ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٢ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

وجه المهندس علاء والي عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم السبت، بيانا عاجلا لمناقشته في أقرب جلسة عامة في حضور وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة، بشأن فساد المحليات وآثاره السلبية في عرقلة عجلة التنمية والاستثمار، وتغلغله داخل أروقة الحكم المحلى منذ سنوات طويلة وهذا الفساد لا خلاف عليه، إذ أن كلمة "المحليات" أصبحت الآن مرتبطة بكلمة فساد، فعندما يرد ذكرها في أي اجتماع أو مناقشة أو جلسة عامة أو ملتقى لا بد أن تذكر معها كلمة فساد فكلاهما وجهان لعملة واحدة.

وقال والي، في بيان له: "لا شك أن هناك جهود مضنية يبذلها وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة في تحقيق نهضة على أرض الواقع ومحاربة الفساد والقضاء عليه، إلا أننا نجد منظومة المحليات تعرقل مسيرة التنمية والاستثمار من خلال الميول الإخوانية والخلايا النائمة التي تسعى لتعطيل عجلة الاستثمار والتنمية، والتشويه

وقال والي، في بيان له: "لا شك أن هناك جهود مضنية يبذلها وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة في تحقيق نهضة على أرض الواقع ومحاربة الفساد والقضاء عليه، إلا أننا نجد منظومة المحليات تعرقل مسيرة التنمية والاستثمار من خلال الميول الإخوانية والخلايا النائمة التي تسعى لتعطيل عجلة الاستثمار والتنمية، والتشويه على ما تحقق من مكتسبات كثيرة على أرض الوطن".



وانتقد ما يحدث داخل الوحدات المحلية بالقرى والأحياء من إجراءات بدءًا من التساهل في استخراج التصاريح من خلال الأبواب الخلفية لإقامة عقارات مخالفة، والسماح بالتعديات على حرم الشوارع من إقامة أكشاك وأسواق غير مرخصة، أو انهيار المرافق وكل البنية التحتية التي تنفق عليها الدولة ملايين الجنيهات، بجانب تعمد تعطيل عجلة التنمية والاستثمار في المناطق الاستثمارية سواء الصناعية أو العقارية.



