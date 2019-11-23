نائب يطالب باستغلال المناطق اللوجستية في تشوين السلع

تحرير:محمد محمود ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٧ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

طالب حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاهتمام بالمناطق اللوجستية في مختلف المحافظات خاصة في الدلتا والصعيد، إذ أنها تستطيع أن تغطي مخزون كبير من السلع الاستراتيجية خلال فترات طويلة، مشيرا إلى أننا من الممكن أن نستغل هذه المناطق اللوجستية في تشوين كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية، تغطي احتياجات المواطنين في حالة ارتفاع أسعار هذه السلع عالميا، موضحا أن قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بإجراء صيانة للصوامع الحديثة أمر جيد، لكن كان يجب أن تنفذه وزارة التموين لأنه دورها الأساسي.

وأوضح السيد، في بيان له، اليوم السبت، أن فائدة صيانة هذه الصوامع تتمثل في أنها تمنع اخلاط الشوائب بغلال القمح والذرة، وبالتالي فلا بد من الاهتمام بها، خاصة أن الدولة أنفقت مبالغ كثيرة في إنشاء هذه الصوامع.من ناحية أخرى، وجه المهندس علاء والي عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم، بيانا عاجلا لمناقشته