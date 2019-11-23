جريمة

حبس 7 متهمين 15 يوما في سرقة خط بترول بالبحيرة

٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٠ م
واقعة سرقة خط أنابيب بترول
واقعة سرقة خط أنابيب بترول
أمر المستشار أسامة فودة، رئيس نيابة إيتاى البارود، اليوم السبت، بحبس 7 متهمين تسببوا في حريق إيتاى البارود، الناتج عن تسريب مواد بترولية من خط أنابيب مار من عزبة المواسير، 15 يومًا على ذمة التحقيقات. تفاصيل الواقعة تعود إلى بلاغ تلقاه مأمور مركز شرطة إيتاى البارود بمديرية أمن البحيرة من فرد أمن إدارى بشركة أنابيب البترول، بأنه حال مروره على خط أنابيب بترول (دمنهور- طنطا) اكتشف وجود تسريب للمواد البترولية من الخط المشار إليه من ماسورة مارة بقطعة أرض زراعية كائنة فى زمام قرية المواسير، ملك مُزارع.
وتبين اشتعال النيران بكميات الوقود المتسربة حال قيام المختصين فى شركة أنابيب البترول بإصلاح الخط المشار إليه عقب غلق المحابس الرئيسية له، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، وأسفر ذلك عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين. توصلت التحريات إلى أن مرتكبى الواقعة 9 أشخاص، بينهم مزارع (مالك قطعة الأرض)، يقيمون بدائرة
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تحت ستار «نادي صحي».. دعارة واتجار بالبشر في هضبة الهرم

لافتة ضوئية تجذب الأنظار في عقار سكني بمكان يتسم بالهدوء في منطقة هضبة الأهرام المطلة على تاريخ الفراعنة "أهرامات الجيزة"، اتخذتها ربة منزل مقرا لنادٍ صحي أضحى مقصد راغبي متعة الحرام من الرجال وليس طالبي الراحة والاستشفاء، خطة شيطانية لجأت إليها تلك السيدة، وقع اختيارها على فتيات قاصرات لا تتجاوز أعمارهن الـ18 سنة، تأتي بهن بدعوى إلحاقهن بالعمل طرفها وتوفير فرصة عمل بسعر جيد لفتاة في مقتبل العمر، لكن سرعان ما تتكشف الحقيقة المُرة وأن النادي ستار لأعمال منافية للآداب.
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حلم الثراء يزج بمزارع خلف القضبان بـ28 قطعة أثرية

مزارع بسيط لم يرضَ بما قسمه الله له من رزق حلال من مهنة آبائه وأجداده "الفِلاحة" وظل يراوده حلم الثراء الفاحش السريع دون تكبد عناء ومشقة العمل، فعمد إلى التنقيب عن الآثار، وامتلك بعد فترة وجيزة قطعا أثرية بقطعة أرض زراعية ملكه بمركز بني مزار في محافظة المنيا، وبات على بعد خطوة من بلوغ الحلم المنشود، إلا أن رجال الشرطة كتبوا الفصل الأخير غير السعيد لتلك القصة المشبوهة استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المتعلقة بالآثار وضبط العابثين بالأراضى بالحفر خلسةً.
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الشرطة تداهم مصنع ترامادول في الغربية

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية، الذى تخصص فى تصنيع العقاقير المخدرة والاتجار فيها، مستخدما فى ذلك ماكينة خاصة للتصنيع والإعداد، متخذا من محافظتي (الغربية والمنوفية) مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي؛ لترويج تلك العقاقير على متعاطيها، وأمكن رصده والوقوف على مظاهر نشاطه الإجرامي، وكشفت التحريات عن أنه عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية، وسبق اتهامه في 4 قضايا آخرها قضية خيانة أمانة، ومحكوم عليه غيابيا في قضية (إيصال أمانة).
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دهاء راقصة وشهوة محرمة.. ماذا حدث داخل شقة الهرم؟

علاقة عاطفية نشأت بين الراقصة "نجلاء" وعامل يكبرها بنحو 8 سنوات، سرعان ما توطدت أواصرها واستقر الاثنان على المضي قدما كثنائي يجمعهما الحب والوئام، فتزوجا عرفيا، واستقرت بهما الحال في شقة بسيطة بمنطقة الهرم غرب محافظة الجيزة، لكن الشيطان كان ثالثهما، إذ وسوس لهما بطرق عالم الجريمة عبر بوابة النصب، فاستخدمت الحسناء جمالها في استقطاب راغبي المتعة الحرام، وشمل الاتفاق حضورهم إلى شقتها لقضاء سهرة حمراء تتسللها ممارسة الرذيلة، لكن عند قدوم الضحية يكتشف سقوطه في فخ نصبته "الراقصة".
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الداخلية تكشف عن الأسرار الكاملة لـ«كارثة البحيرة»

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية عن التفاصيل الكاملة لواقعة سرقة خط أنابيب بترول بالبحيرة، بعد بلاغ تلقاه مأمور مركز شرطة إيتاى البارود بمديرية أمن البحيرة من فرد أمن إدارى بشركة أنابيب البترول، بأنه حال مروره على خط أنابيب بترول (دمنهور- طنطا) اكتشف وجود تسريب للمواد البترولية من الخط المشار إليه من ماسورة مارة بقطعة أرض زراعية كائنة فى زمام قرية المواسير بدائرة المركز، ملك مُزارع، ووجود محبس مُثبت بذلك الأنبوب مع وجود تسريب كبير فى المنطقة المحيطة بالأنبوب.
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ليلة الكشف عن وكر «مخدر الموت» في جمهورية إمبابة

شابان في العقد الثالث من العمر، بحث كل منهما عن السبيل للإفلات من ضائقة مالية ألمت بهما مؤخرا، أضحى جُل همهما إيجاد طريقة تمنحهما قبلة الحياة، وجني المال في فترة وجيزة لتحقيق ثروة طائلة، سقطا في بئر الظلمات، وسوس لهما الشيطان بأنهما على بعد خطوات من تحقيق الحلم، كونا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وتحديدا مخدر الموت "الأستروكس"، واتخذا وحدة سكنية بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة وكرا لنشاطهما غير المشروع ظنا أن الأمر سيظل طي الكتمان داخل جدران الشقة.
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وفاة شاب صعقًا بالكهرباء في البحيرة

شهدت قرية فرنوي التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، واقعة صعق بالكهرباء جراء أعمدة الإنارة، راح ضحيتها شاب فى منتصف العقد الثاني من العمر، حيث لامس الشاب أحد أعمدة الإنارة بالقرية، وعلى الفور خر صريعًا صعقًا بالكهرباء، وهو ما أكده شهود العيان، وكذلك تقرير الكشف الطبي فى المستشفى الذى استقبل الجثمان، إذ جلب الأهالي ألواح خشبية لجذب المجني عليه بعيدًا عن مجال التيار الكهربائي، ونقلته سيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى، إلا أن المستشفى أعلن وفاة الشاب "م.ع.ع" 25 سنة قبل وصوله إلى المستشفى.
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ضبط أسلحة نارية وذخيرة بمنزل شقيقين في الجيزة

حفاظًا على أمن الوطن من العابثين به، وتنفيذًا لتعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالضرب بيد من حديد على الخارجين عن القانون ومع توجيهات اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة بوضع خطة للقطاع لمكافحة الجريمة بشتى صورها وخصوصًا جرائم محرزي الأسلحة النارية غير المرخصة، وردت معلومات لرئيس وضباط وحدة مباحث مركز شرطة منشأة القناطر مفادها اتجار مزراعين اثنين في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وأنهما يتخذان مسكنهما بدائرة المركز وكرا لنشاطهما.
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