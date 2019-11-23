حبس 7 متهمين 15 يوما في سرقة خط بترول بالبحيرة

٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٠ م

واقعة سرقة خط أنابيب بترول

أمر المستشار أسامة فودة، رئيس نيابة إيتاى البارود، اليوم السبت، بحبس 7 متهمين تسببوا في حريق إيتاى البارود، الناتج عن تسريب مواد بترولية من خط أنابيب مار من عزبة المواسير، 15 يومًا على ذمة التحقيقات. تفاصيل الواقعة تعود إلى بلاغ تلقاه مأمور مركز شرطة إيتاى البارود بمديرية أمن البحيرة من فرد أمن إدارى بشركة أنابيب البترول، بأنه حال مروره على خط أنابيب بترول (دمنهور- طنطا) اكتشف وجود تسريب للمواد البترولية من الخط المشار إليه من ماسورة مارة بقطعة أرض زراعية كائنة فى زمام قرية المواسير، ملك مُزارع.

وتبين اشتعال النيران بكميات الوقود المتسربة حال قيام المختصين فى شركة أنابيب البترول بإصلاح الخط المشار إليه عقب غلق المحابس الرئيسية له، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، وأسفر ذلك عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين. توصلت التحريات إلى أن مرتكبى الواقعة 9 أشخاص، بينهم مزارع (مالك قطعة الأرض)، يقيمون بدائرة

وتبين اشتعال النيران بكميات الوقود المتسربة حال قيام المختصين فى شركة أنابيب البترول بإصلاح الخط المشار إليه عقب غلق المحابس الرئيسية له، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، وأسفر ذلك عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين.



توصلت التحريات إلى أن مرتكبى الواقعة 9 أشخاص، بينهم مزارع (مالك قطعة الأرض)، يقيمون بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية، ومركز شرطة منفلوط بأسيوط.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات فى محل إقامة كل منهم والأماكن التى يترددون عليها والمحتمل اختباؤهم فيها، وأسفرت الجهود عن ضبط 7 منهم، أرشدوا عن السيارة (النقل) المستخدمة فى الواقعة والخاصة بأحدهم. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.



