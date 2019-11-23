رياضة

أجيري يسقط أمام برشلونة بهدف قاتل من فيدال

تحرير:كريم مليم ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٦ م
خافيير أجيري
خافيير أجيري
تغلب نادي برشلونة بقيادة مديره الفني إيرنيستو فالفيردي، على نظيره ليجانيس بقيادة مدربه الجديد المكسيكي خافيير أجيري، بهدفين مقابل هدف، اليوم السبت، على الملعب البلدي دي بوتاركي، بقيادة الحكم خايمي لاتري سانتياجو، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري الإسباني "لاليجا" لموسم 2019- 2020. وبدأ ليجانيس التهديف في الدقيقة 12 عن طريق النجم المغربي يوسف النصيري، وعادل الأوروجوياني لويس سواريز النتيجة لبرشلونة في الدقيقة 53، ثم تقدم التشيلي أرتورو فيدال في الدقيقة 80 ليقتنص البارسا ثلاث نقاط غالية.
يشار إلى أن أرتورو فيدال دخل في الشوط الثاني من المباراة، وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد سجل فيدال هدفه الرابع خلال 9 مباريات خاضها في الليجا هذا الموسم، كما سجل 3 أهداف فقط في الليجا الموسم الماضي، رغم خوضه 33 مباراة. وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 28 نقطة، في صدارة ترتيب الليجا، بعد أن
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وادي -دجلة- و طنطا ‎ (2)

التعادل يحسم مواجهة طنطا وطلائع الجيش في الدوري

حسم التعادل السلبي، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا ونظيره طلائع الجيش، التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب أبناء السيد البدوي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع طنطا رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب المسابقة، في المقابل رفع الجيش رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الخامس عشر. وفشل فريق طلائع الجيش في تحقيق أي فوز له في مسابقة بطولة الدوري هذا الموسم، حيث خسر في 3 مباريات وتعادل في مباراة.
توتنهام

مورينيو يقود توتنهام للفوز على وست هام

حقق فريق توتنهام فوزًا ثمينًا على نظيره وست هام يونايتد، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب لندن الأولمبي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. وسجل سون هدف التقدم، وأضاف لوكاس مورا الهدف الثاني، واختتم هاري كين ثلاثية السبيرز، فيما سجل هدفي وست هام ميشيل أنطونيو، وأنجيلو أوجبونا. ورفع تونتهام رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس مؤقتًا، في المقابل تجمد رصيد وست هام عند 13 نقطة في المركز السادس عشر، وتعد هذه هي المواجهة الأولى التي يتولى فيها جوزيه مورينيو قيادة توتنهام.
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حازم إمام يبدي إعجابه بردود أفعال رمضان صبحي

أثنى حازم إمام، نجم المنتخب الوطني السابق، على لاعبي المنتخب الأولمبي عقب التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما لأول مرة. وقال حازم إمام لقناة تايم سبورتس: "أبارك لكل اللاعبين والجهاز الفني بعد مجهود جبار، وكنت أعلم أن رمضان صبحي يريد إثبات أحقية وجوده في المنتخب الأول، أعجبتني ردود أفعاله في الملعب، وأثبت أنه وصل إلى مرحلة هائلة بدنيا، لم يتراجع مردوده البدني على مدار 5 مباريات في البطولة، ونُحيي من لم يشارك في المباريات لأنهم كانوا داعمين لزملائهم، هذا الفريق علامة جديدة للكرة المصرية وسيكون امتدادا للمنتخب الأول".
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لويس-سواريز-نجم-برشلونة

سواريز: أدين لـ لويس إنريكي بالكثير.. منحني الثقة

علق الأوروجياني لويس سواريز لاعب فريق برشلونة الإسباني، علي فترة لويس إنريكي عندما كان يقود الفريق الكتالوني . وقاد إنريكي قلعة الكتلان من موسم 2014 وحتي موسم 2017، وساهم معه في تتويج برشلونة بدوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني مرتين، وكأس ملك إسبانيا 3 مرات. وتحدث سواريز للموقع الرسمي لبرشلونة، قائلًا: "تخيّلوا أن أول مباراة لي بقميص البلوجرانا كانت في ملعب سانتياجو برنابيو، لم أكن قد لعبت لفترة، شعرت بالتوتر لمجرد التفكير في ارتكاب أخطاء".
برشلونة‎

الغضب يسيطر على راكيتيش بسبب فالفيردي

أعرب متوسط ميدان الكرواتي لوكا مودريتش، عن غضبه الشديد من تهميش مدرب برشلونة، إيرنيستو فالفيردي، لدوره مع العملاق الكتالوني، وخروجه تقريبًا من حساباته لهذا الموسم، وقال راكيتيتش، خلال تصريحات لبرنامج "Universo Valdano" التليفزيوني: "كيف أشعر بالاستمتاع بلعب كرة القدم؟، وكما قلت عدة مرات، طفلتي الصغيرة تشعر بالحزن عندما تؤخذ منها لعبة.. حسنًا، أشعر بالشيء نفسه، لقد أخذوا مني الكرة وأشعر بالحزن، أحب أن أظهر مشاعري، فحين أضطر إلى البكاء لا توجد مشكلة وأبكي، وحين يجب علي الاحتفال أحتفل".
ميسى

فالفيردي يتغنى بميسي بعد رباعية سيلتا فيجو

تغنى إيرنيستو فالفيردي، مدرب برشلونة، بنجم الفريق ليونيل ميسي، بعد الهاتريك الذي سجله في فوز البرسا أمس على سيلتا فيجو (4-1) في المباراة التي أقيمت على ملعب الكامب نو ضمن لقاءات الجولة الـ13 من الدوري الإسباني، وقال فالفيردي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "بعد الخسارة المباراة الماضية، أصبح من الضروري الانتصار على سيلتا، حيث كانت الهزيمة السابقة مؤلمة، في الشوط الأول عانينا كثيرًا أمام الضغط، لدرجة أنه كان من الصعب علينا التقدم، ولم يكن لدينا إيقاع في المباراة".
أجيري (2)

رسميا.. خافيير أجيري يعود للدوري الإسباني

أعلن نادي ليجانيس الإسباني، اليوم الإثنين، تعاقده مع المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، ليتولى رسميا تدريب الفريق في بطولة الدوري الإسباني "لاليجا"، وذلك حسبما أفاد النادي الإسباني عبر موقعه الرسمي على الإنترنت. ومن المقرر أن يقود خافيير أجيري أولى مبارياته مدربا لليجانيس يوم الجمعة المقبل، أمام ريال سوسيداد، بالجولة الـ13 من عمر مسابقة الدوري الإسباني لموسم 2019- 2020، علمًا أن ليجانيس يحتل المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بعد مرور 12 جولة برصيد 5 نقاط.
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