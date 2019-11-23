أجيري يسقط أمام برشلونة بهدف قاتل من فيدال

تحرير:كريم مليم ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٦ م

خافيير أجيري

تغلب نادي برشلونة بقيادة مديره الفني إيرنيستو فالفيردي، على نظيره ليجانيس بقيادة مدربه الجديد المكسيكي خافيير أجيري، بهدفين مقابل هدف، اليوم السبت، على الملعب البلدي دي بوتاركي، بقيادة الحكم خايمي لاتري سانتياجو، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري الإسباني "لاليجا" لموسم 2019- 2020. وبدأ ليجانيس التهديف في الدقيقة 12 عن طريق النجم المغربي يوسف النصيري، وعادل الأوروجوياني لويس سواريز النتيجة لبرشلونة في الدقيقة 53، ثم تقدم التشيلي أرتورو فيدال في الدقيقة 80 ليقتنص البارسا ثلاث نقاط غالية.

يشار إلى أن أرتورو فيدال دخل في الشوط الثاني من المباراة، وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد سجل فيدال هدفه الرابع خلال 9 مباريات خاضها في الليجا هذا الموسم، كما سجل 3 أهداف فقط في الليجا الموسم الماضي، رغم خوضه 33 مباراة. وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 28 نقطة، في صدارة ترتيب الليجا، بعد أن

يشار إلى أن أرتورو فيدال دخل في الشوط الثاني من المباراة، وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد سجل فيدال هدفه الرابع خلال 9 مباريات خاضها في الليجا هذا الموسم، كما سجل 3 أهداف فقط في الليجا الموسم الماضي، رغم خوضه 33 مباراة.



وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 28 نقطة، في صدارة ترتيب الليجا، بعد أن خاض 13 مباراة، فاز فى 9 مواجهات، وتعادل في لقاء واحد، وخسر 3 مباريات، وسجل الفريق 35 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 16 هدفًا.



بينما تجمد رصيد ليجانيس عند 6 نقاط فقط، في ذيل الترتيب (فى المركز العشرين)، بعد أن خاض 14 لقاءً، فاز في مباراة وحيدة، وتعادل في ثلاث مواجهات، وخسر 10 مباريات، وسجل الفريق 8 أهداف فقط، بينما استقبلت شباكه 24 هدفًا.

