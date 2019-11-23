رياضة

مورينيو يقود توتنهام للفوز على وست هام

تحرير:علي الزيني ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٦ م
توتنهام
توتنهام
حقق فريق توتنهام فوزًا ثمينًا على نظيره وست هام يونايتد، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب لندن الأولمبي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. وسجل سون هدف التقدم، وأضاف لوكاس مورا الهدف الثاني، واختتم هاري كين ثلاثية السبيرز، فيما سجل هدفي وست هام ميشيل أنطونيو، وأنجيلو أوجبونا. ورفع تونتهام رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس مؤقتًا، في المقابل تجمد رصيد وست هام عند 13 نقطة في المركز السادس عشر، وتعد هذه هي المواجهة الأولى التي يتولى فيها جوزيه مورينيو قيادة توتنهام.
الدقيقة 37، شهدت هدف التقدم لفريق توتنهام، عن طريق سون الذي استلم تمريرة ديل ألي وراوغ الدفاع، وسدد كرة صاروخية سكنت الشباك، وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، أضاف السبيرز هدفًا ثانيًا، بعد هجمة منظمة انتهت بعرضية من سون، قابلها لوكاس مورا بتسديدة في الشباك. وعزز هاري كين تقدم توتنهام بهدف ثالث في
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وادي -دجلة- و طنطا ‎ (2)

التعادل يحسم مواجهة طنطا وطلائع الجيش في الدوري

حسم التعادل السلبي، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا ونظيره طلائع الجيش، التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب أبناء السيد البدوي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع طنطا رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب المسابقة، في المقابل رفع الجيش رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الخامس عشر. وفشل فريق طلائع الجيش في تحقيق أي فوز له في مسابقة بطولة الدوري هذا الموسم، حيث خسر في 3 مباريات وتعادل في مباراة.
أجيري (1)

أجيري يسقط أمام برشلونة بهدف قاتل من فيدال

تغلب نادي برشلونة بقيادة مديره الفني إيرنيستو فالفيردي، على نظيره ليجانيس بقيادة مدربه الجديد المكسيكي خافيير أجيري، بهدفين مقابل هدف، اليوم السبت، على الملعب البلدي دي بوتاركي، بقيادة الحكم خايمي لاتري سانتياجو، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري الإسباني "لاليجا" لموسم 2019- 2020. وبدأ ليجانيس التهديف في الدقيقة 12 عن طريق النجم المغربي يوسف النصيري، وعادل الأوروجوياني لويس سواريز النتيجة لبرشلونة في الدقيقة 53، ثم تقدم التشيلي أرتورو فيدال في الدقيقة 80 ليقتنص البارسا ثلاث نقاط غالية.
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حازم إمام يبدي إعجابه بردود أفعال رمضان صبحي

أثنى حازم إمام، نجم المنتخب الوطني السابق، على لاعبي المنتخب الأولمبي عقب التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما لأول مرة. وقال حازم إمام لقناة تايم سبورتس: "أبارك لكل اللاعبين والجهاز الفني بعد مجهود جبار، وكنت أعلم أن رمضان صبحي يريد إثبات أحقية وجوده في المنتخب الأول، أعجبتني ردود أفعاله في الملعب، وأثبت أنه وصل إلى مرحلة هائلة بدنيا، لم يتراجع مردوده البدني على مدار 5 مباريات في البطولة، ونُحيي من لم يشارك في المباريات لأنهم كانوا داعمين لزملائهم، هذا الفريق علامة جديدة للكرة المصرية وسيكون امتدادا للمنتخب الأول".
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بوجبا

سولسكاير: أتمنى مشاهدة بوجبا في 2019

علق النرويجي أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، على تولي جوزيه مورينيو المهمة الفنية لتوتنهام، خلفًا للمدرب الأرجنتيني المقال ماوريسيو بوكيتينو، وذلك حسبما أفاد في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة اليونايتد وشيفيلد يونايتد، المقرر إقامتها الأحد المقبل في الجولة الـ13 من "البريميرليج". وقال سولسكاير: "يمكنني البدء بالقول إنه من الجيد عودة مورينيو من جديد، فعودة مورينيو جيدة بالنسبة لكم (وسائل الإعلام) وربما بالنسبة لي أيضًا، وبالنسبة لماوريسيو (بوكيتينو)، فمن المحزن دائمًا أن يفقد زميل لك عمله قبل الكريسماس، وأتمنى له الأفضل".
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مورينيو يستهدف التجديد لثلاثي توتنهام

من أكبر التحديات التي تواجه البرتغالي جوزيه مورينيو، بعد توليه المهمة الفنية لفريق توتنهام خلفًا للأرجنتيني المقال ماوريسيو بوكيتينو، هو الإبقاء على نجوم الفريق، خاصة أن هناك الكثير منهم ستنتهي عقودهم الصيف المقبل. وكشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الجمعة، أن مورينيو، المدير الفني الجديد لتوتنهام، منح دانييل ليفي، رئيس النادي، قائمة طلبات فور توليه المهمة، ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن مورينيو يرغب في إقناع ثلاثي توتنهام، وهم كريستيان إريكسن ويان فيرتونخين وتوبي ألديرفيريلد، بالبقاء رغم أن عقودهم على وشك الانتهاء.
ماوريسيو بوكيتينو - جوزيه مورينيو (5)

توتنهام يعلن أسماء الجهاز المعاون لمورينيو

أعلن نادي توتنهام هوتسبير مساء اليوم الأربعاء، عن أسماء الجهاز المعاون لمدربه الجديد جوزيه مورينيو. وأصدر النادي اللندني، في بيان: "يمكننا تأكيد تعيين جواو ساكرامنتو وكارلوس لالين ونونو سانتوس وريكاردو فورموزينبو وجيوفاني سيرا كجزء من طاقم المدرب الجديد لـ مورينيو". وأكمل البيان: "سيشغل كارلوس منصب مدرب اللياقة البدنية، بعد أن عمل سابقًا مع جوزيه في تشيلسي ومانشستر يونايتد وريال مدريد، بينما سيتولى ريكاردو منصب المحلل الفني مثل جيوفاني بعد أن عمل كلاهما أيضًا تحت قيادة جوزيه في الماضي".
ماوريسيو-بوكيتينو (3)

تيلجراف: مبارة توتنهام القادمة آخر فرصة لـ«بوكيتينو»

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مواجهة توتنهام ووست هام في الدوري الإنجليزي، عقب فترة التوقف الدولي، قد تكون الأخيرة لماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني للسبيرز. وجاء فى تقرير لصحيفة "تيليجراف" البريطانية، أن أي نتيجة سلبية يحققها توتنهام أمام وست هام، ستتسبب في رحيل بوكيتينو عن منصبه. ومن المقرر أن يلتقي توتنهام نظيره فريق وست هام فى الجولة الـ13 من عمر بطولة الدروي الإنجليزي (البريميرليج)، والمقرر إقامتها يوم 23 من الشهر الجاري، على ملعب لندن الأوليمبي.
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