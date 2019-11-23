مورينيو يقود توتنهام للفوز على وست هام

تحرير:علي الزيني ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٦ م

توتنهام

حقق فريق توتنهام فوزًا ثمينًا على نظيره وست هام يونايتد، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب لندن الأولمبي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. وسجل سون هدف التقدم، وأضاف لوكاس مورا الهدف الثاني، واختتم هاري كين ثلاثية السبيرز، فيما سجل هدفي وست هام ميشيل أنطونيو، وأنجيلو أوجبونا. ورفع تونتهام رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس مؤقتًا، في المقابل تجمد رصيد وست هام عند 13 نقطة في المركز السادس عشر، وتعد هذه هي المواجهة الأولى التي يتولى فيها جوزيه مورينيو قيادة توتنهام.

الدقيقة 37، شهدت هدف التقدم لفريق توتنهام، عن طريق سون الذي استلم تمريرة ديل ألي وراوغ الدفاع، وسدد كرة صاروخية سكنت الشباك، وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، أضاف السبيرز هدفًا ثانيًا، بعد هجمة منظمة انتهت بعرضية من سون، قابلها لوكاس مورا بتسديدة في الشباك. وعزز هاري كين تقدم توتنهام بهدف ثالث في