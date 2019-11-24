صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

يحدث نتيجة ضعف المناعة.. ما ليمفوما اللاهودجكين؟

ليمفوما اللاهودجكين تثير الغموض وراء سببها وتطورها، لكن يحدث ذلك عندما يصنع الجسم الكثير من الخلايا اللمفاوية غير الطبيعية التي تستمر في النمو وتضخم العقد اللمفاوية
تحرير:فيروز ياسر ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
ليمفوما اللاهودجكين
ليمفوما اللاهودجكين
سرطان الدم من أكثر أنواع السرطان فتكا، كما أن ليمفوما اللاهودجكين (NHL) هي مجموعة من سرطانات الدم التي تشمل جميع أنواع الأورام اللمفاوية، باستثناء ليمفوما هودجكين، حيث يتطور عندما تتطور الأورام من الخلايا اللمفاوية، وهو نوع من خلايا الدم البيضاء. يمكن أن ينتشر الليمفوما اللاهودجكين في أجزاء أخرى من الجهاز اللمفاوي؛ كالأوعية اللمفاوية، واللوزتين، والطحال، والغدة الزعترية ونخاع العظام، وفي بعض الحالات تتأثر الأعضاء خارج الجهاز اللمفاوي أيضا. وذلك حسبما ذكر موقع Bold sky.com.
تصنف الليمفوما اللاهودجكين على حسب الخلايا التي تظهر تحت المجهر، ولكن الأنواع الأكثر شيوعا هي الأورام المنتفخة التي تسمى B-cell. وهناك أنواع فرعية أخرى من الليمفوما اللاهودجكين؛ مثل سرطان الدم اللمفاوي المزمن، وانتشار سرطان الغدد اللمفاوية ذات الخلايا الكبيرة B، ولمفوما بيركت، بالإضافة إلى لمفوما جريبية. أعراض
اقرأ المزيد
متلازمة-اسبرجر-وطفل-التوحد

أكل الشعر ونتف الحواجب.. 5 متلازمات نفسية نادرة

توجد العديد من المتلازمات العضوية، منها -على سبيل المثال- متلازمة داون ومتلازمة سبرجر، وغيرهما من المتلازمات التي تنتج عن عوامل بيئية وجينية. وعلى الجانب الآخر، توجد متلازمات نفسية غريبة، تحدث نتيجة التعرض للتوتر والإجهاد العصبي؛ مثل متلازمة "رابونزيل" التى تعد من المتلازمات نادرة الحدوث، ولكن الدراسات والإحصائيات أثبتت وجود نسبة مصابة بها، ويقوم المصاب بها بنتف الشعر، ثم يأكله بعد ذلك، كما توجد متلازمات أخرى لم تسمع عنها من قبل. وذلك نقلًا عن موقع "health line".
تأثير-القهوة-على المرأة-الحامل

اضطرابات الطعام خلال الحمل تؤدي إلى ولادة مبكرة

يُنصح بتناول طعام صحي فى أثناء فترة الحمل، مليء بالعناصر الغذائية المهمة، بما في ذلك المعادن والفيتامينات؛ لذا تعد الفواكه والخضراوات الورقية من أهم الأطعمة التي يجب تناولها باستمرار، للحفاظ على صحة الجنين وصحة الأم في نفس الوقت، كما أن البروتينات والدهون الصحية مهمة بشكل كبير، فقد أثبتت العديد من الدراسات أن النساء الحوامل المصابات باضطرابات الأكل؛ مثل فقدان الشهية، أكثر عرضة بنسبة 70% للولادة قبل الأوان، ومن ثم يعد الطعام الصحي جزءًا مهما من الحمل الصحي، نقلًا عن "daily mail".
منتجات-يجب-تجنب-استخدامها-للأطفال

البكاء بلا دموع.. 4 علامات تدل على تعرض طفلك للجفاف

يحتاج الجسم إلى كميات كبيرة من المياه يوميا، حيث تعتمد معظم وظائف الجسم على الماء، وعند حدوث نقص في معدلات الماء في الجسم، يؤدي ذلك إلى حدوث خلل، مع ظهور بعض الأعراض، مثل التعب والإرهاق والدوار؛ لذا ينصح بتناول الخضراوات والفواكه، لأنها تعوض الجسم عن كميات الماء التي يفقدها. إضافة إلى ذلك، يتعرض الأطفال أيضًا للجفاف إذا قلّت نسبة الماء في الجسم، ويبدؤون في الصراخ والبكاء، وتظهر بعض الأعراض عليهم، مثل جفاف الفم. وذلك نقلًا عن موقع "times of india".
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]