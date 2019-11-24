يحدث نتيجة ضعف المناعة.. ما ليمفوما اللاهودجكين؟

ليمفوما اللاهودجكين تثير الغموض وراء سببها وتطورها، لكن يحدث ذلك عندما يصنع الجسم الكثير من الخلايا اللمفاوية غير الطبيعية التي تستمر في النمو وتضخم العقد اللمفاوية

تحرير:فيروز ياسر ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

ليمفوما اللاهودجكين

سرطان الدم من أكثر أنواع السرطان فتكا، كما أن ليمفوما اللاهودجكين (NHL) هي مجموعة من سرطانات الدم التي تشمل جميع أنواع الأورام اللمفاوية، باستثناء ليمفوما هودجكين، حيث يتطور عندما تتطور الأورام من الخلايا اللمفاوية، وهو نوع من خلايا الدم البيضاء. يمكن أن ينتشر الليمفوما اللاهودجكين في أجزاء أخرى من الجهاز اللمفاوي؛ كالأوعية اللمفاوية، واللوزتين، والطحال، والغدة الزعترية ونخاع العظام، وفي بعض الحالات تتأثر الأعضاء خارج الجهاز اللمفاوي أيضا. وذلك حسبما ذكر موقع Bold sky.com.

تصنف الليمفوما اللاهودجكين على حسب الخلايا التي تظهر تحت المجهر، ولكن الأنواع الأكثر شيوعا هي الأورام المنتفخة التي تسمى B-cell. وهناك أنواع فرعية أخرى من الليمفوما اللاهودجكين؛ مثل سرطان الدم اللمفاوي المزمن، وانتشار سرطان الغدد اللمفاوية ذات الخلايا الكبيرة B، ولمفوما بيركت، بالإضافة إلى لمفوما جريبية. أعراض