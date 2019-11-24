يحدث نتيجة ضعف المناعة.. ما ليمفوما اللاهودجكين؟

ليمفوما اللاهودجكين تثير الغموض وراء سببها وتطورها، لكن يحدث ذلك عندما يصنع الجسم الكثير من الخلايا اللمفاوية غير الطبيعية التي تستمر في النمو وتضخم العقد اللمفاوية
سرطان الدم من أكثر أنواع السرطان فتكا، كما أن ليمفوما اللاهودجكين (NHL) هي مجموعة من سرطانات الدم التي تشمل جميع أنواع الأورام اللمفاوية، باستثناء ليمفوما هودجكين، حيث يتطور عندما تتطور الأورام من الخلايا اللمفاوية، وهو نوع من خلايا الدم البيضاء.
يمكن أن ينتشر الليمفوما اللاهودجكين في أجزاء أخرى من الجهاز اللمفاوي؛ كالأوعية اللمفاوية، واللوزتين، والطحال، والغدة الزعترية ونخاع العظام، وفي بعض الحالات تتأثر الأعضاء خارج الجهاز اللمفاوي أيضا. وذلك حسبما ذكر موقع Bold sky.com.
تصنف الليمفوما اللاهودجكين على حسب الخلايا التي تظهر تحت المجهر، ولكن الأنواع الأكثر شيوعا هي الأورام المنتفخة التي تسمى B-cell.
وهناك أنواع فرعية أخرى من الليمفوما اللاهودجكين؛ مثل سرطان الدم اللمفاوي المزمن، وانتشار سرطان الغدد اللمفاوية ذات الخلايا الكبيرة B، ولمفوما بيركت، بالإضافة إلى لمفوما جريبية.
أعراض
تصنف الليمفوما اللاهودجكين على حسب الخلايا التي تظهر تحت المجهر، ولكن الأنواع الأكثر شيوعا هي الأورام المنتفخة التي تسمى B-cell.
وهناك أنواع فرعية أخرى من الليمفوما اللاهودجكين؛ مثل سرطان الدم اللمفاوي المزمن، وانتشار سرطان الغدد اللمفاوية ذات الخلايا الكبيرة B، ولمفوما بيركت، بالإضافة إلى لمفوما جريبية.
أعراض مرض ليمفوما اللاهودجكين تشمل:
تورم الغدد اللمفاوية في رقبتك أو الإبطين أو الفخذ.
التعرق الليلي.
الألم في الصدر.
السعال.
الصعوبة في التنفس.
الألم في البطن أو التورم.
التعب
فقدان الوزن
الحمى
أسباب ليمفوما اللاهودجكين
ليمفوما اللاهودجكين تثير الغموض وراء سببها وتطورها، لكن يحدث ذلك عندما يصنع الجسم الكثير من الخلايا اللمفاوية غير الطبيعية التي تستمر في النمو والانقسام؛ ما يؤدي إلى تضخم العقد اللمفاوية، كما يشير خبراء الصحة إلى أن هذا المرض يحدث نتيجة ضعف جهاز المناعة.
تمر الخلايا اللمفاوية فى دورة حياة طبيعية ويمكن التنبؤ بها، أي أنه عندما تموت الخلايا اللمفاوية القديمة، يخلق جسمك خلايا جديدة تحل محلها، ولكن في حالة ليمفوما اللاهودجكين، لا تموت الخلايا اللمفاوية، بل تستمر في النمو والانقسام، فهذا العرض المفرط للخلايا اللمفاوية يتجمع في العقد اللمفاوية؛ ما يؤدي إلى تضخمها.
عوامل خطر الإصابة بليمفوما اللاهودجكين
الإصابة بعدوى الفيروسات والبكتيريا، خاصة فيروس نقص المناعة البشرية، بالإضافة إلى المواد الكيميائية المستخدمة في قتل الحشرات.
وقد يكون التقدم في العمر من عوامل خطر الإصابة بهذا المرض، بالإضافة إلى تناول أدوية تعمل على قمع الجهاز المناعي.
تشخيص مرض ليمفوما اللاهودجكين
في البداية، يحتاج الطبيب إلى التاريخ العائلي والشخصي، وبعدها ينصح بإجراء الاختبارات على العقد اللمفاوية في الرقبة، وتحت الإبط، وكذلك الكشف عن تورم الطحال أو الكبد.
ومن المهم عمل تحليل دم وبول للكشف عن العدوى أو وجود أمراض أخرى، بالإضافة إلى اختبار نخاع العظام للتحقق من وجود الخلايا في النخاع.
المراحل التي يمر بها المرض
في المرحلة الأولى يكون السرطان محدودا، حيث يوجد في منطقة واحدة من العقدة اللمفاوية أو بالقرب من تلك العقد.
خلال المرحلة الثانية، يكون السرطان موجودا في منطقتين من العقدة اللمفاوية، ومع ذلك فإنه يقتصر على قسم من الجسم، إما أعلى وإما أسفل الحجاب الحاجز.
تتمثل المرحلة الثالثة في انتقال السرطان أعلى وأسفل الحجاب الحاجز.
أما المرحلة الرابعة أو كما يُقال عنها المرحلة المتقدمة، فإن السرطان فيها ينتشر في كل مكان، وفي أجزاء مختلفة من الجسم؛ مثل الكبد والرئتين والعظام.
علاج ليمفوما اللاهودجكين
تُحدد خيارات العلاج حسب نوع ومرحلة المرض، والحالة الصحية، فإذا كان المرض في مراحل متأخرة فغالبا ما يوصي الطبيب بالعلاج الكيميائي، والعلاج الإشعاعي، بالإضافة إلى زراعة نخاع العظام.
الفرق بين ليمفوما اللاهودجكين وليمفوما هودجكين
الفرق الحاسم بين الحالتين هو نوع الخلايا غير الطبيعية التي تسمى خلية ريد- ستيرنبرغ التي توجد في هودجكين، وعلى الرغم من ذلك فإن اللاهودجكين هو الحالة الأكثر شيوعا بين المرضى.
كما قد تنشأ ليمفوما اللاهودجكين في الغدد اللمفاوية في أي مكان في الجسم، في حين يبدأ سرطان الغدد اللمفاوية في هودجكين في الجزء العلوي من الجسم؛ مثل الرقبة والصدر أو الإبطين.