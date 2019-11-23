رياضة

التعادل يحسم مواجهة طنطا وطلائع الجيش في الدوري

تحرير:علي الزيني ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٠ م
طنطا
طنطا
حسم التعادل السلبي، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا ونظيره طلائع الجيش، التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب أبناء السيد البدوي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع طنطا رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب المسابقة، في المقابل رفع الجيش رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الخامس عشر. وفشل فريق طلائع الجيش في تحقيق أي فوز له في مسابقة بطولة الدوري هذا الموسم، حيث خسر في 3 مباريات وتعادل في مباراة.
وعجز الفريقان عن هز الشباك وكان طنطا صاحب الأرض الأكثر خطورة طوال أحداث اللقاء، لكن دفاع طلائع الجيش تصدى لجميع الهجمات، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي. وتعد هذه هي المباراة الأولى التي يتولى فيها طارق يحيى القيادة الفنية لفريق طلائع الجيش خلفًا للبرازيلي سيرجيو فارياس. وتوقفت بطولة الدوري الممتاز،
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توتنهام

مورينيو يقود توتنهام للفوز على وست هام

حقق فريق توتنهام فوزًا ثمينًا على نظيره وست هام يونايتد، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب لندن الأولمبي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. وسجل سون هدف التقدم، وأضاف لوكاس مورا الهدف الثاني، واختتم هاري كين ثلاثية السبيرز، فيما سجل هدفي وست هام ميشيل أنطونيو، وأنجيلو أوجبونا. ورفع تونتهام رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس مؤقتًا، في المقابل تجمد رصيد وست هام عند 13 نقطة في المركز السادس عشر، وتعد هذه هي المواجهة الأولى التي يتولى فيها جوزيه مورينيو قيادة توتنهام.
أجيري (1)

أجيري يسقط أمام برشلونة بهدف قاتل من فيدال

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حازم إمام يبدي إعجابه بردود أفعال رمضان صبحي

أثنى حازم إمام، نجم المنتخب الوطني السابق، على لاعبي المنتخب الأولمبي عقب التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما لأول مرة. وقال حازم إمام لقناة تايم سبورتس: "أبارك لكل اللاعبين والجهاز الفني بعد مجهود جبار، وكنت أعلم أن رمضان صبحي يريد إثبات أحقية وجوده في المنتخب الأول، أعجبتني ردود أفعاله في الملعب، وأثبت أنه وصل إلى مرحلة هائلة بدنيا، لم يتراجع مردوده البدني على مدار 5 مباريات في البطولة، ونُحيي من لم يشارك في المباريات لأنهم كانوا داعمين لزملائهم، هذا الفريق علامة جديدة للكرة المصرية وسيكون امتدادا للمنتخب الأول".
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طلائع-الجيش‎

الطلائع يتسلح بالتاريخ لإسقاط طنطا في الدوري

يعاود الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020، في نسخته الـ61، نشاطه من جديد، اليوم السبت، بعد غياب لمدة شهر، نظرًا لخوض المنتخب الوطني الأول بقيادة مديره الفني حسام البدري، غمار تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 والمقرر إقامتها في الكاميرون، ومشاركة المنتخب الأولمبي في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، التي أقيمت في مصر وتوج بها الفراعنة على حساب كوت ديفوار (2-1)، كما تأهل رجال شوقي غريب، مدرب المنتخب الأولمبي، إلى أولمبياد طوكيو 2020، برفقة منتخبي كوت ديفوار وجنوب إفريقيا، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.
الاهلي - الاسماعيلي مواليد 99 (1)

اشتباكات وإصابات بعد مباراة شباب الأهلي والإسماعيلي

شهدت مباراة فريق الإسماعيلي مواليد 99 مع الأهلي، التي أقيمت على ملعب الأول، ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر بمسابقة دورى الجمهورية، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، أحداثا مؤسفة عقب نهايتها، أسفرت عن عدة إصابات بين لاعبي الفريق الأحمر، قبل أن تتدخل قوات الأمن لفض الاشتباك. وقال مصدر داخل نادي الإسماعيلي إن عمرو أنور المدير الفني لفريق الأهلي، هو من تسبب في الأزمة بالاعتراض على الحكم، وتوجيه السباب لمسؤولي الإسماعيلي، وهو ما أثار غضب الحاضرين، لتحدث مشاجرة اضطرت إلى تدخل قوات الأمن التي سيطرت على الموقف سريعًا.
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بعد محمد محمود.. الصليبي يضرب لاعب الأهلي مرتين

أجرى محمد خليل لاعب فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2000، عملية جراحية ناجحة لعلاج قطع في الرباط الصليبي، وهي الإصابة التي تعرض لها في بداية الموسم الحالي، خلال مباراة فريقه أمام المطرية، ضمن الجولة الأولى من بطولة منطقة القاهرة، والتي فاز خلالها الأحمر بسباعية نظيفة، ليتكرر سيناريو محمد محمود لاعب المارد الأحمر الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مرتين متتاليتين، وخضع خليل في العام الماضي لجراحة الصليبي، ثم تكررت الإصابة في قدمه الأخرى مطلع الموسم الحالي.
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تركي آل الشيخ: عبد الله السعيد تعرض للظلم في الأهلي

قال المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، رئيس نادي ألميريا الإسباني، إن ما أنفقه على بيراميدز ودعم أي فريق آخر، كان كفيلا بإنشاء استاد عالمي للنادي الأهلي، موضحًا أنه لم يحزن بفوز القلعة الحمراء بالدوري على حساب بيراميدز، لكنه كان سعيدًا بتسجيل عبد الله السعيد هدفًا في مرمى الفريق الأحمر. وجاء ذلك خلال فيديو نشره آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.
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