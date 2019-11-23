التعادل يحسم مواجهة طنطا وطلائع الجيش في الدوري

تحرير:علي الزيني ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٠ م

طنطا

حسم التعادل السلبي، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا ونظيره طلائع الجيش، التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب أبناء السيد البدوي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع طنطا رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب المسابقة، في المقابل رفع الجيش رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الخامس عشر. وفشل فريق طلائع الجيش في تحقيق أي فوز له في مسابقة بطولة الدوري هذا الموسم، حيث خسر في 3 مباريات وتعادل في مباراة.

وعجز الفريقان عن هز الشباك وكان طنطا صاحب الأرض الأكثر خطورة طوال أحداث اللقاء، لكن دفاع طلائع الجيش تصدى لجميع الهجمات، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي. وتعد هذه هي المباراة الأولى التي يتولى فيها طارق يحيى القيادة الفنية لفريق طلائع الجيش خلفًا للبرازيلي سيرجيو فارياس. وتوقفت بطولة الدوري الممتاز،