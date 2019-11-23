تحت ستار «نادي صحي».. دعارة واتجار بالبشر في هضبة الهرم

٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٩ م

تورط قاصرات في أعمال منافية للآداب- أرشيفية

لافتة ضوئية تجذب الأنظار في عقار سكني بمكان يتسم بالهدوء في منطقة هضبة الأهرام المطلة على تاريخ الفراعنة "أهرامات الجيزة"، اتخذتها ربة منزل مقرا لنادٍ صحي أضحى مقصد راغبي متعة الحرام من الرجال وليس طالبي الراحة والاستشفاء، خطة شيطانية لجأت إليها تلك السيدة، وقع اختيارها على فتيات قاصرات لا تتجاوز أعمارهن الـ18 سنة، تأتي بهن بدعوى إلحاقهن بالعمل طرفها وتوفير فرصة عمل بسعر جيد لفتاة في مقتبل العمر، لكن سرعان ما تتكشف الحقيقة المُرة وأن النادي ستار لأعمال منافية للآداب.

معلومات وردت أكدتها تحريات العميد طارق حمزة رئيس إدارة مكافحة جرائم الآداب بمديرية أمن الجيزة، بقيام مالكة ناد صحي بمنطقة حدائق الأهرام، بممارسة الأعمال المنافية للآداب وتسهيل الدعارة باستقطاب الفتيات لتشغيلهن في ممارسة الرذيلة، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالكة النادي وفتاتين. التحريات