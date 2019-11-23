فالفيردي عن فوز برشلونة: المباراة لم تكن رائعة

تحرير:محمد جمال ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٩ م

فالفيردي

علق إرنستو فالفيردي المدير الفني لـفريق برشلونة الإسباني، على الفوز الذي حققه البلوجرانا على ليجانيس، مشيرًا إلى أنه لم يكن انتصارًا مبهرًا. وصرّح فالفيردي في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: "إنه فوز مهم جدا؛ لأن المباراة ساءت للغاية علينا في البداية، الملعب كان سيئا، مع وجود الكثير من الرياح، وليجانيس كان متراجعا كثيرا". وأكمل المدير الفني للفريق الكتالوني: "لا أريد اختلاق الأعذار، لكن هذه الأمور أثرت على مستوانا، أعرف أن المباراة لم تكن رائعة، ولكننا سعداء".

وعن لقطة الهدف الثاني التي شهدت ارتباكا بين طاقم التحكيم: "رأيت الحكم المساعد يرفع رايته واعتقدت أنها تسلل، لكن سريعا شاهدت ميسي وسواريز يتحدثان إلى الحكم ويخبرانه بأن الكرة عائدة من المدافع". وحقق برشلونة الفوز على نظيره ليجانيس في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت على ملعب بوتاركي، بهدفين لهدف،