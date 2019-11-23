رياضة

فالفيردي عن فوز برشلونة: المباراة لم تكن رائعة

تحرير:محمد جمال ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٩ م
فالفيردي
فالفيردي
علق إرنستو فالفيردي المدير الفني لـفريق برشلونة الإسباني، على الفوز الذي حققه البلوجرانا على ليجانيس، مشيرًا إلى أنه لم يكن انتصارًا مبهرًا. وصرّح فالفيردي في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: "إنه فوز مهم جدا؛ لأن المباراة ساءت للغاية علينا في البداية، الملعب كان سيئا، مع وجود الكثير من الرياح، وليجانيس كان متراجعا كثيرا". وأكمل المدير الفني للفريق الكتالوني: "لا أريد اختلاق الأعذار، لكن هذه الأمور أثرت على مستوانا، أعرف أن المباراة لم تكن رائعة، ولكننا سعداء".
وعن لقطة الهدف الثاني التي شهدت ارتباكا بين طاقم التحكيم: "رأيت الحكم المساعد يرفع رايته واعتقدت أنها تسلل، لكن سريعا شاهدت ميسي وسواريز يتحدثان إلى الحكم ويخبرانه بأن الكرة عائدة من المدافع". وحقق برشلونة الفوز على نظيره ليجانيس في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت على ملعب بوتاركي، بهدفين لهدف،
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الترجى-التونسى (1)

أولمبيك آسفي يقصي الترجي التونسي من البطولة العربية

تأهل فريق أولمبيك آسفي المغربى إلى دور الثمانية من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال والمعروفة بالبطولة العربية، بعد أن تغلب على نظيره الترجى التونسى بنتيجة 4/ 2 بركلات الترجيح، بعد أن انتهى الوقت الأصلى من المباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق. سجل لآسفى عبدالغنى معاوى هدف أولمبيك قبل أن يعدل النتيجة الترجى التونسى بأقدام كوامى بونس فى الدقيقة 52، كانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين بملعب "المسيرة الخضراء" في المغرب، انتهت بالتعادل الإيجابي 1- 1.
ميلان - نابولي

ميلان يتعادل مع نابولي في الدوري الإيطالي

نجح اي سي ميلان في الخروج بتعادل صعب أمام نظيره نابولي، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، بالجولة الـ13 من عمر الدولي الإيطالي (الكالتشيو)، والتي أقيمت على ملعب سان سيرو، وسجل هدف نابولي هيرفينج لوزانو في الدقيقة الـ24 قبل أن يأتي الميلان بهدف التعديل بأقدام جياكومو بونافينتورا في الدقيقة الـ29 من عمر المباراة. وبهذا التعادل يصل نابولي لنقطته الـ20 في المركز السابع من جدول الكالتشيو، بينما يبلغ ميلان نقطته الـ14 في المركز الثالث عشر من جدول الكالتشيو.
عمومية النادي الأهلي

إحالة ميزانية الأهلي إلى الجهاز المركزي للمحاسبات

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي برئاسة المستشار محمد صلاح، وعضوية المستشار حسام الدين حسين عواض، والمستشار محمد الدمرداش، اكتمال النصاب القانوني للجمعية، حيث حضر 5194 عضوًا في اليوم الثاني حيث كان مقررًا حضور خمسة آلاف عضو أو 10 % من إجمالي عدد الأعضاء، أيهما أقل في اليوم الثاني، حيث لم تكتمل الجمعية التي بدأت من أمس الجمعة، وكان يتوجب حضور 65 ألف عضو، ليتم تأجيلها لليوم. وتواجد مجلس إدارة الأهلي بالكامل برئاسة محمود الخطيب، ووجه رئيس القلعة الحمراء الشكر لجميع الأعضاء لحضورهم.
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برشلونة

تجدد صراع الصدارة بين برشلونة وريال مدريد اليوم

تتواصل، اليوم السبت، مباريات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني، وذلك عندما يرحل برشلونة المتصدر برصيد 25 نقطة، لمواجهة ليجانيس متذيل الترتيب برصيد 6 نقاط، على الملعب البلدي دي بوتاركي، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وسبق أن تواجه الفريقان في الدوري 6 مرات من قبل، حقق خلالها برشلونة الانتصار في 5 لقاءات وتعرض لهزيمة وحيدة، وسجل لاعبو العملاق الكتالوني في تلك المواجهات 17 هدفًا، واهتزت شباك برشلونة بـ6 أهداف، كما سبق أن تواجها على ملعب ليجانيس في الدوري في 3 مباريات من قبل.
ايرنيستو-فالفيردي (1)

فالفيردي يدافع عن بيكيه: اتركوه وشأنه

علق إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، على الانتقادات الموجهة مؤخرًا للاعبيه، أنطوان جريزمان وجيرارد بيكيه، وذلك أثناء المؤتمر التحضيري لمباراة برشلونة القادمة . وقال فالفيردي عن إمكانية الاعتماد على لاعبه السنغالي موسى واجي : "هناك احتمالان، الاعتماد عليه أو تغيير طريقة اللعب، هو جاهز ولعب في الموسم الماضي " وتابع عن راكتيتش خط وسط الفريق الكتالوني: " ليس لدي الكثير لأقوله حول المحادثات الخاصة مع اللاعبين، الفريق يغير بعض الأشياء، وهناك الكثير من اللاعبين في بعض المراكز، ولا بد لي من الاعتماد على اللاعبين الأفضل".
فلورنتينيو-بيريز

ريال مدريد يرفض إقامة مباراة بالليجا في أمريكا

أعلن متحدث باسم الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن تقدم ريال مدريد برسالة للاتحاد تفيد رفضه إقامة مباراة فياريال المقررة على أرضه أمام أتلتيكو في ميامي بالولايات المتحدة، واشتكى ريال مدريد في الرسالة، من أن إقامة المباراة في ميامي، أمر يؤثر على نزاهة وعدالة المنافسة، ولم يتسن الحصول على تعقيب من ريال مدريد، في حين رفضت رابطة الدوري الإسباني التعليق، وتضمنت الصفقة إقامة مباراة رسمية في الدوري الإسباني في كل موسم بالولايات المتحدة الأمريكية. وذلك نقلًا عن رويترز.
ريال مدريد

بنزيمة يقود ريال مدريد لاكتساح إيبار في الدوري

حقق ريال مدريد فوزا سهلا على نظيره إيبار، بنتيجة 4-0، في المباراة التى جمعت بينهما اليوم السبت، على ملعب بلدية ايبوروا، والتى تأتى فى إطار الجولة 13 من عمر بطولة الدورى الإسباني (الليجا)، وسجل أهداف الملكى كريم بنزيمة بواقع هدفين في الدقيقتين 17 و29 من ركلتي جزاء، وسيرجو راموس فى الدقيقة 20 من ضربة جزاء، وفيديريكو فالفيردى فى الدقيقة 61، وبهذا الفوز يحتل الفريق الملكي صدارة جدول الدوري الإسبانى برصيد 25 نقطة وبفارق نقتطين عن ريال سوسيداد الوصيف برصيد 23 نقطة، بينما تجمد رصيد إيبار عند 15 نقطة في المركز الخامس عشر.
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