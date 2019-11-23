رياضة

في غياب رونالدو.. يوفنتوس يفوز على أتلانتا

تحرير:محمد جمال ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٧ م
يوفنتوس
يوفنتوس
نجح فريق يوفنتوس في اقتناص فوز صعب أمام نظيره أتلانتا بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الـ13 من عمر بطولة الدوري الإيطالي (الكالتشيو)، والتي أقيمت على ملعب أتليتي أزوري، وسجل أهداف البيناكونيري جونزالو هيجواين في الدقيقة الـ74 والـ82 وباولو ديبالا في الدقيقة الـ92، بينما سجل هدف أتلانتا الوحيد روبن جوسينس في الدقيقة الـ56 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يقتنص السيدة العجوز 3 نقاط غالية تضعه في الصدارة برصيد 35 نقطة، بينما يتوقف رصيد أتلانتا عند 22 نقطة في المركز السادس.
وشهدت المباراة استحواذا كاملا من اليوفي، على ملعب المباراة على الرغم من تقدم أتلانتا على السيدة العجوز بأقدام جوسينس، إلا أن هيجواين استطاع قلب المباراة في الشوط الثاني وتسجيل هدفي التعادل والفوز، قبل أن يؤمن ديبالا النتيجة بهدف ثالث في نهاية المباراة. كما شهدت المباراة غياب كريستيانو رونالدو نجم الفريق
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ميلان - نابولي

ميلان يتعادل مع نابولي في الدوري الإيطالي

نجح اي سي ميلان في الخروج بتعادل صعب أمام نظيره نابولي، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، بالجولة الـ13 من عمر الدولي الإيطالي (الكالتشيو)، والتي أقيمت على ملعب سان سيرو، وسجل هدف نابولي هيرفينج لوزانو في الدقيقة الـ24 قبل أن يأتي الميلان بهدف التعديل بأقدام جياكومو بونافينتورا في الدقيقة الـ29 من عمر المباراة. وبهذا التعادل يصل نابولي لنقطته الـ20 في المركز السابع من جدول الكالتشيو، بينما يبلغ ميلان نقطته الـ14 في المركز الثالث عشر من جدول الكالتشيو.
عمومية النادي الأهلي

إحالة ميزانية الأهلي إلى الجهاز المركزي للمحاسبات

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي برئاسة المستشار محمد صلاح، وعضوية المستشار حسام الدين حسين عواض، والمستشار محمد الدمرداش، اكتمال النصاب القانوني للجمعية، حيث حضر 5194 عضوًا في اليوم الثاني حيث كان مقررًا حضور خمسة آلاف عضو أو 10 % من إجمالي عدد الأعضاء، أيهما أقل في اليوم الثاني، حيث لم تكتمل الجمعية التي بدأت من أمس الجمعة، وكان يتوجب حضور 65 ألف عضو، ليتم تأجيلها لليوم. وتواجد مجلس إدارة الأهلي بالكامل برئاسة محمود الخطيب، ووجه رئيس القلعة الحمراء الشكر لجميع الأعضاء لحضورهم.
يورجن كلوب

كلوب عن فوز ليفربول: لم نستسلم حتى النهاية

علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، على فوز الريدز اليوم السبت، منوهًا إلى أن فريقه لم يقدم أداءً مميزًا أمام كريستال بالاس. وقال كلوب في تصريحات عقب المباراة: "لست مندهشًا من مستوى اللقاء، كنا نعلم صعوبة المباراة، وأنه ملعب صعب ولكن لم نستسلم حتى النهاية". وأضاف المدير الفني الألماني: "واجهنا تحديا قويا بسبب عودة اللاعبين منذ فترة قصيرة من التوقف الدولي بعد المشاركة مع بلادهم، لم نكن رائعين في مباراة اليوم، ولكن كنا مستعدين للقتال من أجل الخروج فائزين، وتحقيق 37 نقطة من 13 مباراة هو أمر استثنائي للغاية".
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نابولى

ميلان المتعثر في مواجهة نابولي بالكالتشيو اليوم

يحتضن ملعب سان سيرو، اليوم السبت، قمة مباريات الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل ميلان نظيره نابولي، ويحتل ميلان المركز الـ14 برصيد 13 نقطة، بينما يوجد نابولي في المركز السابع برصيد 19 نقطة. وسبق أن تواجه الفريقان في 142 مباراة سابقة في الدوري الإيطالي، حقق خلالها ميلان الانتصار في 54 مباراة وتعادل في 46 لقاءً، وخسر 42 مواجهة، وسجل لاعبو ميلان في تلك المباريات 199 هدفًا، واستقبلت شباكهم 162 هدفًا، كما تواجها على ملعب سان سيرو في الدوري، في 71 مباراة سابقة.
رونالدو وساري

ساري يعلن غياب رونالدو عن موقعة أتالانتا

أوضح ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم السيدة العجوز، سيغيب عن مواجهة أتالانتا في الدوري الإيطالي، المقرر إقامتها غدًا السبت، في افتتاح الجولة الثالثة عشرة عقب العودة من التوقف الدولي. وقال ساري، في تصريحات أبرزتها صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية: "أزمة تغيير كريستيانو؟ الأمر ليس في حاجة للتوضيح، أنا في مجال التدريب منذ تسعينيات القرن الماضي، وحتى عندما كنت أعمل مع الهواة، كانت توجد ردود فعل من اللاعبين عند الاستبدال، وأحيانًا تكون أسوأ".
كوادردو

كوادرادو يمدد عقده مع يوفنتوس حتى صيف 2022

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، مساء اليوم الخميس، عن تمديد عقد خوان كوادردو، لاعب وسط الفريق، ووفقًا للموقع الرسمي للنادي الإيطالي، فإن خوان كوادرادو وقع على عقد جديد مع السيدة العجوز يمتد حتى صيف 2022. وأشار موقع يوفنتوس، إلى أن خوان كوادرادو انتقل إلى الفريق في موسم 2015-2016، ومنذ ذلك الوقت أحرز 15 هدفًا وقدم 15 تمريرة حاسمة لزملائه. ونشر الحساب الرسمي لموقع اليوفي، علي موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، تعليق من اللاعب صاحب الـ31 عامًأ، قال فيه:" أنا سعيد جدًا بمتابعة قصتي مع يوفنتوس" .
ليوناردو-بونوتشي-لاعب-يوفنتوس

بونوتشي يجدد عقده مع يوفنتوس حتي موسم 2024

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي،اليوم الثلاثاء، رسميا تجديد تعاقد مدافعه ليوناردو بونوتشي حتى صيف عام 2024 . ونشر الموقع الرسمي للبيانكونيري أن بونوتشي قام بالتوقيع، على العقود الجديدة التي ستربطه بالنادي صباح اليوم الثلاثاء. كما أشار البيان إلى أن الإعلان عن التجديد اليوم الموافق 19 من شهر نوفمبر الجاري جاء بسبب حب بونوتشي لرقم 19 وهو رقمه في فريق السيدة العجوز . وانضم اللاعب صاحب الـ32 عامًا إلى صفوف فريق يوفنتوس في موسم 2010-2011 وشارك في 376 مباراة مع البيناكونري .
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