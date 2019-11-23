في غياب رونالدو.. يوفنتوس يفوز على أتلانتا

تحرير:محمد جمال ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٧ م

يوفنتوس

نجح فريق يوفنتوس في اقتناص فوز صعب أمام نظيره أتلانتا بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الـ13 من عمر بطولة الدوري الإيطالي (الكالتشيو)، والتي أقيمت على ملعب أتليتي أزوري، وسجل أهداف البيناكونيري جونزالو هيجواين في الدقيقة الـ74 والـ82 وباولو ديبالا في الدقيقة الـ92، بينما سجل هدف أتلانتا الوحيد روبن جوسينس في الدقيقة الـ56 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يقتنص السيدة العجوز 3 نقاط غالية تضعه في الصدارة برصيد 35 نقطة، بينما يتوقف رصيد أتلانتا عند 22 نقطة في المركز السادس.

وشهدت المباراة استحواذا كاملا من اليوفي، على ملعب المباراة على الرغم من تقدم أتلانتا على السيدة العجوز بأقدام جوسينس، إلا أن هيجواين استطاع قلب المباراة في الشوط الثاني وتسجيل هدفي التعادل والفوز، قبل أن يؤمن ديبالا النتيجة بهدف ثالث في نهاية المباراة. كما شهدت المباراة غياب كريستيانو رونالدو نجم الفريق