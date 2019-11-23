مران الأهلي.. حضور الخطيب وثلاثي المنتخب الأولمبي

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٤ م

مران الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، مساء اليوم السبت، وعقد فايلر المدير الفني للمارد الأحمر، جلسة مع اللاعبين، ثم خاض الفريق تدريبات بدنية تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال، قبل البدء في تنفيذ الجانب الفني والخططي. وشهد المران الجماعي حضور محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وحرص على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران وطلب منهم التركيز في المرحلة المقبلة، وشاهد جزءا من التدريب.

وحضر رمضان صبحي وصلاح محسن وعمار حمدي، لاعبو النادي الأهلي، للتدريبات بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، حيث نجح الفراعنة في التتويج بالبطولة الإفريقية مساء أمس الجمعة بعد الفوز على كوت ديفوار. وخاض الثلاثي تدريبات تأهيلية واستشفائية استعدادًا للمرحلة المقبلة،

وحضر رمضان صبحي وصلاح محسن وعمار حمدي، لاعبو النادي الأهلي، للتدريبات بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، حيث نجح الفراعنة في التتويج بالبطولة الإفريقية مساء أمس الجمعة بعد الفوز على كوت ديفوار.



وخاض الثلاثي تدريبات تأهيلية واستشفائية استعدادًا للمرحلة المقبلة، حيث خاض اللاعبون تدريبات بالجري حول الملعب وخوض تدريبات خفيفة في صالة الجيمنازيوم.



ويستعد الأهلي لمباراة الجونة في الدوري يوم الإثنين المقبل، بالإضافة إلى مواجهة النجم الساحلي المقرر إقامتها في تونس ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة المقبل.