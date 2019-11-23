رياضة

مران الأهلي.. حضور الخطيب وثلاثي المنتخب الأولمبي

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٤ م
مران الأهلي
مران الأهلي
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، مساء اليوم السبت، وعقد فايلر المدير الفني للمارد الأحمر، جلسة مع اللاعبين، ثم خاض الفريق تدريبات بدنية تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال، قبل البدء في تنفيذ الجانب الفني والخططي. وشهد المران الجماعي حضور محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وحرص على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران وطلب منهم التركيز في المرحلة المقبلة، وشاهد جزءا من التدريب.
وحضر رمضان صبحي وصلاح محسن وعمار حمدي، لاعبو النادي الأهلي، للتدريبات بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، حيث نجح الفراعنة في التتويج بالبطولة الإفريقية مساء أمس الجمعة بعد الفوز على كوت ديفوار. وخاض الثلاثي تدريبات تأهيلية واستشفائية استعدادًا للمرحلة المقبلة،
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ميلان - نابولي

ميلان يتعادل مع نابولي في الدوري الإيطالي

نجح اي سي ميلان في الخروج بتعادل صعب أمام نظيره نابولي، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، بالجولة الـ13 من عمر الدولي الإيطالي (الكالتشيو)، والتي أقيمت على ملعب سان سيرو، وسجل هدف نابولي هيرفينج لوزانو في الدقيقة الـ24 قبل أن يأتي الميلان بهدف التعديل بأقدام جياكومو بونافينتورا في الدقيقة الـ29 من عمر المباراة. وبهذا التعادل يصل نابولي لنقطته الـ20 في المركز السابع من جدول الكالتشيو، بينما يبلغ ميلان نقطته الـ14 في المركز الثالث عشر من جدول الكالتشيو.
عمومية النادي الأهلي

إحالة ميزانية الأهلي إلى الجهاز المركزي للمحاسبات

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي برئاسة المستشار محمد صلاح، وعضوية المستشار حسام الدين حسين عواض، والمستشار محمد الدمرداش، اكتمال النصاب القانوني للجمعية، حيث حضر 5194 عضوًا في اليوم الثاني حيث كان مقررًا حضور خمسة آلاف عضو أو 10 % من إجمالي عدد الأعضاء، أيهما أقل في اليوم الثاني، حيث لم تكتمل الجمعية التي بدأت من أمس الجمعة، وكان يتوجب حضور 65 ألف عضو، ليتم تأجيلها لليوم. وتواجد مجلس إدارة الأهلي بالكامل برئاسة محمود الخطيب، ووجه رئيس القلعة الحمراء الشكر لجميع الأعضاء لحضورهم.
يورجن كلوب

كلوب عن فوز ليفربول: لم نستسلم حتى النهاية

علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، على فوز الريدز اليوم السبت، منوهًا إلى أن فريقه لم يقدم أداءً مميزًا أمام كريستال بالاس. وقال كلوب في تصريحات عقب المباراة: "لست مندهشًا من مستوى اللقاء، كنا نعلم صعوبة المباراة، وأنه ملعب صعب ولكن لم نستسلم حتى النهاية". وأضاف المدير الفني الألماني: "واجهنا تحديا قويا بسبب عودة اللاعبين منذ فترة قصيرة من التوقف الدولي بعد المشاركة مع بلادهم، لم نكن رائعين في مباراة اليوم، ولكن كنا مستعدين للقتال من أجل الخروج فائزين، وتحقيق 37 نقطة من 13 مباراة هو أمر استثنائي للغاية".
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رينيه فايلر

فايلر يتحدث عن تألق لاعبي الأهلي وحلم دوري الأبطال

كشف رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي عن أسباب تألق بعض اللاعبين منذ توليه قيادة الجهاز الفني للفريق، مؤكدًا أنه لم يكن سعيدًا بتوقف بطولة الدوري الممتاز، جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، قائلًا: "جزء من مهام عملي هو تطوير أداء جميع اللاعبين لينعكس ذلك بشكل إيجابي على الفريق، خاصة أنني لا أستطيع التأثير على نتيجة المباراة في الملعب لكن أستطيع التأثير على مستوى لاعبي فريقي داخل المستطيل الأخضر، لبذل أقصى جهد وتحقيق الفوز وأنا حضرت لتدريب الأهلي من أجل ذلك الهدف وهو العمل على تطوير المستوى بشكل دائم لتحقيق أفضل النتائج".
مران الأهلي 1

مران الأهلي.. تصعيد 7 ناشئين وغياب المدربين

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة مساء اليوم الثلاثاء، ويخوض الفريق المرحلة الثانية من فترة الإعداد التي يخوضها الفريق والتي بدأت أمس استعدادا لفترة ما بعد التوقف التي يخوض فيها الفريق مواجهات الدوري العام ومباراة النجم الساحلي المقرر إقامتها يوم 29 نوفمبر الجاري في تونس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وشهد المران الجماعي انتظام المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي بشكل طبيعي بعدما حصل على راحة سلبية استغلها بالسفر إلى بلاده وعاد مساء أمس الإثنين.
رينيه فايلر

مران الأهلي في دبي.. اجتماع فايلر وتدريبات خططية

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الثلاثاء، خلال المعسكر المغلق المقام في الإمارات على ملعب أهلي دبي، استعدادا لمرحلة ما بعد انتهاء بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 23 سنة، ويشارك الفريق في بطولتي الدوري ودور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، حيث عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق جلسة مع معاونيه، كما عقد المدير الفني جلسة مع اللاعبين لتوضيح بعض النقاط الفنية، والجمل الخططية التي يرغب في تطبيقها بشكل عملي خلال المران.
مران- الأهلي (1)

مران الأهلي في دبي.. إصابة حسين السيد وعودة وحيد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم الجمعة، خلال المسعكر المغلق المُقام في الإمارات على ملعب أهلي دبي، استعدادا لمرحلة ما بعد انتهاء بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة ويشارك الفريق في بطولتي الدوري ودور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وشهد المران الفريق حضور العديد من جماهير القلعة الحمراء بالإمارات والذين حرصوا على استقبال الفريق والهتاف للاعبين، كمت اشتمل المران على جانب بدني وخططي، وحرص فايلر، على الحديث مع اللاعبين قبل انطلاق المران لتوضيح بعض الجوانب الفنية وتنفيذها في المران بشكل عملي.
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