السيسي: ضعف الإرادة السياسية فساد لن نسمح به

٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٣ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تجابه الفساد بكل أشكاله وصوره من خلال الرقمنة ودعم المؤسسات التي تكافح الفساد، مشددا على أن مصر لن تسمح بالفساد والفاسدين فيها، وقال تعقيبا على أسئلة المستثمرين بجلسة المائدة المستديرة، بمنتدى الاستثمار في أفريقيا 2019: "إن ضعف الإدارة فساد، وعدم القدرة على العمل الجيد فساد، وضعف التعليم فساد، والإرادة السياسية الضعيفة أو المترددة فساد"، مضيفا "آن الفساد هو تخريب للقدرات، فلو الإرادة السياسية الموجود في الدولة فعلا لديها قناعة حقيقية بأنها تواجه، ستقوم ببذل كل الجهد المؤسسي لمحاربة الفساد".

وأوضح السيسي: "نحن في مصر لكي نجابه الفساد الحقيقي أدركنا ضرورة القفز بقوة في موضوع الرقمنة، وقمنا بدعم المؤسسات التي تعمل في مكافحة الفساد بشكل قوي"، وشدد على عدم السماح -أبدا- بوجود الفساد في مصر، وأنه لا تدخل في عمل مؤسسات مكافحة الفساد ولا القضاء في التعامل معها، قائلا: "لا تدخل.. هذا أمر نرفضه،