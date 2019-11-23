آرسنال يسقط في فخ التعادل.. وليستر يتخطى برايتون
تحرير:محمد جمال
٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٤ م
آرسنال
سقط فريق آرسنال في فخ التعادل أمام نظيره ساوثهامبتون، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت على ملعب الإمارات، بالجولة الـ13 من عمر الدوري الإنجليزي (البريمرليج)، وسجل هدفي ساوثهامبتون داني إنجز في الدقيقة الـ8 وجيمس براوس في الدقيقة الـ71، بينما سجل هدفي الجانرز ألكساندر لاكازيت في الدقيقة الـ18 والدقيقة الـ96 من عمر المباراة.
وبهذ الفوز يستمر آرسنال في مسلسل السقوط، حيث يحتل المركز التاسع برصيد 17 نقطة، بينما يرفع ساوثهامبتون رصيده لـ11 نقطة في المركز الثامن عشر.
على الجانب الآخر وفي ملعب فالمر من نفس الجولة، نجح ليستر في تخطي عقبة برايتون بالفوز عليه بهدفين نظيفين، سجلهما لصالح ليستر كل من إيوزي بيريز في الدقيقة الـ64، وجيمي فاردي في الدقيقة الـ82 من ضربة جزاء.
ليرفع ليستر رصيده لـ29 نقطة في المركز الثاني، بينما يقف برايتون عند النقطة الـ15 في المركز الـ12.
وفي
على الجانب الآخر وفي ملعب فالمر من نفس الجولة، نجح ليستر في تخطي عقبة برايتون بالفوز عليه بهدفين نظيفين، سجلهما لصالح ليستر كل من إيوزي بيريز في الدقيقة الـ64، وجيمي فاردي في الدقيقة الـ82 من ضربة جزاء.
ليرفع ليستر رصيده لـ29 نقطة في المركز الثاني، بينما يقف برايتون عند النقطة الـ15 في المركز الـ12.
وفي مبارة أخرى من البريمرليج، اقتنص نوريتش فوز من إيفرتون بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب جاديسون بارك، سجل هدفي نوريتش تود كانتويل في الدقيقة الـ54، ليلحقه دينيس سربيني في الدقيقة الـ92 بهدف ثانٍ.
بهذا الفوز يحتل نوريتش المركز الـ19 برصيد 10 نقاط، بينما يتوقف رصيد إيفرتون عند 14 نقطة في المركز الـ15.