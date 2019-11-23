آرسنال يسقط في فخ التعادل.. وليستر يتخطى برايتون

تحرير:محمد جمال ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٤ م

آرسنال

سقط فريق آرسنال في فخ التعادل أمام نظيره ساوثهامبتون، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت على ملعب الإمارات، بالجولة الـ13 من عمر الدوري الإنجليزي (البريمرليج)، وسجل هدفي ساوثهامبتون داني إنجز في الدقيقة الـ8 وجيمس براوس في الدقيقة الـ71، بينما سجل هدفي الجانرز ألكساندر لاكازيت في الدقيقة الـ18 والدقيقة الـ96 من عمر المباراة. وبهذ الفوز يستمر آرسنال في مسلسل السقوط، حيث يحتل المركز التاسع برصيد 17 نقطة، بينما يرفع ساوثهامبتون رصيده لـ11 نقطة في المركز الثامن عشر.

على الجانب الآخر وفي ملعب فالمر من نفس الجولة، نجح ليستر في تخطي عقبة برايتون بالفوز عليه بهدفين نظيفين، سجلهما لصالح ليستر كل من إيوزي بيريز في الدقيقة الـ64، وجيمي فاردي في الدقيقة الـ82 من ضربة جزاء. ليرفع ليستر رصيده لـ29 نقطة في المركز الثاني، بينما يقف برايتون عند النقطة الـ15 في المركز الـ12. وفي