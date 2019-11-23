ليفربول يغرد فى صدارة البريميرليج

تحرير:علي الزيني ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٥ م

ليفربول- كريستال بالاس

حقق فريق ليفربول فوزًا ثمينًا على نظيره كريستال بالاس، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «سيلهرست بارك»، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة من منافسات الدوري الممتاز، سجل ساديو ماني هدف التقدم للضيوف، وأدرك ويلفريد زاها هدف التعادل، وأحرز روبرتو فيرمينو هدف الفوز للريدز، الذي رفع رصيده إلى 37 نقطة محلقًا في صدارة جدول ترتيب البريميرليج، بفارق ثماني نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، في المقابل تجمد رصيد بالاس عند 15 نقطة في المركز الرابع عشر مؤقتًا.

في الدقيقة 42، ألغى حكم الفيديو هدفا لكريستال بالاس، لوجود خطأ ضد جوردان، وبعد مرور 7 دفائق، سجل ماني، هدف التقدم لليفربول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك. وفي الدقيقة 82، أدرك زاها هدف التعادل لكريستال بالاس، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، سكنت شباك أليسون الذي فشل في التعامل مع الكرة، وبعد