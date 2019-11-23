مسؤول بالبنك الدولي: معدلات البناء في العاصمة الجديدة مبهرة

٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٠ م

العاصمة الإدارية الجديدة - أرشيفية

أشادت رئيس مؤسسة التمويل الدولية IFC "التابعة للبنك الدولى"، ستيفاني فريديبرج، بما تحقق فى العاصمة الإدارية من تنمية وعمران، قائلة "أينما ذهبت فى العاصمة الإدارية أشاهد أعمال بناء وحركة عمران تسير بمعدلات مبهرة". كما أثنت على ما حققته مصر من نجاح فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، معربة عن أملها فى أن تحافظ مصر على هذا النجاح المذهل من خلال استمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي، جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، مع فريديبرج، على هامش منتدى الاستثمار في إفريقيا 2019، وحضر اللقاء الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندسة راندة المنشاوي محافظ مصر المناوب لدى البنك الدولي، وأنّا بيردى، مديرة العمليات والاستراتيجية في البنك الدولي. ?

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تعي أن هناك مجالات ينبغى العمل عليها في الفترة القادمة، لتحقيق الإصلاح الهيكلي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لكي يستفيد من البنية التحتية الضخمة التي تم تنفيذها، وأكد أن الحكومة شرعت بالفعل في تنفيذ برامج إصلاح هيكلي وتحفيز للقطاع الصناعي، بما في