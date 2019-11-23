المقاولون العرب يفوز على أسوان في الدوري

تحرير:علي الزيني ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٢ م

المقاولون

حقق فريق المقاولون العرب فوزًا ثمينًا على نظيره أسوان، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب ذئاب الجبل، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل محمود عطوة هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأدرك أوميد أوكري هدف التعادل للضيوف، وخطف محمد سمير هدف الفوز لأبناء عماد النحاس. الفوز رفع رصيد المقاولون إلى 10 نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة المحلية، بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز المتصدر، في المقابل تجمد رصيد أسوان عند 4 نقاط في المركز الرابع عشر.

فريق المقاولون العرب، سجل هدف التقدم في الدقيقة الثامنة، عن طريق محمود السيد عطية، الذي استقبل عرضية محمد سالم، بتسديدة قوية، اصطدمت بيد رضا السيد حارس مرمى أسوان وسكنت الشباك. وفي الدقيقة 22 أدرك أوميد أوكري هدف التعادل لفريق أسوان، بعدما أرسل محمد طارق أبو العز عرضية من الجهة اليسرى، استقبلها أوكري