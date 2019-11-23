بدلا من «بروكسيما».. القاهرة السينمائي يعيد عرض «رزق السينما»

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٦ م

يوسف شريف رزق الله

قررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إعادة عرض فيلم "رزق.. السينما"، فى التاسعة والنصف مساء غد الأحد، بالمسرح الصغير بدلا من فيلم بروكسيما، وهو الفيلم الذي أنتجه المهرجان ضمن برنامج تكريم مديره الراحل يوسف شريف زرق الله، وأخرجه عبدالرحمن نصر، ويظهر خلال الفيلم أكثر من 20 سينمائيا، أبرزهم: الكاتب وحيد حامد، والفنانان: يسرا، وحسين فهمي، والمخرجون يسري نصر الله، وهالة خليل، وخيري بشارة، ومروان حامد، ومديرا التصوير محمود عبدالسميع رئيس جمعية الفيلم، وسعيد شيمي، والنقاد: كمال رمزي، وطارق الشناوي، ومحمود عبدالشكور، وخالد محمود، ورامي عبدالرازق، ورامي المتولي.

وتظهر خلال الفيلم، الإعلامية درية شرف الدين وزير الإعلام السابق، والمهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، والإعلامي شريف نور الدين، والناقدة ماجدة واصف رئيس مهرجان القاهرة السابق، والسيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر. كما يظهر أيضا نجلا الراحل: الناقد أحمد رزق الله، والمهندس كريم