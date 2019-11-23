بدلا من «بروكسيما».. القاهرة السينمائي يعيد عرض «رزق السينما»
تحرير:محمد عبد المنعم
٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٦ م
يوسف شريف رزق الله
قررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إعادة عرض فيلم "رزق.. السينما"، فى التاسعة والنصف مساء غد الأحد، بالمسرح الصغير بدلا من فيلم بروكسيما، وهو الفيلم الذي أنتجه المهرجان ضمن برنامج تكريم مديره الراحل يوسف شريف زرق الله، وأخرجه عبدالرحمن نصر، ويظهر خلال الفيلم أكثر من 20 سينمائيا، أبرزهم: الكاتب وحيد حامد، والفنانان: يسرا، وحسين فهمي، والمخرجون يسري نصر الله، وهالة خليل، وخيري بشارة، ومروان حامد، ومديرا التصوير محمود عبدالسميع رئيس جمعية الفيلم، وسعيد شيمي، والنقاد: كمال رمزي، وطارق الشناوي، ومحمود عبدالشكور، وخالد محمود، ورامي عبدالرازق، ورامي المتولي.
وتظهر خلال الفيلم، الإعلامية درية شرف الدين وزير الإعلام السابق، والمهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، والإعلامي شريف نور الدين، والناقدة ماجدة واصف رئيس مهرجان القاهرة السابق، والسيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر.
كما يظهر أيضا نجلا الراحل: الناقد أحمد رزق الله، والمهندس كريم
وتظهر خلال الفيلم، الإعلامية درية شرف الدين وزير الإعلام السابق، والمهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، والإعلامي شريف نور الدين، والناقدة ماجدة واصف رئيس مهرجان القاهرة السابق، والسيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر.
كما يظهر أيضا نجلا الراحل: الناقد أحمد رزق الله، والمهندس كريم رزق الله، ومن أسرة المهرجان يتحدث عنه المنتج محمد حفظي رئيس المهرجان، والناقد أحمد شوقي القائم بأعمال المدير الفني.
وكان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قد أعلن في أغسطس الماضي، عن إهداء الدورة 41 لروح الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، والإبقاء على اسمه مديرا فنيا، كما تم إطلاق اسمه على جائزة الجمهور.
يذكر أن رزق الله، ارتبط بمهرجان القاهرة السينمائي، منذ دوراته الأولى، ومنحه نحو 40 عاما من حياته، بدأت بمشاركته في لجنة اختيار الأفلام بالدورات الأولى، قبل أن يتم اختياره سكرتيرا فنيا للمهرجان عام 1987، ثم مديرا فنيا عام 2000 وحتى رحيله 12 يوليو 2019.