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بدلا من «بروكسيما».. القاهرة السينمائي يعيد عرض «رزق السينما»

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٦ م
يوسف شريف رزق الله
يوسف شريف رزق الله
قررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إعادة عرض فيلم "رزق.. السينما"، فى التاسعة والنصف مساء غد الأحد، بالمسرح الصغير بدلا من فيلم بروكسيما، وهو الفيلم الذي أنتجه المهرجان ضمن برنامج تكريم مديره الراحل يوسف شريف زرق الله، وأخرجه عبدالرحمن نصر، ويظهر خلال الفيلم أكثر من 20 سينمائيا، أبرزهم: الكاتب وحيد حامد، والفنانان: يسرا، وحسين فهمي، والمخرجون يسري نصر الله، وهالة خليل، وخيري بشارة، ومروان حامد، ومديرا التصوير محمود عبدالسميع رئيس جمعية الفيلم، وسعيد شيمي، والنقاد: كمال رمزي، وطارق الشناوي، ومحمود عبدالشكور، وخالد محمود، ورامي عبدالرازق، ورامي المتولي.
وتظهر خلال الفيلم، الإعلامية درية شرف الدين وزير الإعلام السابق، والمهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، والإعلامي شريف نور الدين، والناقدة ماجدة واصف رئيس مهرجان القاهرة السابق، والسيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر. كما يظهر أيضا نجلا الراحل: الناقد أحمد رزق الله، والمهندس كريم
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استغرقت 5 ساعات.. محمد هنيدي يخضع لعملية جراحية

خضع النجم الكوميدى محمد هنيدى لعملية جراحية فى فكيه، وذلك بأحد المراكز العالمية الصحية خارج مصر، واستغرقت العملية 5 ساعات، ومن المقرر أن يستأنف هنيدي بعد عودته للقاهرة العمل على فيلمه "كينج سايز"، حيث يعقد جلسات لاختيار الأبطال المشاركين في الفيلم، وتحديد موعد انطلاق التصوير بعد الاطمئنان على صحته. وتم تأجيل تصوير الفيلم لانشغال محمد هنيدي بتقديم عرضه المسرحي "3 أيام في الساحل" بالسعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض.
المخرج -شريف -عرفة (3)

السينما تمرض ولا تموت.. تصريحات شريف عرفة بمهرجان القاهرة

عقد اليوم مهرجان القاهرة السينمائي مؤتمرًا صحفيا للمخرج الكبير شريف عرفة، المكرم بالجائزة التقديرية التي تحمل اسم فاتن حمامة، بالمسرح المكشوف في دار الأوبرا، وأدار الحوار الناقد الكبير طارق الشناوي، بحضور المنتج محمد حفظي، رئيس المهرجان، والفنانة ليلى علوى. وتحدث "عرفة" خلال المؤتمر عن مسيرته الفنية وأبرز الصعوبات التي واجهته، وكيف يرى تكريمه من مهرجان القاهرة السينمائي.
مؤتمر- مهرجان -القاهرة- السينمائي‎ (12)

«الأيرلندي».. الفيلم الأضخم في تاريخ نتفليكس بـ«القاهرة السينمائي»

انطلق أمس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41، الذي شهد افتتاحه عرض فيلم "الأيرلندي"، للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، للمرة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط، هذا الفيلم الذي تعثر لسنوات طويلة قبل أن يخرج للنور، وتزيد مدته عن 3 ساعات، ليصبح أطول أفلام سكورسيزي على الإطلاق، وأكبر إنتاج لشركة "نتفليكس" بتكلفة تصل إلى 200 مليون دولار. وكان الفيلم قد عرض للمرة الأولى في مهرجان نيويورك السينمائي الـ57 في سبتمبر الماضي، تمهيدا لبث الفيلم ضمن عروض شبكة الشركة المنتجة له في نهاية الشهرالجاري.
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المخرج -شريف -عرفة (3)

السينما تمرض ولا تموت.. تصريحات شريف عرفة بمهرجان القاهرة

عقد اليوم مهرجان القاهرة السينمائي مؤتمرًا صحفيا للمخرج الكبير شريف عرفة، المكرم بالجائزة التقديرية التي تحمل اسم فاتن حمامة، بالمسرح المكشوف في دار الأوبرا، وأدار الحوار الناقد الكبير طارق الشناوي، بحضور المنتج محمد حفظي، رئيس المهرجان، والفنانة ليلى علوى. وتحدث "عرفة" خلال المؤتمر عن مسيرته الفنية وأبرز الصعوبات التي واجهته، وكيف يرى تكريمه من مهرجان القاهرة السينمائي.
مؤتمر- مهرجان -القاهرة- السينمائي‎ (5)

«القاهرة السينمائي» يؤهل أفلامه للمنافسة على «أوسكار 2020»

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اعتماد من أكاديمية فنون وعلوم الصورة المتحركة، ليؤهل أفلامه للمنافسة على جوائز الأوسكار، بدء من دورته المقبلة التي تقام في نوفمبر 2020. بناءً على ذلك الاعتماد، ينضم "القاهرة" إلى قائمة المهرجانات الدولية التي تؤهل أفلامها للأوسكار مثل برلين وكان وفينيسيا، ويكون أفضل فيلم في مسابقته القصيرة (سينما الغد)، مؤهلاً للمنافسة في فئة الفيلم القصير (روائي أو تحريك) ضمن جوائز الأوسكار، دون الحاجة لعرضه تجاريا، بشرط أن يتوافق الفيلم مع قواعد الأكاديمية.
السيناريست- محمد- حفظي- رئيسا- لمهرجان- القاهرة- السينمائي (4)

20 فيلما من «الواقع الافتراضي» بالدورة 41 للقاهرة السينمائي

يعلن مهرجان القاهرة السينمائي، برئاسة محمد حفظي، عن مشاركة 20 فيلما في برنامج "الواقع الافتراضي -Virtual Reality"، خلال الدورة 41 التي تنطلق 20 نوفمبر الجاري، وتستمر حتى 29 من الشهر نفسه. البرنامج الذي استحدثه مهرجان القاهرة العام الماضي، وتديره نانسي علي، يتيح لجمهور المهرجان فرصة فريدة من نوعها بتجربة تقنية الواقع الافتراضي، التي تحول المشاهد من مجرد متلقٍّ إلى مشارك فعال يملك القدرة على الانتقال إلى عوالم مختلفة تماما عن عالمه، من خلال نظارة يرتديها تدخله العالم الافتراضي الذى يتناوله الفيلم.
شريف-عرفة

القاهرة السينمائي يمنح شريف عرفة جائزة فاتن حمامة

يكرم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في افتتاح دورته الـ41، المخرج المصري الكبير شريف عرفة، بجائزة فاتن حمامة التقديرية عن مجمل أعماله، تقديرًا لمسيرته المهنية الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود، قدم خلالها 22 فيلما روائيا طويلا، منها "اللعب مع الكبار" الذي اختير ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية بالقرن العشرين، في استفتاء شارك فيه العديد من النقاد المصريين، تحت إشراف الكاتب الراحل سعد الدين وهبة، رئيس مهرجان القاهرة الأسبق، خلال الدورة 20 من تاريخ المهرجان.
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