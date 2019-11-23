«الإداري» يقضي بعدم اختصاصه في إسقاط عضوية النائب هيثم الحريري

تحرير:محمد أبو زيد ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٣ م

هيثم الحريري

قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس المجلس وعضوية المستشارين هاشم الجيوشي ومصطفي عبد التواب حبيشي وبهجت عزوز وسامي عبد الحميد وسكرتارية محمد عبد النبي، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، لإلزام رئيس البرلمان بدعوة لجنة القيم بالمجلس لإسقاط عضوية النائب هيثم الحريري، لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس وافتقاده شرط حسن السمعة، وقال "صبري" في الدعوى أن بلاغات عديدة قدمت ضد "الحريري"، آخرها بلاغ مقدم للنائب العام يطالب برفع الحصانة عنه، والتحقيق معه بتهمة التحريض على الفسق -بحسب الدعوى-.

وجاء في الدعوى، بأنه تزول الحصانة عن عضو البرلمان إذا ضبطت الجريمة في حالة تلبس إذ أن حالة التلبس هي حالة تسقط معها كل الحصانات، لأن الجريمة تكون مؤكدة، ومرتكبها معروف. وفي مطلع يناير الماضي، تقدم سمير صبرى المحامى، ببلاغ للمستشار نبيل صادق، النائب العام السابق، ضد هيثم الحريرى عضو مجلس النواب، "لتعمده