السيسي: أنفقنا 4 تريليونات جنيه على البنية التحتية في مصر

السيسي: الإرهاب لا يقتل أناسا فقط بل يقتل أملا ويصيب البلد بحالة شلل كاملة.. والدولة المصرية في الوقت الذي كانت تواجه فيه الإرهاب حرصت على أن تنمو وتحقق المزيد من التقدم

٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٢ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إن إجمالي ما أنفقته الدولة على البنية الأساسية خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 4 تريليونات جنيه (أي ما يعادل 250 مليون دولار)، مطالبا المستثمرين بالمشاركة فى البنية التحتية الأفريقية دون خوف، واقترح السيسي خلال مداخلة بالمائدة المستديرة المنعقدة في إطار فعاليات منتدى أفريقيا 2019، تعميم الخطة المصرية في مجال البنية التحتية على أن تشمل دول القارة الأفريقية في كل المجالات سواء السكك الحديدية أو الطرق أو البنية المعلوماتية وغيرها، داعيا الشركات العملاقة التي تعمل في هذه المجالات للمشاركة في هذه المشروعات لتوفير الوقت والجهد.

وقال السيسي: "إن مصر عانت خلال الفترة من 2011 إلى 2014 من عدم الاستقرار وتعرضت لإرهاب شديد"، مضيفا: "أن الإرهاب لا يقتل أناسا فقط بل يقتل أملا، يقتل تنمية، ويبعد المستثمرين، ويزيد تكلفة الإقراض، ويرفع معدل البطالة ويؤثر سلبا على السياحة، أي أنه يصيب البلد بحالة شلل كاملة"، منوها بأن الدولة المصرية في