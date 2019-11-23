رياضة

كلوب عن فوز ليفربول: لم نستسلم حتى النهاية

تحرير:محمد جمال ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٥ م
يورجن كلوب
يورجن كلوب
علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، على فوز الريدز اليوم السبت، منوهًا إلى أن فريقه لم يقدم أداءً مميزًا أمام كريستال بالاس. وقال كلوب في تصريحات عقب المباراة: "لست مندهشًا من مستوى اللقاء، كنا نعلم صعوبة المباراة، وأنه ملعب صعب ولكن لم نستسلم حتى النهاية". وأضاف المدير الفني الألماني: "واجهنا تحديا قويا بسبب عودة اللاعبين منذ فترة قصيرة من التوقف الدولي بعد المشاركة مع بلادهم، لم نكن رائعين في مباراة اليوم، ولكن كنا مستعدين للقتال من أجل الخروج فائزين، وتحقيق 37 نقطة من 13 مباراة هو أمر استثنائي للغاية".
وعن الأرقام القياسية التي يحققها ليفربول، قال كلوب: "لا أعتقد أنني يجب أن أفكر في ذلك. نحن حقا بحاجة للفوز على برايتون بالمباراة المقبلة، لكن ليس هدفنا تحطيم الأرقام القياسية، فالهدف الرئيس هو تحقيق الانتصارات وإذا كنا نحقق أرقاما قياسية في طريقنا فهذا أمر جيد". حقق فريق ليفربول فوزًا ثمينًا على نظيره
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