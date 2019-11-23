إحالة ميزانية الأهلي إلى الجهاز المركزي للمحاسبات

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٥ م

عمومية الأهلي

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي برئاسة المستشار محمد صلاح، وعضوية المستشار حسام الدين حسين عواض، والمستشار محمد الدمرداش، اكتمال النصاب القانوني للجمعية، حيث حضر 5194 عضوًا في اليوم الثاني حيث كان مقررًا حضور خمسة آلاف عضو أو 10 % من إجمالي عدد الأعضاء، أيهما أقل في اليوم الثاني، حيث لم تكتمل الجمعية التي بدأت من أمس الجمعة، وكان يتوجب حضور 65 ألف عضو، ليتم تأجيلها لليوم. وتواجد مجلس إدارة الأهلي بالكامل برئاسة محمود الخطيب، ووجه رئيس القلعة الحمراء الشكر لجميع الأعضاء لحضورهم.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية حضور 601 عضو فقط داخل الصالة المغطاة وهو ما يمنع مناقشة الميزانية في الجمعية العامة العادية للنادي حيث كان يتطلب حضور 2597 داخل الصالة أي ما يمثل 50 % من إجمالي الأعضاء الذين سجلوا في كشوف اليوم الثاني للجمعية العمومية حيث سجل 5194 عضوا. وبناءً عليه أعلنت

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية حضور 601 عضو فقط داخل الصالة المغطاة وهو ما يمنع مناقشة الميزانية في الجمعية العامة العادية للنادي حيث كان يتطلب حضور 2597 داخل الصالة أي ما يمثل 50 % من إجمالي الأعضاء الذين سجلوا في كشوف اليوم الثاني للجمعية العمومية حيث سجل 5194 عضوا.



وبناءً عليه أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية إحالة الميزانية إلى الجهاز المركزي للمحاسبات لاعتمادها.



وكان باب التسجيل في اليوم الثاني للجمعية العمومية للنادي الأهلي قد أغلق بعدما تم فتح باب التسجيل في التاسعة صباحًا لليوم الثاني على التوالي حتى السابعة مساءً.