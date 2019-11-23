رياضة

إحالة ميزانية الأهلي إلى الجهاز المركزي للمحاسبات

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٥ م
عمومية الأهلي
عمومية الأهلي
أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي برئاسة المستشار محمد صلاح، وعضوية المستشار حسام الدين حسين عواض، والمستشار محمد الدمرداش، اكتمال النصاب القانوني للجمعية، حيث حضر 5194 عضوًا في اليوم الثاني حيث كان مقررًا حضور خمسة آلاف عضو أو 10 % من إجمالي عدد الأعضاء، أيهما أقل في اليوم الثاني، حيث لم تكتمل الجمعية التي بدأت من أمس الجمعة، وكان يتوجب حضور 65 ألف عضو، ليتم تأجيلها لليوم. وتواجد مجلس إدارة الأهلي بالكامل برئاسة محمود الخطيب، ووجه رئيس القلعة الحمراء الشكر لجميع الأعضاء لحضورهم.
وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية حضور 601 عضو فقط داخل الصالة المغطاة وهو ما يمنع مناقشة الميزانية في الجمعية العامة العادية للنادي حيث كان يتطلب حضور 2597 داخل الصالة أي ما يمثل 50 % من إجمالي الأعضاء الذين سجلوا في كشوف اليوم الثاني للجمعية العمومية حيث سجل 5194 عضوا. وبناءً عليه أعلنت
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ميلان - نابولي

ميلان يتعادل مع نابولي في الدوري الإيطالي

نجح اي سي ميلان في الخروج بتعادل صعب أمام نظيره نابولي، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، بالجولة الـ13 من عمر الدولي الإيطالي (الكالتشيو)، والتي أقيمت على ملعب سان سيرو، وسجل هدف نابولي هيرفينج لوزانو في الدقيقة الـ24 قبل أن يأتي الميلان بهدف التعديل بأقدام جياكومو بونافينتورا في الدقيقة الـ29 من عمر المباراة. وبهذا التعادل يصل نابولي لنقطته الـ20 في المركز السابع من جدول الكالتشيو، بينما يبلغ ميلان نقطته الـ14 في المركز الثالث عشر من جدول الكالتشيو.
يورجن كلوب

كلوب عن فوز ليفربول: لم نستسلم حتى النهاية

علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، على فوز الريدز اليوم السبت، منوهًا إلى أن فريقه لم يقدم أداءً مميزًا أمام كريستال بالاس. وقال كلوب في تصريحات عقب المباراة: "لست مندهشًا من مستوى اللقاء، كنا نعلم صعوبة المباراة، وأنه ملعب صعب ولكن لم نستسلم حتى النهاية". وأضاف المدير الفني الألماني: "واجهنا تحديا قويا بسبب عودة اللاعبين منذ فترة قصيرة من التوقف الدولي بعد المشاركة مع بلادهم، لم نكن رائعين في مباراة اليوم، ولكن كنا مستعدين للقتال من أجل الخروج فائزين، وتحقيق 37 نقطة من 13 مباراة هو أمر استثنائي للغاية".
الزمالك والمقاولون‎ (6)

المقاولون العرب يفوز على أسوان في الدوري

حقق فريق المقاولون العرب فوزًا ثمينًا على نظيره أسوان، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب ذئاب الجبل، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل محمود عطوة هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأدرك أوميد أوكري هدف التعادل للضيوف، وخطف محمد سمير هدف الفوز لأبناء عماد النحاس. الفوز رفع رصيد المقاولون إلى 10 نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة المحلية، بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز المتصدر، في المقابل تجمد رصيد أسوان عند 4 نقاط في المركز الرابع عشر.
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جمهور-الاهلى

تركي آل الشيخ يُعلن الصلح مع جماهير الأهلي

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، التنازل رسميًا عن جميع القضايا التي بينه وبين بعض جماهير الأهلي من خلال فيديو تم بثه على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مطالبًا جماهير الأهلي بمساندة الفريق للفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه. وظهر آل الشيخ مع العديد من جماهير النادي الأهلي من خلال بث حي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، مجتمعًا ببعض جماهير الأهلي الذين بينهم وبينه بعض القضايا بسبب الهتافات المسيئة لكي يعلن الصلح معهم من خلال هذا البث الحي.
اجتماع-مجلس -دارة الأهلى-تصوير-سامح ابو حسن‎ (3)

اعتماد الميزانية وسفر سراج.. قرارات مجلس الأهلي

أكد شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس إداة النادي الأهلي، أن المجلس أعرب عن استياءه الشديد من قرارت اتحاد كرة السلة المصري، بشأن أحداث مباراة الأهلي والزمالك التي جمعتهما يوم الثلاثاء الماضي، وشهدت أحداث مؤسفة واشتباكات بين اللاعبين قبل لحظات من نهاية المباراة في إطار دور الـ16 من كأس مصر، وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس ادارة الأهلي في تصريحات لقناة الأهلي، إن المجلس سيسلك كل الطرق القانونية بعد قرارات اتحاد كرة السلة والتي يراها المجلس أنها غير منصفة على الإطلاق.
كابتن-محسن-صالح

الأهلي يعلن تعيين محسن صالح رئيسًا للجنة التخطيط

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تعيين محسن صالح المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر رئيسًا للجنة التخطيط للكرة بالقلعة الحمراء، وسوف يعقد الخطيب اجتماعًا مع لجنة التخطيط خلال الأيام القليلة المقبلة لترتيب العديد من الملفات والاتفاق على خطة العمل الخاصة باللجنة في الفترة المقبلة سواء على مستوى الفريق الأول أو الناشئين أو الأكاديمية أو اللجنة الفنية لاكتشاف المواهب. وتضم لجنة التخطيط بالنادي الأهلي كلا من زكريا ناصف وخالد بيبو، نجمي النادي السابقين.
تركي-آل-الشيخ

رسالة جديدة من تركي آل الشيخ لمجلس الأهلي

وجه تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية الشكر إلى أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي مؤكدا على اعتزازه الشديد بالعلاقات الطيبة التي تربطه بالنادي ومسئوليه وجماهيره، ونشر آل الشيخ على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلًا:" أشكر إخواني أعضاء مجلس إدارة الاهلي همإ اخواني واصدقائي وأوجه لهم كل رسائل المحبة والأخوه وكان نفسي أشوفهم عند الكابتن محمود الخطيب". وكان ال الشيخ قد عبر عن سعادته الكبيرة بزيارته الخطيب بعد أن كان قد صرح خلال الأيام الماضية بأن انشغاله ببعض الارتباطات في موسم الرياض وراء تأخر هذه الزيارة.
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