رياضة

ميلان يتعادل مع نابولي في الدوري الإيطالي

تحرير:محمد جمال ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠١ م
ميلان ونابولي
ميلان ونابولي
نجح اي سي ميلان في الخروج بتعادل صعب أمام نظيره نابولي، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، بالجولة الـ13 من عمر الدولي الإيطالي (الكالتشيو)، والتي أقيمت على ملعب سان سيرو، وسجل هدف نابولي هيرفينج لوزانو في الدقيقة الـ24 قبل أن يأتي الميلان بهدف التعديل بأقدام جياكومو بونافينتورا في الدقيقة الـ29 من عمر المباراة. وبهذا التعادل يصل نابولي لنقطته الـ20 في المركز السابع من جدول الكالتشيو، بينما يبلغ ميلان نقطته الـ14 في المركز الثالث عشر من جدول الكالتشيو.
شهدت المباراة استحواذا من جانب نابولي الذي نجح بعد مرور 24 دقيقة من تسجيل أول هدف، لكن ميلان نجح في قلب الطاولة بعد مرور أقل من خمس دقائق بأقدام بونافينتورا. وجاء الشوط الثاني من المباراة على الرغم من المحاولات العديدة بين الفريقين، إلا أن المحاولات كلها انتهت بالفشل. ويعد هذا التعادل السابع لنابولي
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عمومية النادي الأهلي

إحالة ميزانية الأهلي إلى الجهاز المركزي للمحاسبات

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي برئاسة المستشار محمد صلاح، وعضوية المستشار حسام الدين حسين عواض، والمستشار محمد الدمرداش، اكتمال النصاب القانوني للجمعية، حيث حضر 5194 عضوًا في اليوم الثاني حيث كان مقررًا حضور خمسة آلاف عضو أو 10 % من إجمالي عدد الأعضاء، أيهما أقل في اليوم الثاني، حيث لم تكتمل الجمعية التي بدأت من أمس الجمعة، وكان يتوجب حضور 65 ألف عضو، ليتم تأجيلها لليوم. وتواجد مجلس إدارة الأهلي بالكامل برئاسة محمود الخطيب، ووجه رئيس القلعة الحمراء الشكر لجميع الأعضاء لحضورهم.
يورجن كلوب

كلوب عن فوز ليفربول: لم نستسلم حتى النهاية

علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، على فوز الريدز اليوم السبت، منوهًا إلى أن فريقه لم يقدم أداءً مميزًا أمام كريستال بالاس. وقال كلوب في تصريحات عقب المباراة: "لست مندهشًا من مستوى اللقاء، كنا نعلم صعوبة المباراة، وأنه ملعب صعب ولكن لم نستسلم حتى النهاية". وأضاف المدير الفني الألماني: "واجهنا تحديا قويا بسبب عودة اللاعبين منذ فترة قصيرة من التوقف الدولي بعد المشاركة مع بلادهم، لم نكن رائعين في مباراة اليوم، ولكن كنا مستعدين للقتال من أجل الخروج فائزين، وتحقيق 37 نقطة من 13 مباراة هو أمر استثنائي للغاية".
الزمالك والمقاولون‎ (6)

المقاولون العرب يفوز على أسوان في الدوري

حقق فريق المقاولون العرب فوزًا ثمينًا على نظيره أسوان، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب ذئاب الجبل، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل محمود عطوة هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأدرك أوميد أوكري هدف التعادل للضيوف، وخطف محمد سمير هدف الفوز لأبناء عماد النحاس. الفوز رفع رصيد المقاولون إلى 10 نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة المحلية، بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز المتصدر، في المقابل تجمد رصيد أسوان عند 4 نقاط في المركز الرابع عشر.
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كارلو أنشيلوتي (2)

تقرير إيطالي: ميلان يبحث إعادة أنشيلوتي

كشفت تقارير إيطالية، أن نادي ميلان يسعي عن طريق باولو مالديني مدير الإدارة للنادي، لإعادة كارلو أنشلويتي، المدير الفني لفريق نابلولي، لقيادة الفريق فى الفترة المقبلة. وكشفت صحيفة توتو سبورت الإيطالية، أن أنشيلوتي قد يأتي مديرًا فنيًّا لميلان فى نهاية الموسم الحالي، كما أشار التقرير إلى أن باولو مالديني أبدى رغبة فى إعادة أنشلوتي لقيادة الفريق. وتولى أنشيلوتي قيادة لاميلان فى الفترة من 2001 إلى 2009، فاز خلالها بلقب الدوري الإيطالي، ولقبي دوري أبطال أوروبا.
زلاتان-إبراهيموفيتش (1)

بولونيا يسعى لخطف إبراهيموفيتش من ميلان

كشفت صحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية، في تقرير لها، أن الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، يفضل الانضمام للدوري الإيطالي من بوابة نادي بولونيا، عن اللعب فى صفوف ايه سي ميلان أو نابولي إذ قرر العودة للكالتشيو، خلال الانتقالات الشتوية القادمة، اللاعب صاحب الـ38 عاما ينتهي تعاقده مع لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي بنهاية العام الجاري وسجل إبراهيموفيتش 53 هدفا في 58 مباراة وصنع 15 خلال موسمين فقط في الدوري الأمريكي.
ديبالا

ديبالا: يوفنتوس لم يقدم أفضل ما لديه أمام ميلان

أشار المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا، إلى أن فريقه يوفنتوس لم يقدم أفضل مستوى لديه في الفوز على ميلان أمس، على ملعب سان سيرو بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي، وشارك ديبالا في الدقيقة 55 بديلا، وتمكن من تسجيل هدف المباراة الوحيد، بعدما راوغ رومانيولي مدافع ميلان، ليقود البيانكونيري لمواصلة تصدّر الكالتشيو برصيد 32 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن إنتر. وقال ديبالا، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا" عقب المباراة: "أعتقد أنه كان من المهم أن نفوز بغض النظر عن مَن يسجل".
رونالدو وساري

ساري يبرر غضب رونالدو بعد استبداله أمام ميلان

أشار ماوريسيو ساري، مدرب يوفنتوس، إلى عدم مرور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بأفضل أحواله، وذلك سبب استبداله في الدقيقة 55 من مباراة أمس أمام ميلان، التي حسمها اليوفي بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة رقم 12 من الدوري الإيطالي، وخرج رونالدو إلى غرفة الملابس عقب استبداله مباشرة، كما غادر الملعب تمامًا في الدقيقة 87 من المباراة، وقال ساري، في تصريحات لقناة "سكاي سبورتس": "يجب أن نشكر رونالدو، لأنه قدم تضحيات من أجل البقاء هنا هذه الليلة، رغم صعوبة الموقف".
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