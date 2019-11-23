ميلان يتعادل مع نابولي في الدوري الإيطالي

تحرير:محمد جمال ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠١ م

ميلان ونابولي

نجح اي سي ميلان في الخروج بتعادل صعب أمام نظيره نابولي، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، بالجولة الـ13 من عمر الدولي الإيطالي (الكالتشيو)، والتي أقيمت على ملعب سان سيرو، وسجل هدف نابولي هيرفينج لوزانو في الدقيقة الـ24 قبل أن يأتي الميلان بهدف التعديل بأقدام جياكومو بونافينتورا في الدقيقة الـ29 من عمر المباراة. وبهذا التعادل يصل نابولي لنقطته الـ20 في المركز السابع من جدول الكالتشيو، بينما يبلغ ميلان نقطته الـ14 في المركز الثالث عشر من جدول الكالتشيو.

شهدت المباراة استحواذا من جانب نابولي الذي نجح بعد مرور 24 دقيقة من تسجيل أول هدف، لكن ميلان نجح في قلب الطاولة بعد مرور أقل من خمس دقائق بأقدام بونافينتورا. وجاء الشوط الثاني من المباراة على الرغم من المحاولات العديدة بين الفريقين، إلا أن المحاولات كلها انتهت بالفشل. ويعد هذا التعادل السابع لنابولي