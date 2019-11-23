مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 في تصادم سيارة بجرار زراعي بالوادي الجديد

٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٧ م

حادث - أرشيفية

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 11 آخرون مساء اليوم السبت، إثر حادث تصادم سيارة أجرة "ميكروباص" وجرار زراعي بطريق "أبو منقار - الفرافرة" في محافظة الوادي الجديد، وتلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد اللواء هشام لطفي، بلاغا بوصول 3 جثث إلى مستشفى الفرافرة و11 مصابا في حادث مروري، وتم نقل المصابين لمستشفى الفرافرة للعلاج، ووضع الجثث داخل المشرحة، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتتسبب السرعة الزائدة على الطرق فى ثلث الوفيات بجميع أنحاء العالم، حيث يلقى نحو 1.25 مليون شخص حتفهم بسبب حوادث الطرق كل عام، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. وتزيد احتمالات وقوع الحوادث عندما يكون السائق ذكرا وشابا وتحت تأثير الكحول، وتبقى حوادث الطرق السبب الأول للوفيات بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم