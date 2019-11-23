بعد إخلاء سبيلهم.. «نجدة الطفل» يوضح مصير أحمد حسن وزينب

تحرير:محمد أبو زيد ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٩ م

احمد حسن وزينب

عدة فيديوهات نشرها "اليوتيوبر" أحمد حسن وزينب لطفلتهما إيلين على موقع "يوتيوب"، أثارت جدلا واسعا واستياء البعض، واتهما بتعريض حياة طفلتهما للخطر، ما دفع المجلس القومي للطفولة والأمومة، بتقديم بلاغ ضد الزوجين حول طفلتهما الرضيعة واستغلالها للتربح، فيما أمرت نيابة البساتين الجزئية، الخميس الماضي، بإخلاء سبيل أحمد حسن وزوجته زينب، بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه. وقال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمركز القومي للأمومة والطفولة، إنه لا تعليق على قرار النيابة.

وأضاف صبري في تصريحات لـ"التحرير"، أن حبس أي متهم مشكو في حقه في قضية أو الإفراج عنه في يد النيابة وفقا لتقديرها ومبررات الحبس الاحتياطي المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، متابعا: "في كل الأحوال القضية ما زالت مستمرة وننتظر قرار تصرف النيابة العامة في القضية، مؤكدا أن إحالة المتهمين للمحاكمة من عدمه