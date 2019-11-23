مانشستر سيتي يفوز على تشيلسي ويرتقي للمركز الثالث

تحرير:علي الزيني ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ م

مانشستر سيتي- تشيلسي

حقق مانشستر سيتي فوزًا ثمينًا على نظيره تشيلسي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب الاتحاد، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وأحرز كيفن دي بروين ورياض محرز هدفي السيتي، فيما سجل نجولو كانتي هدف البلوز، ليرفع السيتزنز رصيده إلى 28 نقطة، في المركز الثالث بفارق نقطتين عن تشيلسي الذي تراجع للمركز الرابع، وبفارق نقطة عن ليستر سيتي الذي يحتل المركز الثاني، و9 نقاط عن ليفربول المتصدر.

فريق تشيلسي سجل هدف التقدم في الدقيقة 22 عن طريق نجولو كانتي، الذي استلم تمريرة رائعة من كوفاسيتش، بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك، لم يتأخر رد مانشستر سيتي، سوى سبع دقائق، بعدما استلم كيفين دي بروين الكرة على حدود منطقة الجزاء، وراوغ جورجينيو، وأطلق تسديدة سكنت شباك كيبا. وفي الدقيقة