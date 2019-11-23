أولمبيك آسفي يقصي الترجي التونسي من البطولة العربية

تحرير:محمد جمال ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ م

الترجي التونسي

تأهل فريق أولمبيك آسفي المغربى إلى دور الثمانية من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال والمعروفة بالبطولة العربية، بعد أن تغلب على نظيره الترجى التونسى بنتيجة 4/ 2 بركلات الترجيح، بعد أن انتهى الوقت الأصلى من المباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق. سجل لآسفى عبدالغنى معاوى هدف أولمبيك قبل أن يعدل النتيجة الترجى التونسى بأقدام كوامى بونس فى الدقيقة 52، كانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين بملعب "المسيرة الخضراء" في المغرب، انتهت بالتعادل الإيجابي 1- 1.

وشهدت قائمة الترجي في مباراة اليوم، غياب المدافع شمس الدين الذوادي بسبب الإصابة، ومحمد علي اليعقوبي بسبب الإيقاف. ويحصل بطل المسابقة على مكافأة مالية تصل لـ 6 ملايين دولار، فيما يحصل صاحب المركز الثانى على 2.5 مليون دولار، ما يعادل 42 مليون جنيه مصرى. فى حين تحصل الأندية المتأهلة للدور نصف النهائي