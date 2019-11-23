ارتفاع وفيات حريق خط بترول إيتاي البارود إلى 9 أشخاص

تحرير:محمد أبو زيد ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ م

حريق في خط بترول بالبحيرة

ارتفع عدد وفيات حريق خط بترول قرية المواسير بإيتاي البارود بالبحيرة إلى 9 أشخاص، اليوم السبت، بعد وفاة "أحمد. ع. ع" 32 عاما، مقيم بقرية الطود، بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة كفر الزيات، متأثرًا بإصابته بحروق من الدرجة الأولى بأنحاء متفرقة من الجسد. وتعود تفاصيل الواقعة لبلاغ تلقاه مأمور مركز شرطة إيتاى البارود من فرد أمن إدارى بشركة أنابيب البترول، بأنه حال مروره على خط أنابيب بترول (دمنهور- طنطا) اكتشف وجود تسريب للمواد البترولية من الخط المشار إليه من ماسورة مارة بقطعة أرض زراعية كائنة فى زمام قرية المواسير، ملك مُزارع.

وتبين اشتعال النيران بكميات الوقود المتسربة حال قيام المختصين فى شركة أنابيب البترول بإصلاح الخط المشار إليه، عقب غلق المحابس الرئيسة له، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، وأسفر ذلك عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين. وتوصلت التحريات إلى أن مرتكبى الواقعة 9 أشخاص، بينهم مزارع (مالك قطعة الأرض)، ويقيمون