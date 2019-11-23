جريمة

ارتفاع وفيات حريق خط بترول إيتاي البارود إلى 9 أشخاص

تحرير:محمد أبو زيد ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ م
حريق في خط بترول بالبحيرة
حريق في خط بترول بالبحيرة
ارتفع عدد وفيات حريق خط بترول قرية المواسير بإيتاي البارود بالبحيرة إلى 9 أشخاص، اليوم السبت، بعد وفاة "أحمد. ع. ع" 32 عاما، مقيم بقرية الطود، بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة كفر الزيات، متأثرًا بإصابته بحروق من الدرجة الأولى بأنحاء متفرقة من الجسد. وتعود تفاصيل الواقعة لبلاغ تلقاه مأمور مركز شرطة إيتاى البارود من فرد أمن إدارى بشركة أنابيب البترول، بأنه حال مروره على خط أنابيب بترول (دمنهور- طنطا) اكتشف وجود تسريب للمواد البترولية من الخط المشار إليه من ماسورة مارة بقطعة أرض زراعية كائنة فى زمام قرية المواسير، ملك مُزارع.
وتبين اشتعال النيران بكميات الوقود المتسربة حال قيام المختصين فى شركة أنابيب البترول بإصلاح الخط المشار إليه، عقب غلق المحابس الرئيسة له، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، وأسفر ذلك عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين. وتوصلت التحريات إلى أن مرتكبى الواقعة 9 أشخاص، بينهم مزارع (مالك قطعة الأرض)، ويقيمون
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حبس ابنة السيد البدوي 12 عاما بسبب هاني رمزي

عاقبت محكمة جنح أكتوبر برئاسة المستشار محمد حسين عامر، منى السيد البدوي، ابنة رجل الأعمال الشهير والقيادي الوفدي السيد البدوي، بالحبس 12 عاما، بتهمة تحرير شيكات بدون رصيد لصالح الفنان هاني رمزي، تتعلق ببرنامج "رامز هز الجبل"، الذي أذيع على قناة الحياة.. وكان مكتب أشرف عبد العزيز محامي الفنان هاني رمزي، قد حرر عدة محاضر شرطة ضد منى السيد بدوي، واستطاع أن يحصل لموكله على 4 أحكام، ضدها بإجمالي حبس 12 عامًا، عن مستحقات مالية لصالح "رمزي".
حبس-كلابشات

أب يتهم الجن بإصابة رضيعته بجرح قطعي في منطقة حساسة

أمر المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، بحجز والد طفلة رضيعة عمرها 6 أشهر، على ذمة التحريات، وعرض الرضيعة على الطب الشرعي، وإخطار مركز الأمومة والطفولة، لفحص حالة الطفلة بعد إصابتها بجرح قطعي في منطقة حساسة، وادعاء الأب أن جنا هو الذي أصابها، وأشارت التحقيقات إلى أن الأب "نجار مسلح" أكد أنه صدم قطة قبل شهر ونصف وماتت، ومنذ هذه الواقعة بدأت تظهر على طفلته الرضيعة بعض الإصابات والكسور، كان آخرها كسرا بالذراع، وأنه اكتشف أمس، إصابتها بجرح قطعي في منطقة حساسة.
طعن-بالسكين

قطعها «حتت» بالسيف.. كواليس قتل فرارجي لزوجته بالهرم

خلافات ومشاكل وغيرة بين عامل بمحل فراخ عمره 41 عاما وزوجته، انتهت بجريمة بشعة بمنطقة الهرم، بعدما انهال عليها بـ"سيف" وفي أقل من نصف ساعة قطع جسدها داخل غرفة النوم التي تحولت إلى بركة من الدماء، ثم فر هاربا من مسرح الجريمة. البداية كانت بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة لضباط مباحث قسم شرطة الهرم، بقيام فرارجي بقتل زوجته وتقطيع جسدها بآلة حادة بدائرة القسم، وكشفت التحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة، أن المتهم كان متغيبًا عن منزله منذ 3 أيام وعند عودته تعدى على زوجته بواسطة "سيف" لوجود خلافات بينهما وسدد لها عدة طعنات0
أحمد-وزينب

بعد إخلاء سبيلهم.. «نجدة الطفل» يوضح مصير أحمد حسن وزينب

عدة فيديوهات نشرها "اليوتيوبر" أحمد حسن وزينب لطفلتهما إيلين على موقع "يوتيوب"، أثارت جدلا واسعا واستياء البعض، واتهما بتعريض حياة طفلتهما للخطر، ما دفع المجلس القومي للطفولة والأمومة، بتقديم بلاغ ضد الزوجين حول طفلتهما الرضيعة واستغلالها للتربح، فيما أمرت نيابة البساتين الجزئية، الخميس الماضي، بإخلاء سبيل أحمد حسن وزوجته زينب، بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه. وقال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمركز القومي للأمومة والطفولة، إنه لا تعليق على قرار النيابة.
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حريق-في-خط-بترول-في-البحيرة (2)

حبس 7 متهمين 15 يوما في سرقة خط بترول بالبحيرة

أمر المستشار أسامة فودة، رئيس نيابة إيتاى البارود، اليوم السبت، بحبس 7 متهمين تسببوا في حريق إيتاى البارود، الناتج عن تسريب مواد بترولية من خط أنابيب مار من عزبة المواسير، 15 يومًا على ذمة التحقيقات. تفاصيل الواقعة تعود إلى بلاغ تلقاه مأمور مركز شرطة إيتاى البارود بمديرية أمن البحيرة من فرد أمن إدارى بشركة أنابيب البترول، بأنه حال مروره على خط أنابيب بترول (دمنهور- طنطا) اكتشف وجود تسريب للمواد البترولية من الخط المشار إليه من ماسورة مارة بقطعة أرض زراعية كائنة فى زمام قرية المواسير، ملك مُزارع.
حريق-في-خط-بترول-في-البحيرة (2 (1)

الداخلية تكشف عن الأسرار الكاملة لـ«كارثة البحيرة»

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية عن التفاصيل الكاملة لواقعة سرقة خط أنابيب بترول بالبحيرة، بعد بلاغ تلقاه مأمور مركز شرطة إيتاى البارود بمديرية أمن البحيرة من فرد أمن إدارى بشركة أنابيب البترول، بأنه حال مروره على خط أنابيب بترول (دمنهور- طنطا) اكتشف وجود تسريب للمواد البترولية من الخط المشار إليه من ماسورة مارة بقطعة أرض زراعية كائنة فى زمام قرية المواسير بدائرة المركز، ملك مُزارع، ووجود محبس مُثبت بذلك الأنبوب مع وجود تسريب كبير فى المنطقة المحيطة بالأنبوب.
سقوط برج كهرباء بأوسيم

حبس مقاول و3 مشرفين في حادث انهيار برج كهرباء أوسيم

قررت نيابة أوسيم بمحافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، حبس مقاول و3 مشرفين في حادث انهيار برج كهرباء أوسيم الذي راح ضحيته 5 قتلى ومصابين اثنين. ووجه المستشار محمد هاني، رئيس نيابة أوسيم للمقاول والمشرفين، اتهامات القتل الخطأ والإصابة الخطأ ومخالفة شروط السلامة والصحة المهنية وعدم تأمين جهة العمل من مخاطر المهنة. واستمعت النيابة على مدار يومين لأقول مدير محطة كهرباء سقيل مسرح الواقعة و10 عمال من شهود العيان.
جثه -علي-الطريق (1)

وفاة شاب صعقًا بالكهرباء في البحيرة

شهدت قرية فرنوي التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، واقعة صعق بالكهرباء جراء أعمدة الإنارة، راح ضحيتها شاب فى منتصف العقد الثاني من العمر، حيث لامس الشاب أحد أعمدة الإنارة بالقرية، وعلى الفور خر صريعًا صعقًا بالكهرباء، وهو ما أكده شهود العيان، وكذلك تقرير الكشف الطبي فى المستشفى الذى استقبل الجثمان، إذ جلب الأهالي ألواح خشبية لجذب المجني عليه بعيدًا عن مجال التيار الكهربائي، ونقلته سيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى، إلا أن المستشفى أعلن وفاة الشاب "م.ع.ع" 25 سنة قبل وصوله إلى المستشفى.
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