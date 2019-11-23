بسبب أمم إفريقيا.. الكاف يعدل مواعيد دوري الأبطال

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ م

الاتحاد الإفريقي

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تغيير مواعيد جميع مباريات دوري أبطال إفريقيا بدءًا من الجولة الرابعة بدور المجموعات وحتى المباراة النهائية، وجاء قرار الكاف بناءً على تحديد مواعيد بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين في شهر أبريل المقبل، مع تحديد مباراة السوبر الإفريقي يوم 14 فبراير، وتتعارض مواعيد مباريات كأس الأمم الإفريقية للمحليين وكأس السوبر الإفريقي مع مباريات الجولة الرابعة وربع النهائي ونصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا. وجاءت المواعيد الجديدة لدوري أبطال إفريقيا على النحو التالي:

الجولة الرابعة في دور المجموعات: يومي 10 و11 يناير 2020 بدلا من 14 فبراير. الجولة الخامسة: يومي 24 و25 يناير 2020 بدلا من 21 فبراير. الجولة السادسة (ختام دور المجموعات): يومي 31 يناير و1 فبراير 2020 بدلا من 6 مارس. قرعة الدور ربع النهائي: يوم 9 فبراير 2020. ذهاب ربع النهائي: يومي 28 و29 فبراير