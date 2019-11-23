رياضة

بسبب أمم إفريقيا.. الكاف يعدل مواعيد دوري الأبطال

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ م
الاتحاد الإفريقي
الاتحاد الإفريقي
قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تغيير مواعيد جميع مباريات دوري أبطال إفريقيا بدءًا من الجولة الرابعة بدور المجموعات وحتى المباراة النهائية، وجاء قرار الكاف بناءً على تحديد مواعيد بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين في شهر أبريل المقبل، مع تحديد مباراة السوبر الإفريقي يوم 14 فبراير، وتتعارض مواعيد مباريات كأس الأمم الإفريقية للمحليين وكأس السوبر الإفريقي مع مباريات الجولة الرابعة وربع النهائي ونصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا. وجاءت المواعيد الجديدة لدوري أبطال إفريقيا على النحو التالي:
الجولة الرابعة في دور المجموعات: يومي 10 و11 يناير 2020 بدلا من 14 فبراير. الجولة الخامسة: يومي 24 و25 يناير 2020 بدلا من 21 فبراير. الجولة السادسة (ختام دور المجموعات): يومي 31 يناير و1 فبراير 2020 بدلا من 6 مارس. قرعة الدور ربع النهائي: يوم 9 فبراير 2020. ذهاب ربع النهائي: يومي 28 و29 فبراير
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ريفير بليت و فلامنجو

فلامنجو يخطف كأس ليبرتادوريس من ريفير بليت

توج فريق فلامنجو البرازيلي بكأس ليبرتادوريس، بعد أن تغلب على نظيره فريق ريفير بليت، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، في استاد ليما عاصمة بيرو، ليشارك في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر الشهر المقبل، المباراة بدأت متكافئة بين الفريقين، حتى تمكن رفائيل سانتوس بوري في الدقيقة 14، وحاول لاعبو الفريق البرازيلي استعادة التركيز وتنظيم الهجمات لكن محاولاتهم لم تعرف طريق المرمى، وظل الشوط الأول سجالا بين الفريقين حتى انتهى الشوط بتقدم الفريق الأرجنتيني بهدف دون رد.
ريال مدريد

ريال مدريد يقلب تأخره إلى فوز مثير على سوسيداد

حقق فريق ريال مدريد، فوزًا ثمينًا على نظيره ريال سوسيداد، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من منافسات بطولة الدوري الإسباني، سجل ويليان خوسيه هدف التقدم للضيوف، وأدرك كريم بنزيما هدف التعادل لأصحاب الأرض، وأضاف فيدي فالفيردي الهدف الثاني، واختتم لوكا مودريتش ثلاثية أبناء زيدان. بهذا الفوز رفع فريق ريال مدريد رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف برشلونة المتصدر، بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 23 نقطة في المركز الخامس.
شوقي غريب

شوقي غريب: ساهمت في 80% من إنجازات مصر الكروية

قال شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، إنه شارك في 80% من إنجازات الكرة المصرية، موضحًا أن البعض فسر علاقته الشخصية برئيس اتحاد كرة القدم السابق المهندس هاني أبو ريدة، على أنها السبب في توليه مهام تدريب المنتخب الأولمبي، جاء ذلك في تصريحات في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إذ قال: "الناس تناست أن 80% من إنجازات الكرة المصرية شاركت فيها كلاعب ومدرب.. كنت مدربا في مونديال الناشئين 97 وتوجت ببرونزية كأس العالم للشباب 2001، ومساعد مدرب في 3 بطولات إفريقيا مع حسن شحاتة".
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الأهلي - أسوان (4)

الأهلي يخوض مبارياته الإفريقية على استاد السلام

حصل مسؤولو النادي الأهلي على الموافقات الأمنية بشأن اللعب على استاد السلام في مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بدوري أبطال إفريقيا وبحضور جماهيري يصل إلى 10 آلاف متفرج بحد أقصى خلال مباريات دور المجموعات، حيث ستكون أول مباراة للمارد الأحمر مع فريق الهلال السوداني يوم 6 ديسمبر المقبل، وأكد وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، في خطابه للأهلي، أن الجهات المختصة وافقت على إقامة مباراة الأهلي مع الهلال السوداني ومباراة الأهلي مع بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي يوم 28 ديسمبر على ملعب السلام.
تتويج-النجم -الساحلي -بكأس زايد‎ (1)

النجم: تعيين جاريدو مدربا للفريق.. وإصابتين بالصليبي

أعلن قيس عاشور المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي التونسي إصابة ثنائي الفريق المدافع عامر العمراني وحارس المرمى وليد كريدان بقطع في الرباط الصليبي، قال عاشور في تصريحات لبرنامج "شجع مصر" عبر إذاعة راديو مصر: "المدافع عامر العمراني والحارس وليد كريدان تعرضا للإصابة ذاتها بقطع في الرباط الصليبي والإصابة جاءت خلال المباراة الودية التي جمعت الفريق بنظيره البنزرتي قبل أيام". وأعلن قيس عاشور تعيين الإسباني خوان كارلوس جاريدو مديرا فنيا للفريق على أن يصل تونس غدًا لتوقيع العقود.
مصطفى-مراد-فهمى

فهمي: لم أجامل الأهلي.. ونادي القرن لقب شرفي

رد مصطفى مراد فهمي، سكرتير الاتحاد الإفريقي السابق، على اتهامات مسؤولي الزمالك له بحرمان القلعة البيضاء من لقب "نادي القرن" ومنحه للغريم الأهلي، وذلك حسبما أفاد خلال حوار تليفزيوني. وقال سكرتير الاتحاد الإفريقي السابق: "التصنيف الذي تم بناءً عليه اختيار الأهلي نادي القرن في إفريقيا، تم وضعه عام 1995، واللقب تم إعلانه بعد 5 أعوام، ولم يعترض مسؤولو الزمالك، ولم أجامل الأهلي في عهدي، بدليل إيقافه قاريا 3 أعوام، ونادي القرن ما هو إلا لقب شرفي، وأعتقد أن الزمالك أكبر من الوقوف عنده. يجب عليه التركيز في المستقبل ونسيان هذا اللقب".
الأهلي والنجم الساحلي

الغموض يحيط بملعب مباراة الأهلي والنجم الساحلي

تسود حالة من الغموض حول الملعب الذي سيستضيف مباراة النجم الساحلي التونسي ونظيره النادي الأهلي، والمقرر إقامتها يوم 29 من نوفمبر المقبل، ضمن أولى مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بسبب عدم جاهزية استاد سوسة لاستقبال المباراة نظرًا لأعمال الصيانة، حيث أوقعت القرعة الأهلي رفقة النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي. وأغلقت السلطات في ولاية سوسة الملعب الأولمبي، وهو معقل النجم، منذ يونيو الماضي؛ بسبب أعمال توسعة الاستاد.
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