برنامج ومسلسل رعب.. مفاجآت مادلين طبر في عام 2020

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ م

مادلين طبر

قالت الفنانة مادلين طبر إنها ستعود لتقديم البرامج التليفزيونية بعد غياب 20 عاما، موضحة في تصريحات لـ"التحرير"، اليوم السبت، أنها بدأت كمذيعة ثم غرقت في التمثيل، لكنها الآن متشوقة للعودة إلى الجمهور مرة أخرى من خلال التقديم عبر الشاشة الصغيرة، لافتة إلى أنها تعمل على تحضير برنامج منذ فترة، وأن مدته ستكون 60 دقيقة، متمنية أن ينال البرنامج إعجاب الجمهور، مشيرة إلى أنها تشارك حاليا في فيلم قصير، وتستعد أيضا لموسم رمضان بمسلسل رعب رفضت الإفصاح عن كواليسه.

وأعربت طبر، عن سعادتها بتواجدها في الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي، مشيرة إلى أن هذه الدورة مميزة بأفلامها، وأنها تحرص على التواجد لمشاهدة الأفلام المعروضة، مشيدة بـ"المجهود الرائع"، الذي بذله كل من محمد حفظي رئيس المهرجان، وأحمد شوقي القائم بأعمال المدير الفني. ويعرض القاهرة السينمائي هذا العام