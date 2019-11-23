أحداث مؤسفة في كلاسيكو السودان بين الهلال والمريخ

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٤ م

الهلال والمريخ

أنهى حكم لقاء المريخ والهلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد الخرطوم، ضمن المرحلة العاشرة من منافسة الدوري السوداني، بعد أحداث مؤسفة أعقبت طرد لاعب الهلال عبداللطيف بوي أثر مخالفة مع مهاجم المريخ سيف تيري، وتقدم المريخ بهدفين لهدف قبل أن يعلن الحكم نهاية المباراة بعد تراشق عنيف بالحجارة من الجماهير في المدرجات لأرضية الملعب. وأحرز المريخ هدف التقدم الأول من ركلة جزاء نفذها بنجاح رمضان عجب، ثم عدل النتيجة أطهر الطاهر للهلال من ركلة جزاء أيضًا في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني عاد رمضان عجب ليمنح التقدم للمريخ من رأسية أثر ضربة ثابتة أمام مرمى الهلال. وفي الدقيقة 84 توقفت المباراة، بعد أن أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع في الملعب، بعد احتجاجاتٍ جماهيرية أدّت إلى توقف لقاء المريخ والهلال بعد قرار الحكم السمؤال ميرغني بطرد لاعب الهلال عبداللطيف