ريمونتادا تاريخية.. الرجاء يطيح بالوداد من البطولة العربية
تحرير:علي الزيني
٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ م
الرجاء
في مباراة مثيرة، نجح فريق الرجاء البيضاوي المغربي في التأهل إلى دور ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، بعد تعادله أمام الوداد بنتيجة (4- 4)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب مركب محمد الخامس، في إياب دور الستة عشر، وانتهت مواجهة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعب الرجاء، ليتأهل الفريق الأخضر إلى دور الثمانية، بفارق المواجهات المباشرة، ويرافق مواطنه أولمبيك آسفي الذي كان تأهل سلفًا على حساب الترجي التونسي بالفوز عليه بركلات الترجيح.
فريق الوداد سجل هدف التقدم في الدقيقة 13 عن طريق محمد ناهيري من ركلة جزاء، وأدرك هدف التعادل في الدقيقة 49 من ضربة جزاء أيضًا.
وفي الدقيقة 56، أضاف أيمن الحسوني الهدف الثاني للوداد، وبعدها بدقيقتين سجل أيوب الكعبي الهدف الثالث، وفي الدقيقة 73 اختتم بديع أووك رباعية أصحاب الأرض.
فريق الرجائي لم يرفع
فريق الوداد سجل هدف التقدم في الدقيقة 13 عن طريق محمد ناهيري من ركلة جزاء، وأدرك هدف التعادل في الدقيقة 49 من ضربة جزاء أيضًا.
وفي الدقيقة 56، أضاف أيمن الحسوني الهدف الثاني للوداد، وبعدها بدقيقتين سجل أيوب الكعبي الهدف الثالث، وفي الدقيقة 73 اختتم بديع أووك رباعية أصحاب الأرض.
فريق الرجائي لم يرفع راية الاستسلام، ونجح حميد أحداد في تقليص الفارق للرجاء، وفي الدقيقة 89، عاد محسن متولي وقلص الفارق من ركلة جزاء نفذها بطريقة رائعة.
وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، حصل الرجاء على ضربة ركنية، نفذها محسن متولي، بعرضية رائعة حولها بين مالانجو في الشباك، وسط احتفالات جنونية من اللاعبين والجماهير.