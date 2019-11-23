ريمونتادا تاريخية.. الرجاء يطيح بالوداد من البطولة العربية

تحرير:علي الزيني ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ م

الرجاء

في مباراة مثيرة، نجح فريق الرجاء البيضاوي المغربي في التأهل إلى دور ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، بعد تعادله أمام الوداد بنتيجة (4- 4)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب مركب محمد الخامس، في إياب دور الستة عشر، وانتهت مواجهة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعب الرجاء، ليتأهل الفريق الأخضر إلى دور الثمانية، بفارق المواجهات المباشرة، ويرافق مواطنه أولمبيك آسفي الذي كان تأهل سلفًا على حساب الترجي التونسي بالفوز عليه بركلات الترجيح.

فريق الوداد سجل هدف التقدم في الدقيقة 13 عن طريق محمد ناهيري من ركلة جزاء، وأدرك هدف التعادل في الدقيقة 49 من ضربة جزاء أيضًا. وفي الدقيقة 56، أضاف أيمن الحسوني الهدف الثاني للوداد، وبعدها بدقيقتين سجل أيوب الكعبي الهدف الثالث، وفي الدقيقة 73 اختتم بديع أووك رباعية أصحاب الأرض. فريق الرجائي لم يرفع