رياضة

ريمونتادا تاريخية.. الرجاء يطيح بالوداد من البطولة العربية

تحرير:علي الزيني ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ م
الرجاء
الرجاء
في مباراة مثيرة، نجح فريق الرجاء البيضاوي المغربي في التأهل إلى دور ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، بعد تعادله أمام الوداد بنتيجة (4- 4)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب مركب محمد الخامس، في إياب دور الستة عشر، وانتهت مواجهة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعب الرجاء، ليتأهل الفريق الأخضر إلى دور الثمانية، بفارق المواجهات المباشرة، ويرافق مواطنه أولمبيك آسفي الذي كان تأهل سلفًا على حساب الترجي التونسي بالفوز عليه بركلات الترجيح.
فريق الوداد سجل هدف التقدم في الدقيقة 13 عن طريق محمد ناهيري من ركلة جزاء، وأدرك هدف التعادل في الدقيقة 49 من ضربة جزاء أيضًا. وفي الدقيقة 56، أضاف أيمن الحسوني الهدف الثاني للوداد، وبعدها بدقيقتين سجل أيوب الكعبي الهدف الثالث، وفي الدقيقة 73 اختتم بديع أووك رباعية أصحاب الأرض. فريق الرجائي لم يرفع
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ريفير بليت و فلامنجو

فلامنجو يخطف كأس ليبرتادوريس من ريفير بليت

توج فريق فلامنجو البرازيلي بكأس ليبرتادوريس، بعد أن تغلب على نظيره فريق ريفير بليت، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، في استاد ليما عاصمة بيرو، ليشارك في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر الشهر المقبل، المباراة بدأت متكافئة بين الفريقين، حتى تمكن رفائيل سانتوس بوري في الدقيقة 14، وحاول لاعبو الفريق البرازيلي استعادة التركيز وتنظيم الهجمات لكن محاولاتهم لم تعرف طريق المرمى، وظل الشوط الأول سجالا بين الفريقين حتى انتهى الشوط بتقدم الفريق الأرجنتيني بهدف دون رد.
ريال مدريد

ريال مدريد يقلب تأخره إلى فوز مثير على سوسيداد

حقق فريق ريال مدريد، فوزًا ثمينًا على نظيره ريال سوسيداد، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من منافسات بطولة الدوري الإسباني، سجل ويليان خوسيه هدف التقدم للضيوف، وأدرك كريم بنزيما هدف التعادل لأصحاب الأرض، وأضاف فيدي فالفيردي الهدف الثاني، واختتم لوكا مودريتش ثلاثية أبناء زيدان. بهذا الفوز رفع فريق ريال مدريد رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف برشلونة المتصدر، بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 23 نقطة في المركز الخامس.
شوقي غريب

شوقي غريب: ساهمت في 80% من إنجازات مصر الكروية

قال شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، إنه شارك في 80% من إنجازات الكرة المصرية، موضحًا أن البعض فسر علاقته الشخصية برئيس اتحاد كرة القدم السابق المهندس هاني أبو ريدة، على أنها السبب في توليه مهام تدريب المنتخب الأولمبي، جاء ذلك في تصريحات في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إذ قال: "الناس تناست أن 80% من إنجازات الكرة المصرية شاركت فيها كلاعب ومدرب.. كنت مدربا في مونديال الناشئين 97 وتوجت ببرونزية كأس العالم للشباب 2001، ومساعد مدرب في 3 بطولات إفريقيا مع حسن شحاتة".
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الترجى-التونسى (1)

أولمبيك آسفي يقصي الترجي التونسي من البطولة العربية

تأهل فريق أولمبيك آسفي المغربى إلى دور الثمانية من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال والمعروفة بالبطولة العربية، بعد أن تغلب على نظيره الترجى التونسى بنتيجة 4/ 2 بركلات الترجيح، بعد أن انتهى الوقت الأصلى من المباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق. سجل لآسفى عبدالغنى معاوى هدف أولمبيك قبل أن يعدل النتيجة الترجى التونسى بأقدام كوامى بونس فى الدقيقة 52، كانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين بملعب "المسيرة الخضراء" في المغرب، انتهت بالتعادل الإيجابي 1- 1.
الترجى-التونسى (1)

الترجي يتطلع لإخماد ثورة آسفي.. وقمة مغربية نارية

يدخل الترجي الرياضي التونسي، اليوم السبت، اختبارًا صعبًا أمام ضيفه أولمبيك آسفي المغربي، في إياب الدور ثمن النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، على الملعب الأولمبي برادس. ويملك فريق باب سويقة أفضلية أمام ضيفه المغربي، بأسبقية معنوية بعد أن حقق في لقاء الذهاب تعادلا إيجابيا بنتيجة (1-1)، وسيخوض اللقاء أمام جماهيره العريضة، ويكفيه التعادل السلبي وأي فوز للتأهل. لكن من المؤكد أن الترجي لن يلعب من أجل التعادل، بل سيحرص على تحقيق انتصار يؤكد به جدارته بمواصلة المغامرة في كأس محمد السادس، التي يطمح في استعادة لقبها الذي حصده قبل عامين.
الاتحاد -السكندري‎

معسكر لزعيم الثغر في السعودية ولقاء ودى أمام الوحدة

أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، إجراءات معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالمملكة العربية السعودية بمدينة جدة خلال الفترة من 16 نوفمبر إلى 21 نوفمبر الجارى. كما أنهت إدارة النادى اتفاقها مع إدارة نادى الوحدة السعودى لخوض لقاء ودى بين الناديين خلال معسكر فريق الكرة بالمملكة، حيث من المقرر أن يُقام اللقاء الودي بين الفريق يوم الإثنين 18 نوفمبر في إطار استعدادات زعيم الثغر لمواجهة نادى المحرق البحرينى في إياب دور الـ 16 للبطولة العربية "كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019/ 2020".
تين كات

تين كات مديرًا فنيًّا لاتحاد جدة لمدة موسم

أعلنت إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، برئاسة أنمار الحائلي، إسناد مهام الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، إلى الهولندي هينيك تين كات، وأعلن الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عن توقيع العقود بين رئيس النادي مع المدير الفني الهولندي واتفقا على جميع الشروط الخاصة بالتعاقد، وتولى تين كات قيادة الاتحاد، خلفًا للتشيلي لويس سييرا الذي تمت إقالته لسوء النتائج. وكان الهولندي تين كات مدربا لنادي الجزيرة الإماراتي، في يناير 2016، عندما كان الفريق يصارع من أجل الهروب من المراكز الأخيرة ونجح المدرب الهولندي، في الحصول على المركز السابع في الدوري.
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