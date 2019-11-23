قطعها «حتت» بالسيف.. كواليس قتل فرارجي لزوجته بالهرم

تحرير:محمد أبو زيد ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ م

سكين- أرشيفية

خلافات ومشاكل وغيرة بين عامل بمحل فراخ عمره 41 عاما وزوجته، انتهت بجريمة بشعة بمنطقة الهرم، بعدما انهال عليها بـ"سيف" وفي أقل من نصف ساعة قطع جسدها داخل غرفة النوم التي تحولت إلى بركة من الدماء، ثم فر هاربا من مسرح الجريمة. البداية كانت بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة لضباط مباحث قسم شرطة الهرم، بقيام فرارجي بقتل زوجته وتقطيع جسدها بآلة حادة بدائرة القسم، وكشفت التحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة، أن المتهم كان متغيبًا عن منزله منذ 3 أيام وعند عودته تعدى على زوجته بواسطة "سيف" لوجود خلافات بينهما وسدد لها عدة طعنات0

على الفور انتقلت نيابة حوادث جنوب الجيزة إلى مسرح الجريمة، وأجرى خبراء الأدلة الجنائية مناظرة للجثة، وتبين وجود أجزاء بشرية من جسد المجني عليها متناثرة داخل غرفة النوم التي تحولت لبركة دماء. وقررت النيابة عرض الجثة، على الطب الشرعي لتشريحها، وتحريز السلاح المستخدم في الجريمة، وطلبت تحريات المباحث حول