مصدر مسؤول ينفي تعرض لاجئات إفريقيات بمصر لاعتداءات جنسية

تحرير:أ.ش.أ ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ م

اعتداء- تعبيرية

أكد مصدر مسؤول عدم صحة التقرير الذي أذاعته وكالة "رويترز"، تحت عنوان "لاجئات إفريقيات بمصر يتحدثن عن تصاعد الاعتداءات الجنسية عليهن"، واصفا هذا التقرير بأنه "كاذب وملفق جملة وتفصيلا"، مشيرا إلى أن هذا التقرير أغفل أسماء اللاجئات اللاتي ادعى أنهن مجني عليهن وأماكن وقوع الحوادث إلى جانب ما ثبت من عدم تحرير محاضر لوقائع الاعتداء التي أشار إليها. وذكر المصدر أن "رويترز" نشرت تصريحات منسوبة للاجئة السودانية فاطمة عبدالقادر، وادعت أنها تعمل بمنظمة "تضامن لتقديم الدعم النفسي والصحي والخدمات الثقافية للمصريات والمهاجرات"، وتبين أن المذكورة تركت العمل بالمنظمة منذ عام 2014، وبالتواصل معها نفت أي تواصل لها مع "رويترز" أو علمها بوجود حالات اعتداء.

وأوضح المصدر أنه بمراجعة نائب الممثل الإقليمي لمكتب مفوضية شؤون اللاجئين، أفادت بسابقة تواصل "رويترز" مع المفوضية خلال شهر سبتمبر الماضي، للاستعلام عن أعداد وجنسيات اللاجئات اللاتي تعرضن لوقائع تحرش بالبلاد، وتم إبلاغ الوكالة بعدم وجود إحصائية بذلك لدى المفوضية، مشيرة إلى أن بعض اللاجئات تقدمن بشكاوى