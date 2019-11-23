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مصدر مسؤول ينفي تعرض لاجئات إفريقيات بمصر لاعتداءات جنسية

تحرير:أ.ش.أ ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ م
اعتداء- تعبيرية
اعتداء- تعبيرية
أكد مصدر مسؤول عدم صحة التقرير الذي أذاعته وكالة "رويترز"، تحت عنوان "لاجئات إفريقيات بمصر يتحدثن عن تصاعد الاعتداءات الجنسية عليهن"، واصفا هذا التقرير بأنه "كاذب وملفق جملة وتفصيلا"، مشيرا إلى أن هذا التقرير أغفل أسماء اللاجئات اللاتي ادعى أنهن مجني عليهن وأماكن وقوع الحوادث إلى جانب ما ثبت من عدم تحرير محاضر لوقائع الاعتداء التي أشار إليها. وذكر المصدر أن "رويترز" نشرت تصريحات منسوبة للاجئة السودانية فاطمة عبدالقادر، وادعت أنها تعمل بمنظمة "تضامن لتقديم الدعم النفسي والصحي والخدمات الثقافية للمصريات والمهاجرات"، وتبين أن المذكورة تركت العمل بالمنظمة منذ عام 2014، وبالتواصل معها نفت أي تواصل لها مع "رويترز" أو علمها بوجود حالات اعتداء.
وأوضح المصدر أنه بمراجعة نائب الممثل الإقليمي لمكتب مفوضية شؤون اللاجئين، أفادت بسابقة تواصل "رويترز" مع المفوضية خلال شهر سبتمبر الماضي، للاستعلام عن أعداد وجنسيات اللاجئات اللاتي تعرضن لوقائع تحرش بالبلاد، وتم إبلاغ الوكالة بعدم وجود إحصائية بذلك لدى المفوضية، مشيرة إلى أن بعض اللاجئات تقدمن بشكاوى
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الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: أنفقنا 4 تريليونات جنيه على البنية التحتية في مصر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إن إجمالي ما أنفقته الدولة على البنية الأساسية خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 4 تريليونات جنيه (أي ما يعادل 250 مليون دولار)، مطالبا المستثمرين بالمشاركة فى البنية التحتية الأفريقية دون خوف، واقترح السيسي خلال مداخلة بالمائدة المستديرة المنعقدة في إطار فعاليات منتدى أفريقيا 2019، تعميم الخطة المصرية في مجال البنية التحتية على أن تشمل دول القارة الأفريقية في كل المجالات سواء السكك الحديدية أو الطرق أو البنية المعلوماتية وغيرها، داعيا الشركات العملاقة التي تعمل في هذه المجالات للمشاركة في هذه المشروعات لتوفير الوقت والجهد.
عبد الفتاح السيسى (1)

السيسي: ضعف الإرادة السياسية فساد لن نسمح به

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تجابه الفساد بكل أشكاله وصوره من خلال الرقمنة ودعم المؤسسات التي تكافح الفساد، مشددا على أن مصر لن تسمح بالفساد والفاسدين فيها، وقال تعقيبا على أسئلة المستثمرين بجلسة المائدة المستديرة، بمنتدى الاستثمار في أفريقيا 2019: "إن ضعف الإدارة فساد، وعدم القدرة على العمل الجيد فساد، وضعف التعليم فساد، والإرادة السياسية الضعيفة أو المترددة فساد"، مضيفا "آن الفساد هو تخريب للقدرات، فلو الإرادة السياسية الموجود في الدولة فعلا لديها قناعة حقيقية بأنها تواجه، ستقوم ببذل كل الجهد المؤسسي لمحاربة الفساد".
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي: اقتراب سكان إفريقيا من 1.2 مليار نسمة فرصة للاستثمار

اعتبر الرئيس عبد الفتاح السيسي أن قضية التنمية حق من حقوق الإنسان؛ كونها تغير حياة الناس إلى الأفضل وتعطي آمالا وفرصا حقيقة للحياة، مشيرًا إلى أن حضور الدول الإفريقية والمستثمرين العالميين والدوليين والإقليميين والمحليين والبنوك ومؤسسات التمويل في المنتدى الرابع لإفريقيا 2019، يعكس إرادة حقيقية للعمل في إفريقيا. وطالب الرئيس السيسي خلال منتدى الاستثمار في إفريقيا 2019، بضخ استثمارات ليس فقط في مصر، وإنما في إفريقيا أيضا، متسائلا: إفريقيا قارة شابة.. هل يوجد بها فرص حقيقية؟، وقال "إن عدد سكان القارة يقترب من 1.2 مليار نسمة، وهو يعد سوقا أو استثمارا أو فرصة حقيقية".
مجلس-النواب (1)

نائب يطالب باستغلال المناطق اللوجستية في تشوين السلع

طالب حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاهتمام بالمناطق اللوجستية في مختلف المحافظات خاصة في الدلتا والصعيد، إذ أنها تستطيع أن تغطي مخزون كبير من السلع الاستراتيجية خلال فترات طويلة، مشيرا إلى أننا من الممكن أن نستغل هذه المناطق اللوجستية في تشوين كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية، تغطي احتياجات المواطنين في حالة ارتفاع أسعار هذه السلع عالميا، موضحا أن قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بإجراء صيانة للصوامع الحديثة أمر جيد، لكن كان يجب أن تنفذه وزارة التموين لأنه دورها الأساسي.
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ترامب- يعلق- على -الاجتماع -الأولي حول- سد -النهضة

ترامب عن مباحثات سد النهضة: النزاع طويل.. والاجتماع سار بشكل جيد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه عقد اجتماعًا اليوم الأربعاء، مع وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان للمساعدة في حل نزاعهم الطويل حول سد النهضة الإثيوبي والذي يتم بناؤه حاليًا، ووصف ترامب، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الاجتماع بأنه سار بشكل جيد، مضيفًا أن النقاشات ستتواصل على مدى اليوم، ونشر صورة للقاء ظهر فيها إلى جانبه وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الشؤون الخارجية الإثيوبي جيدو أندار جاشيو، ووزيرة خارجية السودان أسماء عبد الله، ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونشن، وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر.
علم السودان

السودان:لم نتخذ قرارا بتسليم متهمين للمحكمة الجنائية

أكد وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري، أن الحكومة لم تتبن سياسة أو تتخذ قرارا بعد، بخصوص المطالبات الداخلية والخارجية بتسليم المتورطين في انتهاكات انسانية للمحكمة الجنائية. ونفت وزارة العدل المعلومات التي تداولتها بعض الصحف، عن أن وزير العدل شدد على تسليم المتورطين في انتهاكات انسانية للمحكمة الجنائية، موضحة أنه أكد خلال اجتماعه مع وفد منظمة إنهاء الإفلات من العقاب، حرص الوزارة والحكومة الانتقالية على إنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وإنهاء الافلات من العقاب، ولم يتطرق إلى موضوع التسليم للمحكمة.
إطلاق قمر صناعي

مصر تقتحم مجال الأقمار الصناعية وتستعد لإطلاق «طيبة 1»

تستعد جمهورية مصر العربية لإطلاق القمر الصناعى الأول لأغراض الإتصالات "طيبة -1"، والذى سيساهم فى توفير خدمات الإتصالات للقطاعين الحكومي والتجارى. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يتماشى مع تحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة لمصر "2030 " للنهوض بالوطن فى شتى المجالات. وقد تم تصنيع قمر الإتصالات "طيبة-1" خلال تحالف شركتى "تاليس إلينيا سبيس – إيرباص" الفرنسيتين والتى تعد من كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال تصنيع الأقمار، وجار الاستعداد للاطلاق بواسطة شركة "آريان سبيس" احدى الشركات الرائدة فى مجال إطلاق الاقمار الصناعية، وسيوفر "طيبة-1" التغطية لجمهورية مصر العربية وبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل.
التدريبات-المصرية-الكويتية (1)

انطلاق فعاليات التدريب المصري الباكستاني الأردني «فجر الشرق 1»

انطلقت فعاليات التدريب المصري الباكستاني الأردني المشترك "فجر الشرق 1"، والذي يستمر حتى الثامن من نوفمبر الجاري بدولة باكستان، بمشاركة عناصر من القوات الخاصة المصرية والباكستانية والأردنية وعدة دول بصفة مراقب. بدأت المراحل الأولى للتدريب باكتمال وصول جميع القوات إلى ميادين التدريب القتالي بالمركز الوطني لمكافحة الإرهاب بمدينة "بابى" الباكستانية، حيث اصطفت القوات المشاركة، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني للدول المشاركة.
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