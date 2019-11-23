محمد فضل: شوقي غريب صاحب قرار ضم أي لاعب للمنتخب

تحرير:محمد جمال ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٠ م

محمد فضل

علق محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، على قرار ضم لاعبين من خارج المنتخب الأول للمنتخب الأولمبي، مشيرًا إلى أن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب، هو صاحب القرار في أسماء اللاعبين الذين يمثلون الفراعنة في أوليمبياد طوكيو 2020. وأشاد فضل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، بزيادة الوعي لدى المشجعين المصريين خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي أقيمت في مصر.

وقال محمد فضل: "إن البطولة بدأت بعدد قليل من الجماهير، ثم مع توالي مكاسب المنتخب الأوليمبي حضرت الجماهير بكثافة إلى المدرجات لمساندة المنتخب الأوليمبي". وتابع فضل خلال تصريحاته: "أن الشعب المصري عاش الفرحة والسعادة مع انتصار لاعبي منتخب مصر الأوليمبي بالبطولة الإفريقية، موضحا أنه يتمنى أن تعود الجماهير