أب يتهم الجن بإصابة رضيعته بجرح قطعي في منطقة حساسة

تحرير:محمد مصباح ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٨ م

حبس- تعبيرية

أمر المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، بحجز والد طفلة رضيعة عمرها 6 أشهر، على ذمة التحريات، وعرض الرضيعة على الطب الشرعي، وإخطار مركز الأمومة والطفولة، لفحص حالة الطفلة بعد إصابتها بجرح قطعي في منطقة حساسة، وادعاء الأب أن جنا هو الذي أصابها، وأشارت التحقيقات إلى أن الأب "نجار مسلح" أكد أنه صدم قطة قبل شهر ونصف وماتت، ومنذ هذه الواقعة بدأت تظهر على طفلته الرضيعة بعض الإصابات والكسور، كان آخرها كسرا بالذراع، وأنه اكتشف أمس، إصابتها بجرح قطعي في منطقة حساسة.

وأكد الأب أن الطفلة كانت نائمة بمفردها في الغرفة، مضيفا بأنه لا يعلم كيف حدثت تلك الإصابة لطفلته الرضيعة، واستمعت النيابة إلى أقوال والدة الطفلة وجدتها، وأكدتا صحة أقوال الأب. كان اللواء محمود هندي مدير مباحث الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من الرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز الإسماعيلية يفيد بوصول طفلة