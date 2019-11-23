جريمة

أب يتهم الجن بإصابة رضيعته بجرح قطعي في منطقة حساسة

تحرير:محمد مصباح ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٨ م
حبس- تعبيرية
حبس- تعبيرية
أمر المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، بحجز والد طفلة رضيعة عمرها 6 أشهر، على ذمة التحريات، وعرض الرضيعة على الطب الشرعي، وإخطار مركز الأمومة والطفولة، لفحص حالة الطفلة بعد إصابتها بجرح قطعي في منطقة حساسة، وادعاء الأب أن جنا هو الذي أصابها، وأشارت التحقيقات إلى أن الأب "نجار مسلح" أكد أنه صدم قطة قبل شهر ونصف وماتت، ومنذ هذه الواقعة بدأت تظهر على طفلته الرضيعة بعض الإصابات والكسور، كان آخرها كسرا بالذراع، وأنه اكتشف أمس، إصابتها بجرح قطعي في منطقة حساسة.
وأكد الأب أن الطفلة كانت نائمة بمفردها في الغرفة، مضيفا بأنه لا يعلم كيف حدثت تلك الإصابة لطفلته الرضيعة، واستمعت النيابة إلى أقوال والدة الطفلة وجدتها، وأكدتا صحة أقوال الأب. كان اللواء محمود هندي مدير مباحث الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من الرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز الإسماعيلية يفيد بوصول طفلة
اقرأ المزيد
هاني-رمزي (1)

حبس ابنة السيد البدوي 12 عاما بسبب هاني رمزي

عاقبت محكمة جنح أكتوبر برئاسة المستشار محمد حسين عامر، منى السيد البدوي، ابنة رجل الأعمال الشهير والقيادي الوفدي السيد البدوي، بالحبس 12 عاما، بتهمة تحرير شيكات بدون رصيد لصالح الفنان هاني رمزي، تتعلق ببرنامج "رامز هز الجبل"، الذي أذيع على قناة الحياة.. وكان مكتب أشرف عبد العزيز محامي الفنان هاني رمزي، قد حرر عدة محاضر شرطة ضد منى السيد بدوي، واستطاع أن يحصل لموكله على 4 أحكام، ضدها بإجمالي حبس 12 عامًا، عن مستحقات مالية لصالح "رمزي".
طعن-بالسكين

قطعها «حتت» بالسيف.. كواليس قتل فرارجي لزوجته بالهرم

خلافات ومشاكل وغيرة بين عامل بمحل فراخ عمره 41 عاما وزوجته، انتهت بجريمة بشعة بمنطقة الهرم، بعدما انهال عليها بـ"سيف" وفي أقل من نصف ساعة قطع جسدها داخل غرفة النوم التي تحولت إلى بركة من الدماء، ثم فر هاربا من مسرح الجريمة. البداية كانت بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة لضباط مباحث قسم شرطة الهرم، بقيام فرارجي بقتل زوجته وتقطيع جسدها بآلة حادة بدائرة القسم، وكشفت التحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة، أن المتهم كان متغيبًا عن منزله منذ 3 أيام وعند عودته تعدى على زوجته بواسطة "سيف" لوجود خلافات بينهما وسدد لها عدة طعنات0
حريق-في-خط-بترول-في-البحيرة (2 (2)

ارتفاع وفيات حريق خط بترول إيتاي البارود إلى 9 أشخاص

ارتفع عدد وفيات حريق خط بترول قرية المواسير بإيتاي البارود بالبحيرة إلى 9 أشخاص، اليوم السبت، بعد وفاة "أحمد. ع. ع" 32 عاما، مقيم بقرية الطود، بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة كفر الزيات، متأثرًا بإصابته بحروق من الدرجة الأولى بأنحاء متفرقة من الجسد. وتعود تفاصيل الواقعة لبلاغ تلقاه مأمور مركز شرطة إيتاى البارود من فرد أمن إدارى بشركة أنابيب البترول، بأنه حال مروره على خط أنابيب بترول (دمنهور- طنطا) اكتشف وجود تسريب للمواد البترولية من الخط المشار إليه من ماسورة مارة بقطعة أرض زراعية كائنة فى زمام قرية المواسير، ملك مُزارع.
أحمد-وزينب

بعد إخلاء سبيلهم.. «نجدة الطفل» يوضح مصير أحمد حسن وزينب

عدة فيديوهات نشرها "اليوتيوبر" أحمد حسن وزينب لطفلتهما إيلين على موقع "يوتيوب"، أثارت جدلا واسعا واستياء البعض، واتهما بتعريض حياة طفلتهما للخطر، ما دفع المجلس القومي للطفولة والأمومة، بتقديم بلاغ ضد الزوجين حول طفلتهما الرضيعة واستغلالها للتربح، فيما أمرت نيابة البساتين الجزئية، الخميس الماضي، بإخلاء سبيل أحمد حسن وزوجته زينب، بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه. وقال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمركز القومي للأمومة والطفولة، إنه لا تعليق على قرار النيابة.
اقرأ المزيد من الأخبار
جثة (5)

صلى ثم اغتصبها وقتلها.. تفاصيل مثيرة في جريمة عجوز الإسكندرية

أمرت نيابة محرم بك، اليوم الخميس، بتجديد حبس نجار، فى العقد الخامس من العمر، 15 يوماً على ذمة التحقيق بتهمة القتل العمد لربة منزل تبلغ من العمر 60 عاما، بعد اغتصابها كرها عنها قبل أن يقوم بسرقتها، حيث بدأت الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بورود بلاغ من سيدة تبلغ من العمر 30 عاما، بالعثور على جثة والدتها وتدعى "م. ع. ح."، 60 عاما، ربة منزل، ملفوف حول رقبتها إيشارب وبها آثار خنق ووجود بعثرة بحجرة النوم وسلامة النوافذ، وذلك بدائرة قسم شرطة محرم بك.
محكمة-ارشفية

التصالح ينهي واقعة التنمر ضد طالب إفريقي.. وإخلاء سبيل المتهمين

أمرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل المتهمين في واقعة التنمر على طالب إفريقي كانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولتها، وذلك بكفالة قدرها 2000 جنيه لكل منهما، بعد حضور المجني عليه ووالده وتصالحهما مع المتهمين، وجار اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار من الجهات المعنية، حيث أجرت النيابة مواجهة قانونية بين الطالب، الذي ظهر أثناء الفيديو، والمتهمين بالتنمر والسخرية منه، إلا أن والد الطالب تنازل عن المحضر، وتصالح الطرفان داخل سراي النيابة، وتم إخلاء سبيل المتهمين بكفالة.
سبوت-اضاءة

مباحث التموين تحبط طرح رسالة أدوات كهربائية مغشوشة

يشن رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية حملات مستمرة على مدى الساعة؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
كمين-شرطه-في-سيناء

القبض على 67 عنصرا إجراميا في حملة بالجيزة

أعدت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملات موسعة، استهدفت بؤرا إجرامية يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الأستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]