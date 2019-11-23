جريمة

حبس ابنة السيد البدوي 12 عاما بسبب هاني رمزي

تحرير:محمد أبو زيد ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٦ م
هاني رمزي
هاني رمزي
عاقبت محكمة جنح أكتوبر برئاسة المستشار محمد حسين عامر، منى السيد البدوي، ابنة رجل الأعمال الشهير والقيادي الوفدي السيد البدوي، بالحبس 12 عاما، بتهمة تحرير شيكات بدون رصيد لصالح الفنان هاني رمزي، تتعلق ببرنامج "رامز هز الجبل"، الذي أذيع على قناة الحياة.. وكان مكتب أشرف عبد العزيز محامي الفنان هاني رمزي، قد حرر عدة محاضر شرطة ضد منى السيد بدوي، واستطاع أن يحصل لموكله على 4 أحكام، ضدها بإجمالي حبس 12 عامًا، عن مستحقات مالية لصالح "رمزي".
وحملت الدعاوى المرفوعة ضد منى السيد البدوي، أرقام 5311 لسنة 2019 جنح أكتوبر، و5309 لسنة 2019 جنح أكتوبر، و5308 لسنة 2019 جنح أكتوبر، و5310 لسنة 2019 جنح قسم أكتوبر. وقال أشرف عبد العزيز محامي الفنان هاني رمزي في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إنه سيتقدم غدا بطلب للنائب العام، يلتمس فيه بوضع منى البدوي،
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حبس-كلابشات

أب يتهم الجن بإصابة رضيعته بجرح قطعي في منطقة حساسة

أمر المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، بحجز والد طفلة رضيعة عمرها 6 أشهر، على ذمة التحريات، وعرض الرضيعة على الطب الشرعي، وإخطار مركز الأمومة والطفولة، لفحص حالة الطفلة بعد إصابتها بجرح قطعي في منطقة حساسة، وادعاء الأب أن جنا هو الذي أصابها، وأشارت التحقيقات إلى أن الأب "نجار مسلح" أكد أنه صدم قطة قبل شهر ونصف وماتت، ومنذ هذه الواقعة بدأت تظهر على طفلته الرضيعة بعض الإصابات والكسور، كان آخرها كسرا بالذراع، وأنه اكتشف أمس، إصابتها بجرح قطعي في منطقة حساسة.
طعن-بالسكين

قطعها «حتت» بالسيف.. كواليس قتل فرارجي لزوجته بالهرم

خلافات ومشاكل وغيرة بين عامل بمحل فراخ عمره 41 عاما وزوجته، انتهت بجريمة بشعة بمنطقة الهرم، بعدما انهال عليها بـ"سيف" وفي أقل من نصف ساعة قطع جسدها داخل غرفة النوم التي تحولت إلى بركة من الدماء، ثم فر هاربا من مسرح الجريمة. البداية كانت بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة لضباط مباحث قسم شرطة الهرم، بقيام فرارجي بقتل زوجته وتقطيع جسدها بآلة حادة بدائرة القسم، وكشفت التحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة، أن المتهم كان متغيبًا عن منزله منذ 3 أيام وعند عودته تعدى على زوجته بواسطة "سيف" لوجود خلافات بينهما وسدد لها عدة طعنات0
حريق-في-خط-بترول-في-البحيرة (2 (2)

ارتفاع وفيات حريق خط بترول إيتاي البارود إلى 9 أشخاص

ارتفع عدد وفيات حريق خط بترول قرية المواسير بإيتاي البارود بالبحيرة إلى 9 أشخاص، اليوم السبت، بعد وفاة "أحمد. ع. ع" 32 عاما، مقيم بقرية الطود، بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة كفر الزيات، متأثرًا بإصابته بحروق من الدرجة الأولى بأنحاء متفرقة من الجسد. وتعود تفاصيل الواقعة لبلاغ تلقاه مأمور مركز شرطة إيتاى البارود من فرد أمن إدارى بشركة أنابيب البترول، بأنه حال مروره على خط أنابيب بترول (دمنهور- طنطا) اكتشف وجود تسريب للمواد البترولية من الخط المشار إليه من ماسورة مارة بقطعة أرض زراعية كائنة فى زمام قرية المواسير، ملك مُزارع.
أحمد-وزينب

بعد إخلاء سبيلهم.. «نجدة الطفل» يوضح مصير أحمد حسن وزينب

عدة فيديوهات نشرها "اليوتيوبر" أحمد حسن وزينب لطفلتهما إيلين على موقع "يوتيوب"، أثارت جدلا واسعا واستياء البعض، واتهما بتعريض حياة طفلتهما للخطر، ما دفع المجلس القومي للطفولة والأمومة، بتقديم بلاغ ضد الزوجين حول طفلتهما الرضيعة واستغلالها للتربح، فيما أمرت نيابة البساتين الجزئية، الخميس الماضي، بإخلاء سبيل أحمد حسن وزوجته زينب، بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه. وقال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمركز القومي للأمومة والطفولة، إنه لا تعليق على قرار النيابة.
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فتاة-العياط

إخلاء سبيل المتهمين باستدراج فتاة العياط

بعد عدة ساعات من قرار النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، بألا وجه لإقامة الدعوى ضد أميرة أحمد، 15 سنة، والشهيرة بـ"فتاة العياط"، بقضية اتهامها بقتل سائق استدرجها وحاول اغتصابها، قررت نيابة جنوب الجيزة الكلية، إخلاء سبيل صديق للفتاة وزميل له، بضمان محل إقامتهما، على ذمة التحقيق معهما فى واقعة اتهامهما بالاتفاق والمساعدة على خطف «فتاة العياط» بالتحايل، واتفقا مع سائق ميكروباص على اختطافها بقصد اغتصابها، وجاء قرار إخلاء السبيل مشروطًا بألا يكون المتهمان مطلوبين على ذمة قضايا جنائية أخرى.
فتاة-العياط

محامي فتاة العياط عن قرار النائب العام: «حدث تاريخي»

وصف الدكتور حسن شومان، محامي أميرة أحمد عبد الله مرزوق، المعروفة إعلاميا «بفتاة العياط»، قرار النائب العام بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد موكلته لوجودها في حالة دفاع عن النفس بالحدث التاريخي، وفيديو لأول مرة، إذ قال شومان في تصريحاته لـ«التحرير»: «قرار النائب أدهشني من السعادة والفرحة ونعتز ونفتخر دائما بالمستشار حمادة الصاوي وسرعة التقاضي يرسي مبدأ بيان الحق وكنت مؤمنا جدا بالقضية منذ أن عرضت علينا».
النيابة -العامة (2)

النائب العام: «فتاة العياط» كانت في حالة دفاع شرعي عن عرضها

أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد أميرة أحمد عبد الله مرزوق، المعروفة إعلاميا "بفتاة العياط" لعدم الجناية، لوجودها في حالة دفاع شرعي عن عرضها، إذ ذكر البيان، أن تحقيقات النيابة العامة كشفت عن تفصيلات الواقعة التي جرت 12 يوليو 2019، عندما انتهى لقاء المجني عليها بصديق لها وآخر بحديقة الحيوان واستقلوا حافلة إلى منطقة المنيب، حيث غادرها مرافقاها ليستقلا حافلة أخرى يعرفان سائقها الأمير فهد زهران عبد الستار، ذلك السائق الذي استغل لحظات ترجل صديقها من الحافلة بموضع بالطريق تاركًا هاتفه المحمول، ليجيب على اتصال من المجني عليها، واقفًا منه على رقم هاتفها، أخبرها خلاله بعثوره على الهاتف وبتواجده بمركز العياط وأن بإمكانها استلامه منه هناك.
محكمة-ارشفية

إحالة كمسري قطار الإسكندرية إلى محكمة الجنايات

أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوى، المتهم "مجدي.إ" رئيس قطار "الإسكندرية - الأقصر" رقم 934، إلى المحكمة الجنائية، لارتكابه جناية جرح أفضى إلى الموت، وجريمة الجرح العمدي، في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"ضحية تذكرة القطار".
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