حبس ابنة السيد البدوي 12 عاما بسبب هاني رمزي

تحرير:محمد أبو زيد ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٦ م

هاني رمزي

عاقبت محكمة جنح أكتوبر برئاسة المستشار محمد حسين عامر، منى السيد البدوي، ابنة رجل الأعمال الشهير والقيادي الوفدي السيد البدوي، بالحبس 12 عاما، بتهمة تحرير شيكات بدون رصيد لصالح الفنان هاني رمزي، تتعلق ببرنامج "رامز هز الجبل"، الذي أذيع على قناة الحياة.. وكان مكتب أشرف عبد العزيز محامي الفنان هاني رمزي، قد حرر عدة محاضر شرطة ضد منى السيد بدوي، واستطاع أن يحصل لموكله على 4 أحكام، ضدها بإجمالي حبس 12 عامًا، عن مستحقات مالية لصالح "رمزي".

وحملت الدعاوى المرفوعة ضد منى السيد البدوي، أرقام 5311 لسنة 2019 جنح أكتوبر، و5309 لسنة 2019 جنح أكتوبر، و5308 لسنة 2019 جنح أكتوبر، و5310 لسنة 2019 جنح قسم أكتوبر. وقال أشرف عبد العزيز محامي الفنان هاني رمزي في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إنه سيتقدم غدا بطلب للنائب العام، يلتمس فيه بوضع منى البدوي،