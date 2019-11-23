شوقي غريب: ساهمت في 80% من إنجازات مصر الكروية
تحرير:علي الزيني
٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٩ م
شوقي غريب
قال شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، إنه شارك في 80% من إنجازات الكرة المصرية، موضحًا أن البعض فسر علاقته الشخصية برئيس اتحاد كرة القدم السابق المهندس هاني أبو ريدة، على أنها السبب في توليه مهام تدريب المنتخب الأولمبي، جاء ذلك في تصريحات في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إذ قال: "الناس تناست أن 80% من إنجازات الكرة المصرية شاركت فيها كلاعب ومدرب.. كنت مدربا في مونديال الناشئين 97 وتوجت ببرونزية كأس العالم للشباب 2001، ومساعد مدرب في 3 بطولات إفريقيا مع حسن شحاتة".
وواصل غريب، تصريحاته، قائلًا: "مباراة جنوب إفريقيا بنصف النهائي التي فازت بها مصر بثلاثية نظيفة، وحسمت تأهلها إلى الأولمبياد، كانت في نفس يوم مواجهة تونس مع المنتخب الأول في 2014 بتصفيات إفريقيا يوم 19 نوفمبر".
وأضاف مدرب مصر الأولمبي: "بعد الخسارة من تونس واجهت تصرفات غير مقبولة من اتحاد الكرة وقتها،
وواصل غريب، تصريحاته، قائلًا: "مباراة جنوب إفريقيا بنصف النهائي التي فازت بها مصر بثلاثية نظيفة، وحسمت تأهلها إلى الأولمبياد، كانت في نفس يوم مواجهة تونس مع المنتخب الأول في 2014 بتصفيات إفريقيا يوم 19 نوفمبر".
وأضاف مدرب مصر الأولمبي: "بعد الخسارة من تونس واجهت تصرفات غير مقبولة من اتحاد الكرة وقتها، قالوا إنهم إذا انتظروا يومًا واحدًا فإنه سيحق لي الحصول على شرط جزائي، ولذا عجّلوا بالقرار" وتساءل مستنكرا: "هل يمكن أن آخذ أموال من بيتي؟! اتحاد الكرة هو بيتنا الأول".
واختتم غريب، حديثه، قائلًا: "رمضان صبحي تحمل المسؤولية وهذا هو التحدي الذي نجحنا فيه، فهو أقدم لاعب في المنتخب وتم اختياره لحمل شارة القيادة، وكان على قدر المسؤولية، في كل المحاضرات كنا نحفز اللاعبين على التضحية والتركيز وإنكار الذات والتعاون مع أجل إسعاد الشعب المصري".