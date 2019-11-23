رياضة

شوقي غريب: ساهمت في 80% من إنجازات مصر الكروية

تحرير:علي الزيني ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٩ م
شوقي غريب
شوقي غريب
قال شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، إنه شارك في 80% من إنجازات الكرة المصرية، موضحًا أن البعض فسر علاقته الشخصية برئيس اتحاد كرة القدم السابق المهندس هاني أبو ريدة، على أنها السبب في توليه مهام تدريب المنتخب الأولمبي، جاء ذلك في تصريحات في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إذ قال: "الناس تناست أن 80% من إنجازات الكرة المصرية شاركت فيها كلاعب ومدرب.. كنت مدربا في مونديال الناشئين 97 وتوجت ببرونزية كأس العالم للشباب 2001، ومساعد مدرب في 3 بطولات إفريقيا مع حسن شحاتة".
وواصل غريب، تصريحاته، قائلًا: "مباراة جنوب إفريقيا بنصف النهائي التي فازت بها مصر بثلاثية نظيفة، وحسمت تأهلها إلى الأولمبياد، كانت في نفس يوم مواجهة تونس مع المنتخب الأول في 2014 بتصفيات إفريقيا يوم 19 نوفمبر". وأضاف مدرب مصر الأولمبي: "بعد الخسارة من تونس واجهت تصرفات غير مقبولة من اتحاد الكرة وقتها،
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ريفير بليت و فلامنجو

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