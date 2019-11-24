رياضة

ريال مدريد يقلب تأخره إلى فوز مثير على سوسيداد

تحرير:علي الزيني ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٩ ص
ريال مدريد
ريال مدريد
حقق فريق ريال مدريد، فوزًا ثمينًا على نظيره ريال سوسيداد، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من منافسات بطولة الدوري الإسباني، سجل ويليان خوسيه هدف التقدم للضيوف، وأدرك كريم بنزيما هدف التعادل لأصحاب الأرض، وأضاف فيدي فالفيردي الهدف الثاني، واختتم لوكا مودريتش ثلاثية أبناء زيدان. بهذا الفوز رفع فريق ريال مدريد رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف برشلونة المتصدر، بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 23 نقطة في المركز الخامس.
سجل فريق ريال سوسيداد هدف التقدم، في الدقيقة الثانية، بعد خطأ من سيرجيو راموس، استغله ويليان خوسي دي سيلفا لاعب الفريق الضيف واسكن الكرة في شباك الحارس كورتوا. وفي الدقيقة 37، أدرك كريم بنزيما هدف التعادل لفريق ريال مدريد، بعدما تلقى كرة عرضية من مودريتش، استقبلها برأسية قوية في الشباك، وأضاف فيدي فالفيردي،
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ريفير بليت و فلامنجو

فلامنجو يخطف كأس ليبرتادوريس من ريفير بليت

توج فريق فلامنجو البرازيلي بكأس ليبرتادوريس، بعد أن تغلب على نظيره فريق ريفير بليت، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، في استاد ليما عاصمة بيرو، ليشارك في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر الشهر المقبل، المباراة بدأت متكافئة بين الفريقين، حتى تمكن رفائيل سانتوس بوري في الدقيقة 14، وحاول لاعبو الفريق البرازيلي استعادة التركيز وتنظيم الهجمات لكن محاولاتهم لم تعرف طريق المرمى، وظل الشوط الأول سجالا بين الفريقين حتى انتهى الشوط بتقدم الفريق الأرجنتيني بهدف دون رد.
شوقي غريب

شوقي غريب: ساهمت في 80% من إنجازات مصر الكروية

قال شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، إنه شارك في 80% من إنجازات الكرة المصرية، موضحًا أن البعض فسر علاقته الشخصية برئيس اتحاد كرة القدم السابق المهندس هاني أبو ريدة، على أنها السبب في توليه مهام تدريب المنتخب الأولمبي، جاء ذلك في تصريحات في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إذ قال: "الناس تناست أن 80% من إنجازات الكرة المصرية شاركت فيها كلاعب ومدرب.. كنت مدربا في مونديال الناشئين 97 وتوجت ببرونزية كأس العالم للشباب 2001، ومساعد مدرب في 3 بطولات إفريقيا مع حسن شحاتة".
محمد فضل

محمد فضل: شوقي غريب صاحب قرار ضم أي لاعب للمنتخب

علق محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، على قرار ضم لاعبين من خارج المنتخب الأول للمنتخب الأولمبي، مشيرًا إلى أن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب، هو صاحب القرار في أسماء اللاعبين الذين يمثلون الفراعنة في أوليمبياد طوكيو 2020. وأشاد فضل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، بزيادة الوعي لدى المشجعين المصريين خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي أقيمت في مصر.
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فالفيردي

فالفيردي عن فوز برشلونة: المباراة لم تكن رائعة

علق إرنستو فالفيردي المدير الفني لـفريق برشلونة الإسباني، على الفوز الذي حققه البلوجرانا على ليجانيس، مشيرًا إلى أنه لم يكن انتصارًا مبهرًا. وصرّح فالفيردي في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: "إنه فوز مهم جدا؛ لأن المباراة ساءت للغاية علينا في البداية، الملعب كان سيئا، مع وجود الكثير من الرياح، وليجانيس كان متراجعا كثيرا". وأكمل المدير الفني للفريق الكتالوني: "لا أريد اختلاق الأعذار، لكن هذه الأمور أثرت على مستوانا، أعرف أن المباراة لم تكن رائعة، ولكننا سعداء".
برشلونة

تجدد صراع الصدارة بين برشلونة وريال مدريد اليوم

تتواصل، اليوم السبت، مباريات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني، وذلك عندما يرحل برشلونة المتصدر برصيد 25 نقطة، لمواجهة ليجانيس متذيل الترتيب برصيد 6 نقاط، على الملعب البلدي دي بوتاركي، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وسبق أن تواجه الفريقان في الدوري 6 مرات من قبل، حقق خلالها برشلونة الانتصار في 5 لقاءات وتعرض لهزيمة وحيدة، وسجل لاعبو العملاق الكتالوني في تلك المواجهات 17 هدفًا، واهتزت شباك برشلونة بـ6 أهداف، كما سبق أن تواجها على ملعب ليجانيس في الدوري في 3 مباريات من قبل.
فلورنتينيو-بيريز

ريال مدريد يرفض إقامة مباراة بالليجا في أمريكا

أعلن متحدث باسم الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن تقدم ريال مدريد برسالة للاتحاد تفيد رفضه إقامة مباراة فياريال المقررة على أرضه أمام أتلتيكو في ميامي بالولايات المتحدة، واشتكى ريال مدريد في الرسالة، من أن إقامة المباراة في ميامي، أمر يؤثر على نزاهة وعدالة المنافسة، ولم يتسن الحصول على تعقيب من ريال مدريد، في حين رفضت رابطة الدوري الإسباني التعليق، وتضمنت الصفقة إقامة مباراة رسمية في الدوري الإسباني في كل موسم بالولايات المتحدة الأمريكية. وذلك نقلًا عن رويترز.
ريال مدريد

بنزيمة يقود ريال مدريد لاكتساح إيبار في الدوري

حقق ريال مدريد فوزا سهلا على نظيره إيبار، بنتيجة 4-0، في المباراة التى جمعت بينهما اليوم السبت، على ملعب بلدية ايبوروا، والتى تأتى فى إطار الجولة 13 من عمر بطولة الدورى الإسباني (الليجا)، وسجل أهداف الملكى كريم بنزيمة بواقع هدفين في الدقيقتين 17 و29 من ركلتي جزاء، وسيرجو راموس فى الدقيقة 20 من ضربة جزاء، وفيديريكو فالفيردى فى الدقيقة 61، وبهذا الفوز يحتل الفريق الملكي صدارة جدول الدوري الإسبانى برصيد 25 نقطة وبفارق نقتطين عن ريال سوسيداد الوصيف برصيد 23 نقطة، بينما تجمد رصيد إيبار عند 15 نقطة في المركز الخامس عشر.
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