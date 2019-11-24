ريال مدريد يقلب تأخره إلى فوز مثير على سوسيداد

تحرير:علي الزيني ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٩ ص

ريال مدريد

حقق فريق ريال مدريد، فوزًا ثمينًا على نظيره ريال سوسيداد، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من منافسات بطولة الدوري الإسباني، سجل ويليان خوسيه هدف التقدم للضيوف، وأدرك كريم بنزيما هدف التعادل لأصحاب الأرض، وأضاف فيدي فالفيردي الهدف الثاني، واختتم لوكا مودريتش ثلاثية أبناء زيدان. بهذا الفوز رفع فريق ريال مدريد رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف برشلونة المتصدر، بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 23 نقطة في المركز الخامس.

سجل فريق ريال سوسيداد هدف التقدم، في الدقيقة الثانية، بعد خطأ من سيرجيو راموس، استغله ويليان خوسي دي سيلفا لاعب الفريق الضيف واسكن الكرة في شباك الحارس كورتوا. وفي الدقيقة 37، أدرك كريم بنزيما هدف التعادل لفريق ريال مدريد، بعدما تلقى كرة عرضية من مودريتش، استقبلها برأسية قوية في الشباك، وأضاف فيدي فالفيردي،