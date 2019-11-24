فلامنجو يخطف كأس ليبرتادوريس من ريفير بليت

تحرير:أحمد سعيد ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٩ ص

جابرييل برابوسا

توج فريق فلامنجو البرازيلي بكأس ليبرتادوريس، بعد أن تغلب على نظيره فريق ريفير بليت، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، في استاد ليما عاصمة بيرو، ليشارك في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر الشهر المقبل، المباراة بدأت متكافئة بين الفريقين، حتى تمكن رفائيل سانتوس بوري في الدقيقة 14، وحاول لاعبو الفريق البرازيلي استعادة التركيز وتنظيم الهجمات لكن محاولاتهم لم تعرف طريق المرمى، وظل الشوط الأول سجالا بين الفريقين حتى انتهى الشوط بتقدم الفريق الأرجنتيني بهدف دون رد.

في الشوط الثاني، انقلبت الأمور تمامًا، إذ شهد سيطرة برازيلية على المباراة، مع الاستحواذ على الكرة باإضافة إلى خطورة الهجمات وسط تفوق واضح بدنيًا على فريق ريفير بليت. تفوق فريق فلامنجو وقلب الطاولة تماما في الثواني الأخيرة ورد بهدفين عن طريق جابرييل برابوسا في الدقيقتين 89 والدقيقة الثانية من الوقت الضائع. وأنهى