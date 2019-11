فلامنجو يخطف كأس ليبرتادوريس من ريفير بليت

في الشوط الثاني، انقلبت الأمور تمامًا، إذ شهد سيطرة برازيلية على المباراة، مع الاستحواذ على الكرة باإضافة إلى خطورة الهجمات وسط تفوق واضح بدنيًا على فريق ريفير بليت.

تفوق فريق فلامنجو وقلب الطاولة تماما في الثواني الأخيرة ورد بهدفين عن طريق جابرييل برابوسا في الدقيقتين 89 والدقيقة الثانية من الوقت الضائع.

وأنهى الفريقين المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد اكزيكويل بالاسيوس لاعب ريفر بليت وبرابوسا لاعب فلامينجو في الوقت بدل الضائع.

GOAL FOR RIVER PLATE! ??



It's the Colombian forward Rafael Santos Borre that gives the defending champs the early lead here in Lima! #LIBERTADORES FINAL LIVE NOW ??



???? beIN CONNECT pic.twitter.com/nnKAiwWqvZ