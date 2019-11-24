سعر الدولار اليوم الأحد 24 نوفمبر 2019 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥١ ص

سعر الدولار اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، إذ بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.05 جنيه، ونحو 16.15 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي، وبنك البركة ليسجل نحو 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في البنك العقاري المصري ليسجل نحو 16.14 جنيه للبيع، و16.04 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي نحو 16.16 جنيه للبيع، و16.06 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم فى البنوك سجل سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف العربي الدولي، وبنك المشرق، وبنك عودة نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء. كما سجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك التعمير والإسكان، وبنك الإسكندرية، وبنك مصر إيران، والمصرف المتحد نحو 16.15