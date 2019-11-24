رياضة

الهلال يستهدف لقبه القاري الثالث اليوم أمام أوراوا

٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٣ ص
الهلال
الهلال
يحتضن ملعب سايتاما 2002، اليوم الأحد، مباراة الإياب لنهائي دوري أبطال آسيا، وذلك عندما يستقبل أوراوا ريد دياموندز الياباني، نظيره الهلال السعودي، في تمام الساعة 12:01 ظهرًا. وتمكن الهلال من حسم مباراة الذهاب على ملعب جامعة الملك سعود بهدف نظيف سجله أندري كاريلو، ويبحث الهلال عن التتويج بلقبه القاري الثالث، بعدما توج باللقب مرتين من قبل عام 1991 على حساب استقلال طهران الإيراني، وعام 2000 على حساب جوبيلو إيواتا الياباني، أما أوراوا فتوج باللقب مرتين من قبل، الأولى في 2007 على حساب سيبهان الإيراني، والثانية في 2017 على حساب الهلال.
وسبق أن خسر الهلال المباراة النهائية 4 مرات من قبل، عام 1986 أمام جيف يونايتد تشيبا وعام 1987 أمام طوكيو فيردي، وعام 2014 أمام وسترن سيدني واندررز وفي عام 2017 كما سبق ذكره، بينما لم يخسر أوراوا النهائي من قبل. وبشكل عام تعد الأندية اليابانية ثاني أكثر الأندية تتويجًا بلقب دوري أبطال آسيا، بواقع 7
اقرأ المزيد
مانشستر يونايتد-كريستال بالاس

اليونايتد يبحث عن الخروج من كبوته أمام شيفيلد

تتواصل، اليوم الأحد، مباريات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل شيفيلد يونايتد نظيره مانشستر يونايتد، على ملعب برامال لين، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً. ويحتل شيفيلد يونايتد المركز الثامن برصيد 17 نقطة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز العاشر برصيد 16 نقطة. وتواجه الفريقان في الدوري في عصر البريميرليج في 6 مباريات سابقة، حقق خلالها مانشستر يونايتد الانتصار في 5 لقاءات، وتعرض لهزيمة وحيدة كانت في أول مباراة في عصر البريميرليج، عام 1992.
لزمالك-والاتحاد-السكندري (1)

الاتحاد يسعى لحسم تأشيرة العبور في البطولة العربية

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، نظيره المحرق البحريني، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، على ملعب الشيخ على بن محمد آل خليفة، وذلك في إطار مباريات إياب دور الستة عشر لكأس محمد السادس (البطولة العربية)، علمًا بأن مباراة الذهاب التي أقيمت في الإسكندرية انتهت بفوز زعيم الثغر بهدفين دون رد، سجلهما خالد قمر وأحمد رفعت، ويسعى الفريق السكندري للحفاظ على تفوقه في موقعة اليوم للحصول على تذكرة التأهل لدور الثمانية، ويكفى زعيم الثغر التعادل أو الخسارة بفارق هدف أو الفوز لضمان الاستمرار في البطولة.
ريفير بليت و فلامنجو

فلامنجو يخطف كأس ليبرتادوريس من ريفير بليت

توج فريق فلامنجو البرازيلي بكأس ليبرتادوريس، بعد أن تغلب على نظيره فريق ريفير بليت، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، في استاد ليما عاصمة بيرو، ليشارك في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر الشهر المقبل، المباراة بدأت متكافئة بين الفريقين، حتى تمكن رفائيل سانتوس بوري في الدقيقة 14، وحاول لاعبو الفريق البرازيلي استعادة التركيز وتنظيم الهجمات لكن محاولاتهم لم تعرف طريق المرمى، وظل الشوط الأول سجالا بين الفريقين حتى انتهى الشوط بتقدم الفريق الأرجنتيني بهدف دون رد.
اقرأ المزيد من الأخبار
المريخ والهلال

أحداث مؤسفة في كلاسيكو السودان بين الهلال والمريخ

أنهى حكم لقاء المريخ والهلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد الخرطوم، ضمن المرحلة العاشرة من منافسة الدوري السوداني، بعد أحداث مؤسفة أعقبت طرد لاعب الهلال عبداللطيف بوي أثر مخالفة مع مهاجم المريخ سيف تيري، وتقدم المريخ بهدفين لهدف قبل أن يعلن الحكم نهاية المباراة بعد تراشق عنيف بالحجارة من الجماهير في المدرجات لأرضية الملعب. وأحرز المريخ هدف التقدم الأول من ركلة جزاء نفذها بنجاح رمضان عجب، ثم عدل النتيجة أطهر الطاهر للهلال من ركلة جزاء أيضًا في الشوط الأول.
الهلال السعودي

كاريلو يقود الهلال للفوز على أوراوا بذهاب نهائي آسيا

حقق فريق الهلال السعودي فوزًا مهما على نظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني، بهدف نظيف، جاء عن طريق أندري كاريلو، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «جامعة الملك سعود»، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، ومن المقرر أن تقام مواجهة العودة في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، على ملعب سايتاما في اليابان، وتعد هذه النتيجة إيجابية للزعيم الذي خاض اللقاء على أرضه ووسط جماهيره الكبيرة فى محيط الرعب، وينتظر الحسم في موقعة الإياب.
الهلال- واتحاد جدة (2)

الهلال يستقبل أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا

يحتضن استاد جامعة الملك سعود اليوم السبت، مباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك عندما يستقبل الهلال السعودي، نظيره أوراوا ريد دياموندز في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، وتأهل الهلال السعودي إلى المباراة النهائية بعد تصدره المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة، والتي ضمت إلى جانبه كل من الدحيل القطري واستقلال الإيراني والعين الإماراتي، وتخطى في دور الـ16 عقبة مواطنه الأهلي، قبل أن يتغلب في ربع النهائي على مواطنه الآخر الاتحاد، وأقصى السد القطري في نصف النهائي.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]