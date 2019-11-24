الهلال يستهدف لقبه القاري الثالث اليوم أمام أوراوا

٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٣ ص

الهلال

يحتضن ملعب سايتاما 2002، اليوم الأحد، مباراة الإياب لنهائي دوري أبطال آسيا، وذلك عندما يستقبل أوراوا ريد دياموندز الياباني، نظيره الهلال السعودي، في تمام الساعة 12:01 ظهرًا. وتمكن الهلال من حسم مباراة الذهاب على ملعب جامعة الملك سعود بهدف نظيف سجله أندري كاريلو، ويبحث الهلال عن التتويج بلقبه القاري الثالث، بعدما توج باللقب مرتين من قبل عام 1991 على حساب استقلال طهران الإيراني، وعام 2000 على حساب جوبيلو إيواتا الياباني، أما أوراوا فتوج باللقب مرتين من قبل، الأولى في 2007 على حساب سيبهان الإيراني، والثانية في 2017 على حساب الهلال.

وسبق أن خسر الهلال المباراة النهائية 4 مرات من قبل، عام 1986 أمام جيف يونايتد تشيبا وعام 1987 أمام طوكيو فيردي، وعام 2014 أمام وسترن سيدني واندررز وفي عام 2017 كما سبق ذكره، بينما لم يخسر أوراوا النهائي من قبل. وبشكل عام تعد الأندية اليابانية ثاني أكثر الأندية تتويجًا بلقب دوري أبطال آسيا، بواقع 7

وسبق أن خسر الهلال المباراة النهائية 4 مرات من قبل، عام 1986 أمام جيف يونايتد تشيبا وعام 1987 أمام طوكيو فيردي، وعام 2014 أمام وسترن سيدني واندررز وفي عام 2017 كما سبق ذكره، بينما لم يخسر أوراوا النهائي من قبل.



وبشكل عام تعد الأندية اليابانية ثاني أكثر الأندية تتويجًا بلقب دوري أبطال آسيا، بواقع 7 ألقاب مقابل خسارتهم المباراة النهائية 3 مرات.



أما الأندية السعودية فهي ثالث أكثر الأندية تتويجًا باللقب بواقع 4 ألقاب، ولكنها أكثر من خسر المباريات النهائية بواقع 9 مرات من قبل.



وتواجهت الأندية السعودية واليابانية 4 مرات من قبل في النهائي، وكان الفوز من نصيب السعودية مرة واحدة في موسم 1999- 2000، بفوز الهلال على جوبيلو إيواتا، وخسر الهلال نسخة 1986 و1987 و2017 كما سبق ذكره.