غدا.. انطلاق مؤتمر لجنة الخبراء الحكومية الدولية

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ ص

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن انطلاق الدورة الرابعة والثلاثين لمؤتمر لجنة الخبراء الحكومية الدولية للمكتب دون الإقليمي لشمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا، تحت عنوان "اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.. تأثير تيسير التجارة بين دول شمال إفريقيا في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي"، وذلك غدًا الإثنين، وتستمر فعاليات المؤتمر حتى الخميس، 28 نوفمبر، بمدينة أسوان. وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إلى أن استضافة المؤتمر تأتي في ضوء التزام الحكومة المصرية بتعزيز الشراكات الإنمائية العالمية.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، نظرًا لمساهمتها في انسياب حركة تجارة السلع والخدمات، خاصة في ظل ارتفاع مستوى تحرير التعريفة الجمركية بين الدول الإفريقية. وكانت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد وقعت اتفاقية مع الأمم المتحدة ممثلة في اللجنة الاقتصادية لإفريقيا،