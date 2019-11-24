فريق عمل «أشباح أوروبا» ينتهي من التصوير أواخر ديسمبر

تحرير:أ.ش.أ ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢١ ص

هيفاء وهبي

يكثف المخرج محمد عبد الرحمن حماقي تصوير المشاهد المتبقية لفيلم "أشباح أوروبا" بطولة هيفاء وهبي، في عدة مناطق بالقاهرة قبل التوجه إلى بلغاريا أول ديسمبر المقبل لتصوير المشاهد الخارجية، على أن يتم الانتهاء من العمل أواخر ديسمبر، ليدخل مرحلة المونتاج والميكساج تمهيدا لطرحه في دور العرض السينمائي في موسم إجازة منتصف عام 2020. تدور الأحداث في إطار اجتماعي مليء بالمغامرات حول 3 شخصيات تعيش في دولة أوروبية بينما يعيش أشقاؤهم في حي شعبي بمصر، وتتلقى هيفاء وهبي وعدد من فريق العمل بعض تدريبات الحركة على أيدي متخصصين لتنفيذ مشاهد المطاردات والأكشن بإتقان.

وتظهر هيفاء وهبي خلال أحداث الفيلم بشخصيتين لتوأمين، إحداهما تعيش في دولة أوروبية، في حين تعيش الأخرى في حارة شعبية، وتتعرض الفتاة الأوروبية لمواقف صعبة بعد عودتها من الخارج، بينما يجسد الفنان أحمد الفيشاوي شخصيتين لشقيقين توأمين، الأول يعيش في إحدى الدول الأوروبية والثاني في مصر، ويتورط الفيشاوي مع