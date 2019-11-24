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مقتل واعتقال 17 مسلحا من طالبان بأقاليم متفرقة بأفغانستان

تحرير:أ.ش.أ ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ ص
أفغانستان
أفغانستان
أعلن مسؤولون في الشرطة المحلية بأفغانستان اليوم الأحد مقتل 8 مسلحين من حركة طالبان على الأقل جراء الاشتباكات الجارية بإقليم قندوز الواقع شمالي البلاد على مدار الأربعة أيام الماضية، كما لقى 5 مسلحين من الحركة حتفهم، واُلقي القبض على 4 آخرين في عمليات أمنية نفذتها القوات الخاصة الأفغانية في أقاليم فراه وهيرات وكابول. ونقلت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية عن المسؤولين قولهم إن قوات الأمن الأفغانية أطلقت عملية التطهير من 3 جهات للاشتباك مع متمردي طالبان في ضواحي مدينة "قندوز" عاصمة الإقليم، مضيفين أن القوات الأفغانية مدعومة بدعم جوي يقوم باستهداف طالبان.
قال مسؤولون عسكريون، إن القوات الخاصة قتلت 5 مسلحين ودمرت مخبأ للأسلحة في منطقة بوشت-إي رود بإقليم فراه، كما ألقت القبض على 3 مسلحين من طالبان ودمرت مخبأ صغيرا للأسلحة خلال غارة مشابهة في منطقة غوريان بإقليم هيرات، فضلا عن مقتل مسلح واحد خلال غارة أخرى في العاصمة كابول.. ولم تعلق الجماعات المسلحة، بما
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فيضانات

الاتحاد الأوروبي يخصص 40 مليون يورو مساعدات لأفغانستان

أعلنت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي ضاعف مساعداته الطارئة لأفغانستان؛ لتصل إلى 77 مليون يورو هذا العام بسبب تدهور الوضع الإنساني في البلاد. وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان نقلته وكالة "باجفاك" الأفغانية، أن المبلغ المخصص يصل إلى 40 مليون يورو (44 مليون دولار) ويستهدف قطاعات الرعاية الصحية الطارئة والمأوى والمياه وحماية الأطفال والنساء، مشيرا إلى أن 80 % من إجمالي المساعدات تذهب مباشرة إلى أفغانستان، مع تقسيم الباقي بين إيران وباكستان التي تستضيف ستة ملايين لاجئ أفغاني.
رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-05

تركيا تعتقل 46 شخصًا انتقدوا عدوانها على سوريا

اعتقلت السلطات التركية 46 شخصاً لانتقادهم العدوان التركي على شمال شرق سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكرت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم السبت، أن قوات الأمن التركية اعتقلت ستة وأربعين شخصا في مدينة أضنة جنوب شرق البلاد، على خلفية انتقادهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي التوغل التركي في سوريا، ووجهت إليهم السلطات اتهامات بالتحريض على الكراهية وإهانة الدولة التركية.
نتنياهو

رسميا.. اتهام نتنياهو بتلقي رشاوى وخيانة الأمانة والخداع

قرر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، اتهام رئيس الحكومة الإسرائيلة بنيامين نتنياهو، بتلقي رشاوى في الملف 4000، بينما قرّر اتهامه بالخداع وخيانة الأمانة في الملفين 1000 و2000، وذلك خلال توليه منصب رئيس الحكومة ووزير الاتصالات، وأعلنت وزارة القضاء، في بيان مساء اليوم الخميس، أن المستشار القضائي قرر تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، وأنه تبنى توصيات النائب العام، شاي نيتسان، وتوصيات النيابة العامة في لواء تل أبيب بتقديم لائحة الاتهام.
احتجاجات إيران

إيران تتأثر اقتصاديا بقطع الملالي للإنترنت

واصلت إيران إغلاق شبكات الإنترنت المحلي كجزء من حملة على الاحتجاجات المناهضة للحكومة، ليومها الرابع على التوالي، وهو انقطاع غير مسبوق تسبب في أضرار متزايدة، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي على حد سواء في الأيام القليلة الماضية. ونشرت مجموعة نيتبلوكس لمراقبة الإنترنت ومقرها لندن، تغريدة في وقت مبكر من اليوم الخميس، عبر إيران، قائلة إن إغلاق الإنترنت "شبه الكلي" قد تجاوز 100 ساعة منذ أن بدأت في وقت متأخر من يوم السبت، وهو ما يشير إلى رقم قياسي جديد.
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فيضانات

الاتحاد الأوروبي يخصص 40 مليون يورو مساعدات لأفغانستان

أعلنت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي ضاعف مساعداته الطارئة لأفغانستان؛ لتصل إلى 77 مليون يورو هذا العام بسبب تدهور الوضع الإنساني في البلاد. وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان نقلته وكالة "باجفاك" الأفغانية، أن المبلغ المخصص يصل إلى 40 مليون يورو (44 مليون دولار) ويستهدف قطاعات الرعاية الصحية الطارئة والمأوى والمياه وحماية الأطفال والنساء، مشيرا إلى أن 80 % من إجمالي المساعدات تذهب مباشرة إلى أفغانستان، مع تقسيم الباقي بين إيران وباكستان التي تستضيف ستة ملايين لاجئ أفغاني.
طالبان

صفقة تبادل أسرى بين طالبان وأفغانستان برعاية قطر

أعلنت مصادر من حركة "طالبان"، عن وصول 3 من قادتها، إلى دولة قطر، اليوم الثلاثاء، بعد أن أطلقت السلطات في كابل سراحهم ضمن عملية تبادل مع رهينتين غربيين لدى طالبان. والرهينتان الغربيان هما الأمريكي كيفن كينج، والأسترالي تيموثي ويكس، وهما أستاذان جامعيان، ومن المقرر أن يطلق سراحهما في وقت لاحق اليوم. من جانبه أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم، أنه تم الإفراج عن 2 من مقاتلي حركة طالبان في "تبادل مشروط"، قائلا: إن "قرار الإفراج عن مقاتلي طالبان كان صعبا للغاية، لكن تم اتخاذه من أجل مصلحة الشعب الأفغاني"، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "روسيا اليوم".
حركة-طالبان

رئيس أفغانستان: الاتفاق مع طالبان على مبادلة سجناء

قال مكتب الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة ستفرج عن اثنين من قادة حركة طالبان البارزين وزعيم بحركة حقاني في مقابل إطلاق سراح أمريكي وأسترالي اختطفا عام 2016. وقررت الحكومة الإفراج عن القيادي أنس حقاني واثنين من قادة طالبان في إطار مبادلة سجناء في اتفاق قد يمهد الطريق أمام محادثات سلام بين الحكومة الأفغانية وطالبان. وخطفت طالبان الأمريكي والأسترالي، وهما من أساتذة الجامعات، في أغسطس آب 2016 من الجامعة الأمريكية في أفغانستان بالعاصمة كابول، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.
انفجار-سيارة-مفخخة (1)

مقتل شرطي وإصابة 3 في انفجار سيارة جنوبي أفغانستان

قتل شرطي أفغاني، وأصيب 3 آخرون في انفجار سيارة مفخخة بإقليم "قندهار" جنوبي أفغانستان. وذكرت الشرطة الأفغانية في بيان أوردته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، اليوم السبت، أن الانفجار وقع في نحو الساعة السادسة من صباح اليوم "بالتوقيت المحلي" قرب معسكر للجيش في منطقة "شاه والي كوت" بقندهار. وأوضح البيان أنه تم استخدام سيارة "هامفي" محملة بالمتفجرات في الحادث الذي لم تعلن أية جهة حتى الآن مسؤوليتها عنه.
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