رياضة

الاتحاد يسعى لحسم تأشيرة العبور في البطولة العربية

٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ ص
الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، نظيره المحرق البحريني، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، على ملعب الشيخ على بن محمد آل خليفة، وذلك في إطار مباريات إياب دور الستة عشر لكأس محمد السادس (البطولة العربية)، علمًا بأن مباراة الذهاب التي أقيمت في الإسكندرية انتهت بفوز زعيم الثغر بهدفين دون رد، سجلهما خالد قمر وأحمد رفعت، ويسعى الفريق السكندري للحفاظ على تفوقه في موقعة اليوم للحصول على تذكرة التأهل لدور الثمانية، ويكفى زعيم الثغر التعادل أو الخسارة بفارق هدف أو الفوز لضمان الاستمرار في البطولة.
وتأهل زعيم الثغر إلى دور الستة عشر بالبطولة العربية بعدما تفوق على العربي الكويتي بنتيجة (3- 0) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما تأهل المحرق البحريني بعد فوزه إيابا في المنامة على شباب قسنطينة الجزائري بنتيجة (2- صفر) سجلهما تياغو دي برادو (49)- (79)، وكان فريق قسنطينة فاز ذهابا (3- 1). واستعد
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مانشستر يونايتد-كريستال بالاس

اليونايتد يبحث عن الخروج من كبوته أمام شيفيلد

تتواصل، اليوم الأحد، مباريات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل شيفيلد يونايتد نظيره مانشستر يونايتد، على ملعب برامال لين، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً. ويحتل شيفيلد يونايتد المركز الثامن برصيد 17 نقطة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز العاشر برصيد 16 نقطة. وتواجه الفريقان في الدوري في عصر البريميرليج في 6 مباريات سابقة، حقق خلالها مانشستر يونايتد الانتصار في 5 لقاءات، وتعرض لهزيمة وحيدة كانت في أول مباراة في عصر البريميرليج، عام 1992.
الهلال- واتحاد جدة (2)

الهلال يستهدف لقبه القاري الثالث اليوم أمام أوراوا

يحتضن ملعب سايتاما 2002، اليوم الأحد، مباراة الإياب لنهائي دوري أبطال آسيا، وذلك عندما يستقبل أوراوا ريد دياموندز الياباني، نظيره الهلال السعودي، في تمام الساعة 12:01 ظهرًا. وتمكن الهلال من حسم مباراة الذهاب على ملعب جامعة الملك سعود بهدف نظيف سجله أندري كاريلو، ويبحث الهلال عن التتويج بلقبه القاري الثالث، بعدما توج باللقب مرتين من قبل عام 1991 على حساب استقلال طهران الإيراني، وعام 2000 على حساب جوبيلو إيواتا الياباني، أما أوراوا فتوج باللقب مرتين من قبل، الأولى في 2007 على حساب سيبهان الإيراني، والثانية في 2017 على حساب الهلال.
ريفير بليت و فلامنجو

فلامنجو يخطف كأس ليبرتادوريس من ريفير بليت

توج فريق فلامنجو البرازيلي بكأس ليبرتادوريس، بعد أن تغلب على نظيره فريق ريفير بليت، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، في استاد ليما عاصمة بيرو، ليشارك في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر الشهر المقبل، المباراة بدأت متكافئة بين الفريقين، حتى تمكن رفائيل سانتوس بوري في الدقيقة 14، وحاول لاعبو الفريق البرازيلي استعادة التركيز وتنظيم الهجمات لكن محاولاتهم لم تعرف طريق المرمى، وظل الشوط الأول سجالا بين الفريقين حتى انتهى الشوط بتقدم الفريق الأرجنتيني بهدف دون رد.
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الرجاء

ريمونتادا تاريخية.. الرجاء يطيح بالوداد من البطولة العربية

في مباراة مثيرة، نجح فريق الرجاء البيضاوي المغربي في التأهل إلى دور ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، بعد تعادله أمام الوداد بنتيجة (4- 4)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب مركب محمد الخامس، في إياب دور الستة عشر، وانتهت مواجهة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعب الرجاء، ليتأهل الفريق الأخضر إلى دور الثمانية، بفارق المواجهات المباشرة، ويرافق مواطنه أولمبيك آسفي الذي كان تأهل سلفًا على حساب الترجي التونسي بالفوز عليه بركلات الترجيح.
الترجى-التونسى (1)

أولمبيك آسفي يقصي الترجي التونسي من البطولة العربية

تأهل فريق أولمبيك آسفي المغربى إلى دور الثمانية من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال والمعروفة بالبطولة العربية، بعد أن تغلب على نظيره الترجى التونسى بنتيجة 4/ 2 بركلات الترجيح، بعد أن انتهى الوقت الأصلى من المباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق. سجل لآسفى عبدالغنى معاوى هدف أولمبيك قبل أن يعدل النتيجة الترجى التونسى بأقدام كوامى بونس فى الدقيقة 52، كانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين بملعب "المسيرة الخضراء" في المغرب، انتهت بالتعادل الإيجابي 1- 1.
الترجى-التونسى (1)

الترجي يتطلع لإخماد ثورة آسفي.. وقمة مغربية نارية

يدخل الترجي الرياضي التونسي، اليوم السبت، اختبارًا صعبًا أمام ضيفه أولمبيك آسفي المغربي، في إياب الدور ثمن النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، على الملعب الأولمبي برادس. ويملك فريق باب سويقة أفضلية أمام ضيفه المغربي، بأسبقية معنوية بعد أن حقق في لقاء الذهاب تعادلا إيجابيا بنتيجة (1-1)، وسيخوض اللقاء أمام جماهيره العريضة، ويكفيه التعادل السلبي وأي فوز للتأهل. لكن من المؤكد أن الترجي لن يلعب من أجل التعادل، بل سيحرص على تحقيق انتصار يؤكد به جدارته بمواصلة المغامرة في كأس محمد السادس، التي يطمح في استعادة لقبها الذي حصده قبل عامين.
الاتحاد -السكندري‎

الاتحاد السكندري في اختبار عربي أمام المحرق البحريني

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، نظيره المحرق البحريني، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، وسط حضور جماهيري يقارب الخمسة آلاف مشجع ضمن مواجهات ذهاب دور الستة عشر لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، علما أن مباراة العودة ستقام في 26 نوفمبر الجاري بالبحرين، ويسعى «سيد البلد» إلى مواصلة النتائج الجيدة لاستمرار حلم الفوز بالبطولة والصعود لمنصات التتويج للمرة الأولى فى تاريخ الاتحاد السكندري.
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