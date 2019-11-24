الاتحاد يسعى لحسم تأشيرة العبور في البطولة العربية

٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ ص

الاتحاد السكندري

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، نظيره المحرق البحريني، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، على ملعب الشيخ على بن محمد آل خليفة، وذلك في إطار مباريات إياب دور الستة عشر لكأس محمد السادس (البطولة العربية)، علمًا بأن مباراة الذهاب التي أقيمت في الإسكندرية انتهت بفوز زعيم الثغر بهدفين دون رد، سجلهما خالد قمر وأحمد رفعت، ويسعى الفريق السكندري للحفاظ على تفوقه في موقعة اليوم للحصول على تذكرة التأهل لدور الثمانية، ويكفى زعيم الثغر التعادل أو الخسارة بفارق هدف أو الفوز لضمان الاستمرار في البطولة.

وتأهل زعيم الثغر إلى دور الستة عشر بالبطولة العربية بعدما تفوق على العربي الكويتي بنتيجة (3- 0) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما تأهل المحرق البحريني بعد فوزه إيابا في المنامة على شباب قسنطينة الجزائري بنتيجة (2- صفر) سجلهما تياغو دي برادو (49)- (79)، وكان فريق قسنطينة فاز ذهابا (3- 1). واستعد

وتأهل زعيم الثغر إلى دور الستة عشر بالبطولة العربية بعدما تفوق على العربي الكويتي بنتيجة (3- 0) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما تأهل المحرق البحريني بعد فوزه إيابا في المنامة على شباب قسنطينة الجزائري بنتيجة (2- صفر) سجلهما تياغو دي برادو (49)- (79)، وكان فريق قسنطينة فاز ذهابا (3- 1).



واستعد الاتحاد لمواجهة المحرق بتدريبات متواصلة ومعسكرين أحدهما في السعودية والآخر فى البحرين، وخاض الفريق مساء أمس مرانه الأخير على ملعب المباراة تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف، ونفذ من خلاله اللاعبون عددا من الجمل التكتيكية، واطمأن من خلاله الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين البدنية والفنية.

