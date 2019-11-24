اليونايتد يبحث عن الخروج من كبوته أمام شيفيلد

٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ ص

مانشستر يونايتد

تتواصل، اليوم الأحد، مباريات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل شيفيلد يونايتد نظيره مانشستر يونايتد، على ملعب برامال لين، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً. ويحتل شيفيلد يونايتد المركز الثامن برصيد 17 نقطة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز العاشر برصيد 16 نقطة. وتواجه الفريقان في الدوري في عصر البريميرليج في 6 مباريات سابقة، حقق خلالها مانشستر يونايتد الانتصار في 5 لقاءات، وتعرض لهزيمة وحيدة كانت في أول مباراة في عصر البريميرليج، عام 1992.

وفي تلك المباريات سجل لاعبو مانشستر يونايتد 13 هدفًا، واهتزت شباكهم بـ4 أهداف، وتواجه الفريقان في 3 مباريات على ملعب شيفيلد في الدوري الإنجليزي. وفي تلك المباريات حقق مانشستر يونايتد الانتصار في مباراتين، وتعرض لهزيمة واحدة، وسجل لاعبو مانشستر يونايتد في تلك اللقاءت 6 أهداف، واستقبلت شباكه 3 أهداف. وبالنظر

وفي تلك المباريات سجل لاعبو مانشستر يونايتد 13 هدفًا، واهتزت شباكهم بـ4 أهداف، وتواجه الفريقان في 3 مباريات على ملعب شيفيلد في الدوري الإنجليزي.



وفي تلك المباريات حقق مانشستر يونايتد الانتصار في مباراتين، وتعرض لهزيمة واحدة، وسجل لاعبو مانشستر يونايتد في تلك اللقاءت 6 أهداف، واستقبلت شباكه 3 أهداف.



وبالنظر إلى قائمة الهدافين التاريخيين لتلك المواجهة، فيتصدر لاعب اليونايتد السابق، دينيس لو، القائمة برصيد 5 أهداف، مقابل 4 أهداف لثنائي الشياطين الحمر السابق واين روني ومارك هيوز، برصيد 4 أهداف، إضافة إلى لاعب شيفيلد يونايتد السابق ألان وودوارد برصيد 4 أهداف أيضًا، في الوقت الذي سجل فيه نجم اليونايتد السابق إيريك كانتونا 3 أهداف.