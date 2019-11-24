رياضة

اليونايتد يبحث عن الخروج من كبوته أمام شيفيلد

٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ ص
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
تتواصل، اليوم الأحد، مباريات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل شيفيلد يونايتد نظيره مانشستر يونايتد، على ملعب برامال لين، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً. ويحتل شيفيلد يونايتد المركز الثامن برصيد 17 نقطة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز العاشر برصيد 16 نقطة. وتواجه الفريقان في الدوري في عصر البريميرليج في 6 مباريات سابقة، حقق خلالها مانشستر يونايتد الانتصار في 5 لقاءات، وتعرض لهزيمة وحيدة كانت في أول مباراة في عصر البريميرليج، عام 1992.
وفي تلك المباريات سجل لاعبو مانشستر يونايتد 13 هدفًا، واهتزت شباكهم بـ4 أهداف، وتواجه الفريقان في 3 مباريات على ملعب شيفيلد في الدوري الإنجليزي. وفي تلك المباريات حقق مانشستر يونايتد الانتصار في مباراتين، وتعرض لهزيمة واحدة، وسجل لاعبو مانشستر يونايتد في تلك اللقاءت 6 أهداف، واستقبلت شباكه 3 أهداف. وبالنظر
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لزمالك-والاتحاد-السكندري (1)

الاتحاد يسعى لحسم تأشيرة العبور في البطولة العربية

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، نظيره المحرق البحريني، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، على ملعب الشيخ على بن محمد آل خليفة، وذلك في إطار مباريات إياب دور الستة عشر لكأس محمد السادس (البطولة العربية)، علمًا بأن مباراة الذهاب التي أقيمت في الإسكندرية انتهت بفوز زعيم الثغر بهدفين دون رد، سجلهما خالد قمر وأحمد رفعت، ويسعى الفريق السكندري للحفاظ على تفوقه في موقعة اليوم للحصول على تذكرة التأهل لدور الثمانية، ويكفى زعيم الثغر التعادل أو الخسارة بفارق هدف أو الفوز لضمان الاستمرار في البطولة.
الهلال- واتحاد جدة (2)

الهلال يستهدف لقبه القاري الثالث اليوم أمام أوراوا

يحتضن ملعب سايتاما 2002، اليوم الأحد، مباراة الإياب لنهائي دوري أبطال آسيا، وذلك عندما يستقبل أوراوا ريد دياموندز الياباني، نظيره الهلال السعودي، في تمام الساعة 12:01 ظهرًا. وتمكن الهلال من حسم مباراة الذهاب على ملعب جامعة الملك سعود بهدف نظيف سجله أندري كاريلو، ويبحث الهلال عن التتويج بلقبه القاري الثالث، بعدما توج باللقب مرتين من قبل عام 1991 على حساب استقلال طهران الإيراني، وعام 2000 على حساب جوبيلو إيواتا الياباني، أما أوراوا فتوج باللقب مرتين من قبل، الأولى في 2007 على حساب سيبهان الإيراني، والثانية في 2017 على حساب الهلال.
ريفير بليت و فلامنجو

فلامنجو يخطف كأس ليبرتادوريس من ريفير بليت

توج فريق فلامنجو البرازيلي بكأس ليبرتادوريس، بعد أن تغلب على نظيره فريق ريفير بليت، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، في استاد ليما عاصمة بيرو، ليشارك في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر الشهر المقبل، المباراة بدأت متكافئة بين الفريقين، حتى تمكن رفائيل سانتوس بوري في الدقيقة 14، وحاول لاعبو الفريق البرازيلي استعادة التركيز وتنظيم الهجمات لكن محاولاتهم لم تعرف طريق المرمى، وظل الشوط الأول سجالا بين الفريقين حتى انتهى الشوط بتقدم الفريق الأرجنتيني بهدف دون رد.
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ماركوس-راشفورد

راشفورد: سولشاير أحق بتدريب اليونايتد من بوكيتينو

وجه ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، رسالة دعم إلى مدربه أولي جونار سولشاير، مشيرًا إلى أن أولي هو الأحق بالفريق من بوكيتينو في حالة ترشحه لقيادة قلعة الأولد ترافورد. وقال راشفورد في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "لم أتردد بشأن توقيع العقد الجديد، ونفس الأمر بالنسبة لسولشاير، كان بإمكاني رؤية أين يضع تركيزه وأين يريد أن يكون النادي". وأضاف اللاعب صاحب الـ22 عامًا عن ترشح بوكيتينو لتدريب اليونايتد: "نحن وسولشاير نريد نفس الشيء للفريق، سولشاير شخص عظيم ويحمل النادي في قلبه؛ لذا لا يوجد أفضل منه لهذه الوظيفة من وجهة نظري".
جوزيه مورينيو (1)

مورينيو: سأرتكب أخطاء جديدة مع توتنهام

تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني الجديد لفريق توتنهام الإنجليزي، مشيدًا بما قدمه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، ومشيرًا إلى أنه لا يمتلك خبرة جيدة في التعامل مع الفرق في منتصف الموسم. وتولى مورينيو الإدارة الفنية خلفًا لبوكيتينو، وخلال المؤتمر الصحفي المنعقد لتقديم مورينيو مدربًا للسبيرز، قال: "أولا وقبل كل شيء، أعتقد أنني يجب عليَّ التحدث عن ماوريسيو، وأن أهنئه على العمل الذي قدمه داخل النادي". وأضاف: "دائمًا سيكون مرحبًا به في النادي، يمكنه المجىء في أي وقت، ومن تجربتي التدريبية سيجد فريقا رائعا يعمل معه وسيكون له مستقبل عظيم".
جوزيه مورينيو (5)

يونايتد والبايرن.. مواجهات نارية فى انتظار مورينيو

أعلن نادى توتنهام، صباح اليوم الأربعاء، عن التعاقد مع المدرب البرتغالى جوزيه مورينيو، المدرب السابق لكل من تشيلسى ومانشستر يونايتد، خلفًا للأرجنتينى المقال ماوريسيو بوكيتينو، وذلك بعقد يمتد لأربع سنوات حتى عام 2023. ويمتلك مورينو مهام صعبة مع السبيرز، حيث يبحث الأخير عن تعديل مركز توتنهام فى جدول الدورى الإنجليزى وذلك بعد وصول الفريق للندنى للمركز الرابع عشر من جدول البريمرليج فى المركز الـ14، جمعها من 12 مواجهة فاز فى 3 وتعادل فى 5 وخسر فى 4 مواجهات.
ماوريسيو بوكيتينو - جوزيه مورينيو (5)

توتنهام يعلن أسماء الجهاز المعاون لمورينيو

أعلن نادي توتنهام هوتسبير مساء اليوم الأربعاء، عن أسماء الجهاز المعاون لمدربه الجديد جوزيه مورينيو. وأصدر النادي اللندني، في بيان: "يمكننا تأكيد تعيين جواو ساكرامنتو وكارلوس لالين ونونو سانتوس وريكاردو فورموزينبو وجيوفاني سيرا كجزء من طاقم المدرب الجديد لـ مورينيو". وأكمل البيان: "سيشغل كارلوس منصب مدرب اللياقة البدنية، بعد أن عمل سابقًا مع جوزيه في تشيلسي ومانشستر يونايتد وريال مدريد، بينما سيتولى ريكاردو منصب المحلل الفني مثل جيوفاني بعد أن عمل كلاهما أيضًا تحت قيادة جوزيه في الماضي".
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