استهداف مستودعي نفط وسلع أساسية في طهران

تحرير:التحرير ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص

إيران

قال مسؤول إيراني إنه تم استهداف مستودعي نفط وسلع أساسية في طهران خلال التظاهرات التي شهدتها إيران، بحسب قناة "العربية". وشهدت إيران احتجاجات عارمة انطلقت على مدى الأيام الماضية في معظم المحافظات، بينما أفادت مواقع إيرانية معارضة في وقت سابق أنه تم إحصاء أكثر من 150 جثة لمحتجين في البلاد. وأخرجت قوات تابعة للاستخبارات الإيرانية 36 جثة لمحتجين من مستشفى "التأمين الاجتماعي" في العاصمة طهران، في سيارة لنقل اللحوم، وفق ما نقله موقع إيران إنترناشيونال، مساء الأربعاء الماضى، عن مصادر مطلعة.

كما بلغ عدد القتلى في مستشفيات سجاد كرج وشهريار ومدني كرج والبرز كرج 118 شخصا، وفق المصادر. وواصلت إيران إغلاق شبكات الإنترنت المحلي كجزء من الحملة على الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وهو انقطاع غير مسبوق تسبب في أضرار متزايدة، على المستويين الاقتصادي والسياسي، على حد سواء، في الأيام القليلة الماضية. ونشرت